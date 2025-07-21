أعلن المستشفى السعودي الألماني بالدمام عن توسعة قسم العيادات الخارجية بالطابق الأول، بإضافة 21 عيادة جديدة، في خطوة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى مجموعة من التخصصات الحيوية. ويسعى المستشفى من خلال هذه الخطوة إلى الارتقاء بتجربة المرضى وتقليص فترات الانتظار، تجسيداً لالتزامه الراسخ بالتميّز في خدمات الرعاية الصحية.

وفي هذا السياق، قال مكارم صبحي بترجي، نائب رئيس مجلس إدارة السعودي الألماني الصحية: "نفخر بنجاحنا في توسعة خدمات العيادات الخارجية بالمستشفى السعودي الألماني بالدمام ضمن خطتنا الاستراتيجية لتلبية الاحتياجات الصحية المتنامية في المنطقة الشرقية. ونضع على عاتقنا تقديم رعاية متطورة تركز على المريض بالدرجة الأولى، من خلال افتتاح عيادات جديدة وتعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات القائمة. وفي هذا الصدد، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لفريقنا المتميز الذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، حيث تعكس توسعة خدمات العيادات الخارجية التزامنا بفلسفتنا الأساسية «نرعاكم كأهالينا»، وسعينا الدائم لتوفير رعاية مخصصة قائمة على التعاطف والثقة، تُناسب الحالة الصحية والاحتياجات الشخصية لكل مريض."

وتواصل السعودي الألماني الصحية ترسيخ معايير الرعاية الصحية عالية الجودة في منطقة الشرق الأوسط من خلال الجمع بين أحدث الابتكارات التقنية وفريق طبي عالي الكفاءة يشكل ركيزةً أساسية في منظومة التميز الصحي بالمجموعة، بما في ذلك نخبة من الأطباء والخبراء البارزين، إلى جانب منظومةٍ متكاملة من الكوادر التمريضية المؤهلة والطواقم المهنية المساندة، مدعومين بأحدث التجهيزات والتقنيات الطبية المتطورة، تحت إشراف استشاريين ذوي خبرة عالمية، لتقديم خدمات رعاية صحية استثنائية قائمة على التعاطف والدقة المتناهية والابتكار المستدام.

منذ تأسيسها في العام 1988 على يد عائلة بترجي، شهدت السعودي الألماني الصحية توسعاً ملحوظاً على مر السنوات، حيث تدير حالياً عدداً كبيراً من المستشفيات والمراكز الطبية في المملكة العربية السعودية وخارجها، مع وجود فروع في مواقع استراتيجية مثل الإمارات العربية المتحدة واليمن ومصر. واعتبارها اسماً رائداً في قطاع الرعاية الصحية السعودي، تضع المجموعة صحة ورفاهية المجتمعات التي تخدمها في صميم أولوياتها، مقدمةً مجموعة شاملة من الخدمات الصحية المصممة خصيصاً للمرضى من مختلف الفئات العمرية.

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