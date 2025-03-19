مسقط: في إطار التزامه الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية وشخصيته القائمة على الإنسانية، أعلن صحار الدولي عن مبادرة لإعفاء ديون بقيمة 2,1 مليون ريال عُماني عن عدد من المواطنين من زبائن البنك المتعثرين عن سداد مديونياتهم، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم عدد محدد من المواطنين من زبائن البنك المتعثرين ماليًا من خلال إعفائهم من أعبائهم المالية تجاه البنك وبالتالي الإسهام في تعزيز استقرارهم المالي.

وفي إطار هذه المبادرة، سيتم إعفاء الزبائن المؤهلين من قروضهم الشخصية المستحقة للبنك، شريطة أن يستوفوا المعايير المحددة التي تشمل ولا تنحصر في التأثر بتحديات مالية أو اجتماعية أو صحية، حيث يحرص البنك على تقديم الدعم للمواطنين من زبائن البنك الذين يواجهون صعوبات مالية، مما يمكّنهم من إعادة بناء استقرارهم المالي.

وحول هذه المبادرة الوطنية، علق الفاضل عبدالواحد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، قائلاً: "في صحار الدولي، ندرك مسؤوليتنا في المساهمة في تأمين الاستقرار المالي وازدهار مجتمعنا. عليه فإن هذه المبادرة لإعفاء الديون تمثل دليلاً على التزامنا الراسخ بدعم المتعثرين من الزبائن، مما يعزز دورنا كشريك مالي موثوق. ومن خلال إعفائهم عن الأعباء المالية، نهدف إلى تمكين زبائننا من تجاوز التحديات واستعادة استقرارهم المالي."

وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من دور البنك في دعم المجتمع العُماني وحرص صحار الدولي على تعزيز استقرار المواطنين ماليًا، بما يتماشى مع توجهات التنمية المستدامة وأهداف رؤية عُمان 2040. كما تعكس المبادرة التزام صحار الدولي بمسؤوليته المؤسسية تجاه تقديم حلول تُسهم بشكل مباشر في تحسين جودة حياة الأفراد.

ويجدر بالذكر أنه قد تم تتويج صحار الدولي بالعديد من الجوائز في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث حصد صحار الدولي جائزة "الريادة في مجال المسؤولية الاجتماعية للعام 2024" في قمة عُمان للمسؤولية الاجتماعية، مما يبرز التزام البنك الاستراتيجي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، مع التركيز على التنمية البشرية، والاستدامة، وتمكين المجتمع. ومن خلال مبادرات رئيسية مثل تعزيز الرعاية الصحية، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز الثقافة المحلية، أظهر صحار الدولي باستمرار نهجًا بعيد المدى في التنمية المجتمعية، وتأتي مبادرة البنك لإعفاء الديون لتتوج هذه الجهود المستمرة للبنك في تعزيز الأثر الاقتصادي الإيجابي وتعزيز الشمول الاجتماعي.

وكتجسيد رئيسي لمسؤوليته الاجتماعية، يواصل بنك صحار الدولي قيادة المبادرات التي تصنع الفارق وتعزز دعم المجتمع، والشمول المالي، والازدهار على المدى الطويل. من خلال استراتيجيات مبتكرة ومركزة على الزبائن، يواصل البنك التزامه بالإسهام في تعزيز استقرار الزبائن المالي وبالتالي الاسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها السلطنة.

نبذة عن صحار الدولي

انطلاقاً من رؤيته بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو، يعمل صحار الدولي على مساعدة الناس على تحقيق " الفوز" من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغير، مكملاً نموهم وازدهارهم بخدمات تستند إلى المعايير الدولية. يسعى البنك إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية في سلطنة عمان من خلال تحديثات تركز على المبادئ التالية: سرعة أكبر، بما يجعل كل شيء أبسط وأسرع ، وقيمة أكبر، بما يضمن تقديم خدمات ذات علاقة بحاجات الزبائن، ورؤية أشمل، بما يخدم أصحاب العلاقة من خلال الإدارة المبتكرة.

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