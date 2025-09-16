الرياض - المملكة العربية السعودية – كشفت "بيمنتولوجي" Paymentology، الشركة العالمية الرائدة في مجال إصدار ومعالجة بطاقات الدفع ، حصولها على التسجيل التجاري في الرياض، في خطوة مُهمّة تهدف إلى توسيع حضورها الميداني في المملكة. ومن شأن هذا التوسّع الاستراتيجي أن يُكرّس قدراتها عالمية المستوى في إصدار البطاقات ومعالجة المدفوعات في قلب ثورة التكنولوجيا المالية السعودية، لتكون منصّة انطلاق لابتكارات المدفوعات من الجيل التالي، وتمكين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في المملكة من تصميم تجارب دفع رقمية رائدة تلبي تطلعات المستقبل.

واعتماداً على فِرقها المنتشرة في 65 دولة، تجمع "بيمنتولوجي" بين القدرات العالمية والتنفيذ المحلي. ومنذ مباشرتها أعمالها في المملكة عام 2020، تواصل الشركة استقطاب قياداتٍ تنفيذية، وبناء فريق محلي قوي، ونشر بنية تحتية بمواصفات عالمية، بما يضمن الموثوقية والتوسّع والالتزام بأعلى معايير الأمان.

ويتيح هذا الحضور الميداني لشركة "بيمنتولوجي" تعزيز نموها في السوق، وتقديم الدعم المباشر للعملاء، وتطوير منتجات تتماشى مع طموحات المملكة، بما في ذلك أجندتها في مجال الذكاء الاصطناعي. واستفاد الشركات التي تشهد نمواً متسارعاً، مثل "تابي" و "دي 360" وغيرهما، من تقنيات الشركة وخبراتها، الأمر الذي يجعل توسيع حضورها في الرياض تطوراً طبيعياً في مسيرتها.

وقال جيف باركر، الرئيس التنفيذي لشركة "بيمنتولوجي": "تُعد المملكة العربية السعودية سوقاً فريدةً وحيويةً بأنشطتها وأولوياتها وطريقتها الخاصة في ممارسة الأعمال. ويعتمد النجاح هنا على التواجد المباشر والفاعل، والإصغاء بعناية لاحتياجات العملاء، وبناء علاقاتٍ مستدامة معهم. إن نهجنا في التواجد الميداني يقوم على العمل والتطبيق الملموس، عبر تكييف منتجاتنا وخدماتنا ودعمنا بما يتماشى مع أسلوب العمل والحياة في المملكة. ومن خلال ترسيخ وجودنا الميداني في الرياض، سنكون أقرب إلى عملائنا، وسيدعم توجهنا للاستثمار في الكفاءات المناسبة، والاستجابة بطريقة مرنة وسريعة ودقيقة، مدعومين بالفهم العميق للثقافة المحلية، بما يتماشى مع خصوصية هذا السوق".

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة نمواً غير مسبوق، إذ تشير بيانات مجلس الأعمال السعودي البريطاني إلى ارتفاع عدد شركات التكنولوجيا المالية من أقل من 20 شركة في 2018 إلى أكثر من 200 شركة في 2024، أي بزيادة تقارب 900% خلال ست سنوات فقط. ويواكب هذا الزخم تسارع اعتماد المدفوعات الرقمية، حيث أفاد البنك المركزي السعودي (ساما) بأن المدفوعات الإلكترونية استحوذت على ما نسبته 79% من إجمالي معاملات التجزئة في العام 2024، وهو أحد الأهداف الرئيسة لبرنامج تطوير القطاع المالي، مسجّلة ارتفاعاً من 70% في عام 2023.

وانعكاساً لهذا الزخم، سجّلت منظومة المدفوعات في المملكة 12.6 مليار معاملة "غير نقدية" في 2024 مقارنةً بـ 10.8 مليار معاملة في 2023، في دليل واضح على وجود سوق يتبنى التجارة الرقمية في المقام الأول، بالاستناد إلى بنية تحتية متطورة وابتكار متواصل. وتأتي منصّة "بيمنتولوجي" لإصدار البطاقات، المبنية وفق نهج "السحابة أولاً" والمرتبطة مباشرةً بمنصّات رائدة، مثل منصة أوراكل للبنية التحتية الشاملة ‏(OCI) و "أمازون ويب سيرفيسيز" ‏(AWS)، لخدمة بيئات المدفوعات كثيفة العمليات وسريعة الوتيرة، وضمان التوسع المستقبلي والاعتمادية والسرعة، بالتوازي مع نمو أنظمة المدفوعات في المملكة.

وأضاف نعمان حسن، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "بيمنتولوجي": "يتطور نظام التكنولوجيا المالية في المملكة بسرعةٍ لافتة، فيما يتبنّى المستهلكون تجارب "الهاتف أولاً"، والمدفوعات الفورية، والخدمات المالية المدمجة على نطاقٍ واسع. وبما أن الثقة في السعودية تقوم على التواصل الشخصي المباشر، فإن هذا يستلزم وجود فرق عمل ميدانية. ويتيح لنا حضورنا في الرياض العمل عن قرب مع العملاء، وفهم تفاصيل السوق الدقيقة، والاستجابة السريعة لاحتياجاتهم. ويجمع فريقنا المحلي بين الخبرة العميقة والبنية التحتية، على نحو يتوافق مع أعلى المعايير، بما يضمن تمكين عملائنا من النمو والابتكار، بما يتناسب تماماً مع خصوصية السوق السعودي".

نبذة عن "بيمنتولوجي"

تُعد "بيمنتولوجي" شركةً رائدة عالمياً في معالجة إصدار البطاقات من الجيل التالي، وتعمل على تمكين شركات التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية وبنوك التجزئة من إطلاق حلول مدفوعات مبتكرة، وإدارتها بسهولة على نطاق عالمي. وتمنح الشركة العملاء خياراتٍ أوسع وذات قيمةً أعلى عبر منصّاتٍ وخدماتٍ متكاملة تمتاز بسهولة الاستخدام، لمساعدتهم على تجاوز الأنماط التقليدبة، وتسريع الوصول إلى السوق، وتحقيق النمو المتواصل.

وبفضل منصّتها متعددة السُحُب ذات الانتشار العالمي الواسع، وقدرات البيانات المعزّزة في الزمن الحقيقي، ترسّخ "بيمنتولوجي" ريادتها في قطاع المدفوعات. ويضم فريقها خبراء مدفوعات ذوي معرفةٍ عميقة بالأسواق المحلية، ويعملون عبر 60 دولة و14 منطقة زمنية، ويقدّمون الدعم لعملائها على مدار الساعة. وتلتزم الشركة على نحوٍ راسخ بتوسيع الشمول المالي عالمياً، وإحداث تغييرٍ إيجابي في حياة الناس والمجتمعات التي تخدمها.

-انتهى-

