مسقط،: ترجمةً لالتزامه الراسخ بدعم مسيرة التنمية الوطنية والنهضة المتجددة، وقّع صحار الدولي مذكرة تعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 خلال النسخة الأولى من اللقاء السنوي لشركاء الرؤية، مؤكّدًا مكانته كأحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين في تحقيق المستهدفات الوطنية. وتأتي هذه الشراكة انطلاقًا من إيمان البنك بالدور المحوري للقطاع الخاص في تعزيز مسيرة البناء، وتأكيدًا على جهوده في المواءمة مع توجهات السلطنة نحو تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة تقوم على الابتكار والمعرفة.

وقد وقّع مذكرة التعاون كلٌّ من معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري، رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، وعبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، لتقديم دعم مادي يمتد لعام كامل، موجّهًا نحو تنفيذ الأنشطة والمبادرات التي تُعزّز إبراز منجزات الرؤية وترسّخ الوعي المجتمعي بها. وجاء التوقيع عقب حلقة نقاشية ثرية بعنوان "كيف يساهم الشركاء في رؤية عُمان 2040"، والتي تناولت دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، ومسؤولية القيادات التنفيذية في تهيئة مؤسساتهم للمرحلة المقبلة، وآليات تعزيز التكامل بين الجهود المشتركة بما يرسّخ الأسس الوطنية للنهضة المرتقبة. وقد استعرض عبدالواحد بن محمد المرشدي خلال الجلسة دور البنك في تمكين القطاعات الإنتاجية وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، تأكيدًا على موقع صحار الدولي كشريك فاعل في مسيرة التحول الوطني.

وفي هذا السياق، أعرب عبدالواحد بن محمد المرشدي قائلاً: "نعتز في صحار الدولي بكوننا شركاء في مسيرة الوطن وداعمين لمسار تنميته المتجددة، حيث تمثل رؤية عُمان 2040 خارطة طريق طموحة لنهضة متجددة تُبنى على التخطيط السليم والإرادة الوطنية. إن شراكتنا مع وحدة متابعة تنفيذ الرؤية هي استثمار في توحيد الجهود وتعظيم الأثر، وركيزة لتمكين مختلف القطاعات من الاسهام بدورها في تعزيز الاقتصاد الوطني. وإننا ندرك أن كل خطوة نخطوها مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص تُسهم بصورة مباشرة في صياغة مستقبل أكثر ازدهارًا ومرونة، ومن واجبنا أن نوظّف خبراتنا ومواردنا بكفاءة واستشراف لضمان استدامة هذه المسيرة، وتحقيق التكامل بين كافة المبادرات الوطنية بما يواكب طموحات السلطنة للمرحلة المقبلة."

ويشكل اللقاء السنوي للشركاء منصة استراتيجية تشارك فيها الوحدة أهم الإنجازات والمستجدات مع الشركاء المحليين، الذين يلعبون دورًا بارزًا في دعم تحقيق مستهدفاتها الوطنية. ويتيح اللقاء فرصة لتعزيز العلاقات بين جميع الأطراف، واستعراض الخطط المستقبلية، وتبادل الآراء والخبرات، بما يضمن تبنّي المبادرات الوطنية من قبل الشركاء خلال الأعوام المقبلة. وفي هذا السياق، يبرز صحار الدولي كشريك استراتيجي يساهم بفاعلية في دعم الرؤية، من خلال تمكين القطاع المصرفي في أداء دوره الوطني، والاستثمار في المبادرات التي تعزز القدرات الإنتاجية وتفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي، بما يعكس التزام البنك بتعزيز النهضة الوطنية وتطوير منظومة الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

بدوره يواصل صحار الدولي ترسيخ مكانته كشريك وطني موثوق في بناء حاضر ممكن ومستقبل مشرق، مستلهمًا رؤيته في أن يكون يكون محركًا للتقدم ورافدًا لمسيرة التنمية. ومن خلال شراكاته الاستراتيجية ومبادراته المستدامة، يؤكد البنك التزامه بمواصلة دوره الفاعل في دعم تنفيذ رؤية عُمان 2040، والمساهمة في تحقيق التطلعات الوطنية، لتتمتع الأجيال القادمة بمستقبل أكثر ازدهارًا ورفاهية.

نبذة عن صُحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه.

