- صفقة شراء 130 طائرة مِن طراز "بوينج 787 دريملاينر" و30 طائرة مِن طراز 777X تعدّ إنجازاً غير مسبوق، كونها الأكبر في تاريخ شركة بوينج لطائرات البدن العريض ، وأضخم طلبية لطائرات 787 دريملاينر، إضافة إلى كونها الصفقة الأكبر مِن نوعها في تاريخ شركة "الخطوط الجوية القطرية" حتى تاريخه

- الصفقة ستدعم ما يقرب من 400,000 وظيفة في الولايات المتحدة

الدوحة – دولة قطر: أعلنت شركة "الخطوط الجوية القطرية" وشركة "بوينج" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BA) اليوم عن صفقة استثنائية تشمل شراء ما يصل إلى 210 طائرة عريضة البدن، محققة بذلك أرقاماً قياسية على عدّة مُستويات؛ إذ تعدّ أكبر صفقة لطائرات البدن العريض في تاريخ "بوينج"، وأكبر طلبية لشراء طائرات 787 دريملاينر على الإطلاق، إلى جانب كونها الصفقة الأكبر التي تُبرمها "الخطوط الجوية القطرية". وتشمل الصفقة كذلك طلبيات إضافية لطائرات 777-9 الجديدة مِن "بوينج"، مِمَّا سيُسهم في دعم قرابة 400 ألف وظيفة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويُعزِّز مكانة الناقلة الوطنية القطرية، الحائزة على جوائز عالمية، في منطقة الشرق الأوسط، ودعم خططها التوسعية على الصعيد الدولي.

وتشمل تفاصيل الصفقة ما يلي:

• 130 طائرة مِن طراز "787 دريملاينر"، وهي عائلة طائرات عريضة البدن تُعرف بكفاءتها العالية في استهلاك الوقود وقدرتها على التحليق لمسافات طويلة، حيث تستهلك وقوداً أقل بنسبة 25% مقارنةً بالطائرات التي ستحلّ محلّها، مع توفير مستويات راحة استثنائية للركّاب. علمًا بأن 10 طلبيات من هذا الطراز كانت قد سُجلت سابقًا ضمن فئة "غير محددة" في سجلات الشركة.

• 30 طائرة من طراز "9-777"وهي أكبر طائرة ثنائية المحرك في العالم، صُممت لتُرسي معايير جديدة في الكفاءة، من خلال تقليص استهلاك الوقود والانبعاثات بنسبة 25%، مقارنة بالطائرات التي ستحلّ محلّها، مع ضمان الارتقاء بتجربة السفر للركاب.

• خيارات لطلب 50 طائرة إضافية من طرازي "787" و "777X".

وشهد مراسم توقيع الاتفاقية كلٌّ من فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر؛ بالإضافة إلى كيلي أورتبرغ الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينج؛ وستيفاني بوب، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة بوينج للطائرات التجارية؛ والمهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية.

وفي تعليقه على هذه الصفقة، قال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "يسعدنا أن نعلن عن اتفاقيتنا مع شركة بوينج وشراكتنا في أكبر طلب للطائرات عريضة البدن في تاريخ بوينج، وأكبر طلب للطائرات في تاريخ الناقلة القطرية. إنها بلا شك خطوة محورية بالنسبة للخطوط الجوية القطرية، حيث نستثمر في أسطول أفضل وأصغر عمراً وأكثر كفاءة في مجال الطيران العالمي. وستمكننا هذه الخطوة من تلبية الطلب القوي للسفر على متن رحلاتنا الجوية لنستطيع ربط المسافرين بالعالم بسلاسة بشكل أفضل من أي شركة طيران أخرى."

وأضاف المهندس المير قائلاً: "بعد عامين متتاليين من الأداء التجاري المتميز الذي حطم الأرقام القياسية، ومع هذا الطلب التاريخي لشراء طائرات من طرازات بوينج، نحن لا نسعى لزيادة الكم فحسب، بل نسعى أيضاً لبناء قوة تعزز مكانتنا الريادية لنتمكن من مواصلة تقديم منتجاتنا الاستثنائية وتجارب العملاء التي لا مثيل لها. ونشكر شركائنا في شركة بوينج على تلبية طموحنا، ونتطلع إلى مستقبل مشرق من النمو الاستراتيجي المستمر معاً."

من جانبها، قالت ستيفاني بوب، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة بوينج للطائرات التجارية: "إن الثقة التي أولتها الخطوط الجوية القطرية لنا في بوينج عبر توقيع أكبر صفقة طائرات في تاريخنا المشترك يعتبر شرفاً عظيماً لنا، حيث تُؤسس هذه الصفقة لمرحلة جديدة تُصبح فيها طرازات طائرتنا عريضة البدن، ذات الانتشار العالمي الواسع، العمود الفقري لأسطولها المستقبلي".

وأضافت ستيفاني: "يتطلع فريقنا قدماً للبدء بتصنيع تصنيع طائرات 787 دريملاينر و777X لصالح الناقلة القطرية خلال العقد المقبل، ودعم جهودها في ربط الملايين من المسافرين وشركاء الأعمال عالمياً عبر رحلاتٍ تجمع بين الدقة الهندسية الفائقة وراحةٍ تُعيد تعريف معايير السفر الجوي."

يذكر أن الخطوط الجوية القطرية تدير اليومَ أسطولاً يضمّ أكثر من 150 طائرة من عائلة طائرات بوينج، تشمل نماذجَ متنوّعةً مثل طائرات الركاب (777 و787)، وطائرات الشحن (777). وبموجب هذه الصفقة، ستغدو الناقلة القطرية أكبر مشغلٍ لطائرات الـ 787 دريملاينر في الشرق الأوسط على الإطلاق.

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