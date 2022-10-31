الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة أي بي أم اليوم أن شركة نقل وتقنيات المياه (WTTCO)، ، اختارت شركة أي بي أم لأتمتة أكثر من 175 من عمليات التشغيل في عدة أقسام مثل المحاسبات المالية، الموارد البشرية، سلسلة التوريد، المبيعات، والصيانة، مما يسمح للشركة بخلق مسارات عمل ذكية تتسم بالشفافية وسرعة الأداء — ما يحقق قيمة أكبر للموظفين والموردين والعملاء.

بالتوافق مع رؤية المملكة 2030 والتوسع في التحول الرقمي والحلول التقنية، تسعي WTTCO إلى تعزيز إستراتيجية نمو أعمالها من خلال ابتكار وأتمتة عمليات التشغيل الأساسية وتسريع رحلة التحول الرقمي للمؤسسة بأكملها.

بالشراكة مع شركة أي بي أم ، تم الانتهاء من عملية التطوير من خلال دمج طرق متسقة وموحدة للأعمال في نظام S/4HANA المركزي، في أقل من 6 أشهر، والذي أدى الى تحسين الكفاءة وخفض التكاليف وزيادة الإنتاجية بشكل كبير.

بالإضافة إلى ذلك، اتاحت خدمات تحليل البيانات قدر أكبر من الدقة في بيانات الأعمال، مما يساعد على الحصول على تقارير للأداء تمكن بدورها صناع القرار في WTTCO من الحصول على الرؤى اللازمة لبناء استراتيجيات أكثر فاعلية وتوجيه الشركة نحو النجاح.

كما تبنت شركة WTTCO تقنية SAP S/4HANA Fiori للأجهزة المحمولة، والتي توفر تجربة متطورة وموحدة عبر الحاسبات المكتبية والمحمولة والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، مما يتيح العمل الفعال داخل المكتب وخارجه.

مع استمرار رحلة تحول WTTCO ومع زيادة اهتمام الشركة بإدراج استراتيجية الاستدامة ضمن جدول أعمالها، تعمل شركة أي بي أم مع WTTCO لتنفيذ وحدة البيئة والصحة والسلامة (EHS) ووحدة الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) Environment, Health, and Safety Module (EHS) وGovernance, Risk, and Compliance Module (GRC) والتي ستمكن WTTCO بمجموعة من الأدوات والعمليات الخاصة بالشركة في مجال البيئة والحوكمة لخلق مستقبل أكثر استدامة.

ومن خلال تنفيذ برامج EHS، ستتمكن WTTCO من تسجيل الحوادث والمخاطر البيئية واتخاذ التدابير التصحيحية والوقائية اللازمة لتقليل المخاطر المتعلقة بالمناخ إلى أدنى حد. كما توفر وحدة برامج GRC إعطاء الأولوية للأخلاق والثقة والشفافية قبل كل شيء.

قال الدكتور طارق النعيم، الرئيس التنفيذي لشركة نقل وتقنيات المياه: "تم تأسيس الشركة لتطوير أنظمة نقل المياه والخزن الاستراتيجي وقيادة التحول التقني في عملياتها التقنية، وشراكتنا مع أي بي أم موجهة بالكامل نحو هذه الأهداف ومن خلال الاستفادة من خبرات وموارد الشركة، اتخذنا خطوة مهمة نحو تقديم خدمات ذات جودة عالية تساعد في أتمتة العمليات ورفع الكفاءة التشغيلية مما يساهم بشكل مباشر في خفض التكاليف التشغيلية وضمان استمرارية الأعمال."

وقالت دينا أبو عنق، الشريك التنفيذي لمجموعة الخدمات الاستشارية لشركة أي بي أم، المملكة العربية السعودية "تؤمن أي بي أم أن المؤسسات المستدامة بحاجة إلى أن تكون مسؤولة ومنصفة وعملية لتحقيق أهدافها مع توسيع الفرص الاقتصادية". وأضافت: "الاستدامة جزء لا يتجزأ من جوهر أي بي أم من خلال مجهوداتنا المبذولة على مر السنين. فمن خلال الشراكة مع مجموعة الخدمات الاستشارية لشركة أي بي أم أصبحت WTTCO الآن في وضع أفضل لتمكين نماذج الأعمال الجديدة، ودفع التأثير الاجتماعي على نطاق واسع وإحداث تأثير إيجابي دائم لإلهام العالم للعمل بشكل أفضل."

مع توافق ووضوح العمليات التشغيلية والتكنولوجيا والأشخاص بشكل وثيق، أصبحت WTTCO في وضع أفضل لمواجهة تحديات الحاضر والاستفادة من الفرص المتاحة في المستقبل.

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نبذة عن WTTCO

شركة نقل وتقنيات المياه (WTTCO) هي شركة مملوكة للحكومة، تم تأسيسها ككيان وطني لنقل المياه في المملكة، للقيام بدور تصميم وبناء وتطوير وتشغيل أنظمة نقل المياه وتخزينها.

الرؤية: شركة رائدة في مجال خدمات نقل المياه ملتزمة بخلق القيمة لأصحاب المصلحة

المهمة: تطوير بنية تحتية عالية الجودة لضمان إمدادات مياه آمنة ومستمرة ومجدية اقتصاديا، واحترام قيمنا، والحفاظ على بيئتنا

تغطي WTTCO سلسلة القيمة بأكملها لنقل المياه والأنشطة الملحقة بها

تطوير المشاريع – شراء وتطوير أنظمة نقل وتخزين المياه والأنظمة ذات الصلة

الهندسة وإدارة المشاريع – تصميم الحلول الهندسية وتطويرها. إدارة مختلف أنواع المشاريع والإشراف عليها

مشروع التشغيل والصيانة – تشغيل وصيانة خزانات نقل وتخزين المياه. تخطيط توزيع المياه والعمليات.

الابتكار والتقنيات – ابتكار وتنفيذ مجموعة متنوعة من الحلول الرقمية مثل أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي لتعزيز موثوقية وكفاءة عملياتنا

أنظمة النقل – 7 أنظمة نقل

طول الشبكة – 9,200 كم

السعة – 10 مليون متر مكعب

حاويات التخزين – 333 خزان www.wttco.com

نبذة عن شركة أي بي أم

تعد آي بي ام شركة عالمية رائدة في تقديم الخدمات السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي وخدمات الأعمال، حيث تساعد العملاء في أكثر من 175 دولة على الاستفادة من الرؤى المستمدة من بياناتهم، وتبسيط عمليات الأعمال، وتقليل التكاليف، واكتساب الميزة التنافسية في صناعاتهم. ويعتمد ما يقرب من 3,800 كيان حكومي ومؤسسي في مجالات البنية التحتية الحيوية مثل الخدمات المالية والاتصالات والرعاية الصحية على المنصة السحابية الهجينة لشركة IBM وRed Hat OpenShift للتأثير على تحولاتهم الرقمية بسرعة وكفاءة وأمان. تقدم ابتكارات IBM في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والحلول السحابية الخاصة بالصناعة وخدمات الأعمال خيارات مفتوحة ومرنة لعملائنا. وكل هذا مدعوم بالتزام IBM بالثقة والشفافية، والمسؤولية والشمولية والخدمة. للحصول على مزيد من المعلومات، قم بزيارة www.ibm.com