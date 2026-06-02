عمّان، الأردن– وقعت وزارة التربية والتعليم الأردنية عقداً لمدة خمس سنوات لتمديد الشراكة حتى عام 2031 مع بيرسون، الشركة العالمية الرائدة للتعليم مدى الحياة (والمدرجة في بورصة فاينانشال تايمز تحت الرمز (FTSE: PSON.L، وذلك لمواصلة تقديم برنامج تطوير التعليم المهني الذي تم إطلاقه لأول مرة في عام 2023.

تم التوقيع على تمديد الشراكة في سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في لندن. بموجب هذا التمديد، ستواصل بيرسون تقديم المؤهلات المهنية في الأردن إلى 362 مدرسة، ومن المتوقع أن يستمر عدد المتعلمين في النمو في السنوات الخمس التالية. كما سيتم تقديم مؤهلات (BTEC) للمستوى الثاني والثالث باللغة العربية في 14 تخصص، بما في ذلك الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والاجتماعية والشعر والتجميل والزراعة.

دخلت بيرسون لأول مرة في شراكة مع وزارة التربية والتعليم الأردنية في مايو 2023 لدعم الإصلاحات التي شهدها نظام التعليم والتدريب الفني والمهني في مدارس الدولة. في إطار هذه المبادرة، تم دمج المؤهلات المهنية في المناهج الوطنية لدعم رؤية التحديث الاقتصادي 2033، مما يساعد على تلبية احتياجات سوق العمل و تخفيض نسبة ا البطالة بين الشباب. يحصل الطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح على شهادة (BTEC)، الشهادة البريطانية للتعليم التقني والمهني المعتمدة عالمياً والتي يتم تطبيقها في العديد من الدول بما فيها الأردن، وتا معتمدة من الجامعات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وكندا وعبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

في إطار هذه الشراكة، ستواصل بيرسون دمج المؤهلات المهنية في المناهج الوطنية، مما يمنح المتعلمين خبرات عملية تؤهلهم للعمل والتعليم العالي. تم تطوير هذه المؤهلات بالتعاون مع نخبة من أبرز المعلمين وأصحاب العمل والهيئات الحكومية، وتتوافق مع الطلب على مهارات القوى العاملة ومصممة لمساعدة المتعلمين على بناء وتعزيز المهارات ذات الصلة بالقطاع لتحقيق النمو المستقبلي.

وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور عزمي محافظة، وزير التربية والتعليم الأردني، قائلاً: "يعكس توسيع مدة هذه الشراكة الاستراتيجية مع بيرسون من خلال تجديد اتفاقيتنا لمدة خمس سنوات أخرى التزامنا الاستراتيجي بتعزيز التعليم والتدريب التقني والمهني في الأردن، وضمان نتائج بأعلى معايير الجودة تساهم في رؤيتنا للتحديث الاقتصادي. يتزامن هذا الإنجاز مع الاستعدادات التي تم إجراؤها للاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من طلاب المستوى الثالث لبرنامج (BTEC) في الأردن، البرنامج الهادف لتعزيز التعليم العملي لمواكبة سوق العمل وتقديم شهادة معترف بها عالمياً . يساهم هذا التعاون المستمر في سد فجوة المهارات بين النتائج التعليمية والاحتياجات المتطورة لسوق العملالأردني بشكل كبير، وذلك من خلال المواءمة الفعالة للمناهج والكفاءات مع متطلبات أصحاب العمل. بالنيابة عن الحكومة الأردنية، تقدر وزارة التربية والتعليم هذه الشراكة مع بيرسون وتعتبرها مثالاً سامياً للتعاون الدولي المثمر."

تقدّم بيرسون دوراتها التدريبية داخل الأردن لمساعدة المعلمين الأردنيين على تقديم المؤهلات المهنية بفعالية وبثقة. كجزء من تمديد العقد، سيستمر المعلمون في تعزيز مهاراتهم في التدريس المهني من خلال برامج بيرسون التدريبية.

من جهتها، علّقت جين بيكر، نائب رئيس التعليم والمهارات المؤسسية في بيرسون، قائلة: "يعكس هذا التمديد لمدة خمس سنوات قوة شراكتنا مع وزارة التربية والتعليم الأردنية والتزامنا المشترك بتوسيع الفرص للمتعلمين في الأردن، فمن خلال توسيع نطاق الوصول إلى المؤهلات المهنية عالية الجودة والتطوير المستمر للمعلمين، نساعد المزيد من الشباب على بناء المهارات وتعزيز الثقة وتقديم المسارات المعترف بها التي يحتاجونها للتقدم والدراسة ومواءمة متطلبات المهن المستقبلية."

عن بيرسون

هدفنا في بيرسون بسيط: إضفاء الحياة إلى التعلم مدى الحياة. نؤمن في بيرسون أن كل فرصة للتعلّم هي فرصة لتحقيق قفزة نوعية وشخصية لكل متعلّم. لهذا، يلتزم موظفونا البالغ عددهم أكثر من 18,000 موظفاً بتطوير وتقديم تجارب تعليمية حيوية وشيقة مصممة للتأثير على الحياة الواقعية. نحن الشركة التعليمية الرائدة في العالم، حيث نخدم عملاءنا في ما يقرب من 200 دولة وذلك بتقديم المحتوى الرقمي والتقييمات والمؤهلات والبيانات. بالنسبة لنا، التعلم ليس مجرد عمل نقوم به، بل هو صميمنا وجوهرنا. تفضلوا بزيارتنا على الموقع الإلكتروني: www.pearsonplc.com