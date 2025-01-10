العراق - حقق سوق العراق للأوراق المالية (ISX) أداءً استثنائياً خلال عام 2024، مدعوماً بالإصلاحات الاقتصادية والمبادرات التنموية، إلى جانب استقرار اجتماعي وسياسي عزز ثقة المستثمرين.

من بين 104 شركات مدرجة، قامت 21 شركة بتوزيع أرباح نقدية، بمتوسط عائد نسبته 4.0%. وتصدر المصرف الدولي للتنمية القائمة بعائد توزيعات بلغ 16.7%، تليه شركة آسياسيل بنسبة 8.8%.

وفي هذا الإطار، صرحت عائشة گول اوز گر، رئيسة قسم الأبحاث في الربيع للأوراق المالية.: "شهد مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية (RSISX) ارتفاعًا بنسبة 44.8% خلال عام 2024، مستكملًا أداءً مذهلًا في عام 2023 الذي سجل فيه المؤشر نمواً بنسبة 97.2%. هذا الأداء المستدام يضع مؤشر RSISX في مصاف المؤشرات المالية الأكثر تميزًا على المستويين الإقليمي والعالمي للسنة الثانية على التوالي".

وأضافت: "في فبراير 2023، أطلقت شركة الربيع للأوراق المالية مؤشر العائد الإجمالي (RSISXTR)، الذي يقدم مقياسًا متكاملًا لأداء السوق من خلال دمج تغييرات الأسعار مع عوائد الأرباح النقدية. وقد حقق المؤشر نموًا لافتًا بنسبة 52.3% في عامه الأول، مدعومًا بأداء قوي من شركات مثل بنك المنصور، الذي سجل زيادة بنسبة 203% على أساس سنوي في أرباحه قبل الضرائب للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بالإضافة إلى بنك بغداد (138% نموًا)، والبنك الوطني العراقي (41%)، وشركة بغداد للمشروبات الغازية (40%)".

كما شهد سوق العراق للأوراق المالية خطوة نوعية بإطلاق منصة السوق غير المدرجة (OTC) لتداول أسهم الشركات المساهمة غير المدرجة. وبحلول سبتمبر 2024، تأهلت ست شركات للتداول على هذه المنصة، مما يعكس التزام السوق بتوسيع آفاق الاستثمار وتعزيز الابتكار.

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