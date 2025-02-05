الشاويش: نتائج المبيعات تعكس متانة سوق العقارات في الإمارات والنمو المتسارع للقطاع العقاري في الشارقة

أعلنت شركة إيفا للفنادق والمنتجعات، المطور لمشروع "الطي هيلز" في إمارة الشارقة والتابعة لشركة عقارات الكويت، عن إبرام صفقات عقارية بقيمة 2.1 مليار درهم إماراتي في المشروع خلال أسبوع واحد فقط. ويأتي هذا النجاح اللافت في إطار التسويق الفعّال للمشروع الذي تتولى مسؤوليته الشركة.

ويمتد مشروع "الطي هيلز" على أرض مساحتها تزيد عن 6 ملايين قدم مربع مملوكة لشركة عقارات الكويت، ويتألف من 1,100 فيلا وتاون هاوس بتصاميم ومساحات متنوعة تلبي مختلف تطلعات العملاء. وتتنوع الوحدات بين 3 إلى 6 غرف نوم، موزعة على ثلاث مراحل تطويرية، وتتميز بمسابح خاصة، فضلاً عن تصاميم عصرية تجمع بين الفخامة والراحة. ومن المقرر تسليم المرحلة الأولى من المشروع في الربع الأول من عام 2028، مما يعكس التزام الشركة بتقديم مشاريع متميزة تُعزز مكانتها في السوق العقاري.

في هذا السياق، أعرب خالد إسبيته، رئيس مجلس إدارة شركة إيفا للفنادق والمنتجعات، عن فخره بهذا الإنجاز، قائلاً: "نفخر بالإعلان عن إبرام صفقات عقارية بقيمة 2.1 مليار درهم في مشروع “الطي هيلز” خلال أسبوع واحد فقط. هذا الإقبال الكبير يعكس الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المشروع، ويؤكد المكانة المتنامية لإمارة الشارقة كوجهة استثمارية مفضلة بفضل بيئتها الجاذبة وفرصها الواعدة."

من جانبه، أشار جمال الشاويش، رئيس المبيعات والتسويق في إيفا للفنادق والمنتجعات، إلى أن نتائج المبيعات تعكس متانة سوق العقارات في الإمارات، والنمو المتسارع للقطاع العقاري في الشارقة. كما نوه بالنجاح الكبير الذي حققته الشركة في مشاركتها الأولى في معرض "إيكرس"، مما يعكس ثقة المستثمرين في المشروع.

ويتميّز مشروع "الطي هيلز" بموقعه الاستراتيجي بالقرب من مسجد الشارقة الكبير، وعلى شارع الإمارات مباشرةً، عند التقاطع الرئيسي الذي يربط الإمارة بدبي. كما يتفرّد المشروع بوجود أطول نهر أخضر في المنطقة، والذي يُعد الرئة الطبيعية والشريان المركزي له، حيث يمتد لمسافة 2.5 كيلومتر، ويضم مساحات خضراء واسعة، ملاعب للكبار والأطفال، وثلاثة مساجد، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية. كما يوفر المشروع أحواض سباحة ومسارات مخصصة للمشي وركوب الدراجات الهوائية بطول 11 كيلومترًا، مما يضمن تجربة سكنية استثنائية تجمع بين الحداثة والطبيعة.

بهذا الإنجاز، تواصل شركة ايفا للفنادق والمنتجعات ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الشركات المطورة في المنطقة، مؤكدةً التزامها بتقديم مشاريع سكنية راقية تلبي تطلعات المستثمرين وتوفر لهم فرصًا استثمارية واعدة في قلب إمارة الشارقة.

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