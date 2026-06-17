يُرسخ استقرار المؤسسات في قطر وبيئتها السياسية الاستشرافية والتزامها بالرؤية الوطنية 2030 قوة الاستثمارات طويلة الأجل والشراكات المستدامة.

الدوحة، قطر، أعلنت مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، اليوم، إطلاق "بي سي جي بلاتينيون قطر"، (BCG Platinion)، في دولة قطر، وذلك لتقديم خدماتها المُتخصصة في مجال هندسة الأنظمة الرقمية وتنفيذ الحلول التكنولوجية بالدوحة. ويُجسد هذا التوسع مدى ثقة المجموعة في الريادة التقنية التي تتمتع بها قطر كمنصة للابتكار الإقليمي، كما يُلبي أيضاً الطلب المُتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي على أوسع نطاق ، ودعم منظومة الحوسبة السحابية السيادية والهجينة، وتصميم الأنظمة الرقمية القادرة على التصدي للتهديدات السيبرانية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الذكية ، والتي تُعد جميعها أولويات تنسجم تماماً مع أجندة التحول الرقمي لدولة قطر 2030 والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

ويمثل إطلاق "بي سي جي بلاتينيون قطر"، خطوة محورية في إطار مواصلة مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، التزامها طويل الأمد بتعزيز مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر، وترسيخ المكانة الرائدة للدوحة كمركز إقليمي استراتيجي لأعمال "بي سي جي بلاتينيون قطر". ومن خلال استمرار الشراكة بين مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب والمؤسسات القطرية التي امتدت على مدى عقد تقريباً، تعمل المجموعة على تعزيز قدرات البنية التحتية الرقمية وتطوير القدرات التقنية المحلية، مما يعزز قدراتها على قيادة برامج التحول الرقمي المُعقد والمُتكامل، وتحويل الرؤية الاستراتيجية للمؤسسات إلى منصات تشغيلية واسعة النطاق.

وقال خوان فاسكيز، المدير الإداري والشريك الأول ورئيس مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) في قطر: إن "دولة قطر وضعت التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في صميم أجندة التنمية الوطنية. وتحدد الأجندة الرقمية 2030 والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي مساراً واضحاً يتمثل في ترسيخ التكنولوجيا والبيانات والابتكار في قلب المؤسسات والقطاعات الاقتصادية. ويهيئ مواصلة قطر استثماراتها في مستقبلها الرقمي، بدعم من مؤسساتها وتوجهاتها الاستشرافية، كافة العوامل المناسبة للمرحلة التالية من النمو. ومن خلال إطلاق (بي سي جي بلاتينيون قطر)، في الدوحة، نعزز قدرتنا على دعم جهود المؤسسات في تصميم وبناء وتوسيع المنصات الرقمية التي ستقود المرحلة المقبلة من النمو المستدام."

وسيعمل فريق "بي سي جي بلاتينيون قطر"، بشكل مُتكامل ضمن مكتب مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، في الدوحة، لتقديم برامج تحول رقمي واسعة النطاق، بدءاً من استراتيجيات التحول الرقمي وتقنية المعلومات، ، وصولاً إلى تنفيذ المبادرات الرقمية الكبرى ذات الأهمية الاستراتيجية وتحقيق أهدافها التشغيلية. ويضم الفريق نخبة من المتخصصين ذوي الخبرة الواسعة لمساعدة مؤسسات القطاعين العام والخاص على تسريع تبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية على نطاق واسع. بما يشمل تصميم منظومة الحوسبة السحابية السيادية ، وتعزيز قدرات الأمن السيبراني المُدمجة في تصميم الأنظمة، وتحديث قواعد البنية التحتية للبيانات اللازمة للعمل كمؤسسة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. ويقود فريق العمل، ليوناردو ألتييري، المدير الإداري ورئيس مكتب "بي سي جي بلاتينيون قطر"، والذي سيتولى الإشراف على فريق مُتخصص من مهندسي تقنيات الذكاء الاصطناعي وخبراء الأمن السيبراني وقادة التحول التكنولوجي في الدوحة. وسيعمل الفريق كجزء من شبكة "بي سي جي بلاتينيون" العالمية التي تضم نخبة من خبراء التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يجمع بين الخبرات العالمية والقدرات التنفيذية المحلية.

وتشهد المؤسسات في مختلف القطاعات انتقالاً واضحاً من مرحلة التجارب الأولية إلى تنفيذ برامج تحول رقمي شامل . ويتطلب هذا المستوى من التحول تصميماً دقيقاً للبنية التقنية، وحوكمة هندسية صارمة، وقيادة تنفيذية فعالة طوال مراحل التنفيذ. وتُتيح الرؤية الوطنية الواضحة لدولة قطر وبيئة العمل المستقرة التعاون بثقة مع العملاء في برامج طموحة طويلة الأجل. حيث يمكن التركيز على ترجمة الاستراتيجية إلى أنظمة عملية، من خلال توفير قدرات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات والأمن السيبراني التي تُلبي أولويات العملاء وتُحقق لهم قيمة ملموسة. كما ستسهم "بي سي جي بلاتينيون قطر"، في دعم بناء القدرات الوطنية من خلال نقل المعرفة بشكل منهجي وتطوير الكفاءات الرقمية المحلية بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. حيث يعكس هذا التوسع مواصلة المجموعة التزامها طويل الأمد تجاه قطر كمركز إقليمي للريادة الرقمية والتقنية، مما يُتيح تعاوناً أوثق وشراكات مُستدامة مع العملاء في القطاعين العام والخاص.

ومنذ افتتاح مكتبها في دولة قطر عام 2017، توسع حضور مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، ليضم أكثر من 150 مُتخصصاً يعملون على دعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الابتكار المؤسسي. ويمثل إطلاق "بي سي جي بلاتينيون قطر"، المرحلة التالية في هذا الالتزام، حيث يجمع بين الخبرات الاستشارية الاستراتيجية العميقة والقدرات الهندسية الرقمية المتقدمة، بما يسهم في تطوير أنظمة رقمية مرنة وقابلة للتوسع وجاهزة لمتطلبات المستقبل، مع مضي دولة قطر قدماً نحو تحقيق رؤية 2030.

نبذة عن شركة بوسطن كونسلتينغ جروب

تُساعد شركةُ بوسطن كونسلتينغ جروب المؤسسات والشركات الرائدة حول العالم على تحويل رؤيتها إلى نتائج فعلية مُستدامة؛ إذ تتمتع الشركة بالجاهزية اللازمة لمواكبة التطورات الراهنة والتغيرات غير المسبوقة، وذلك من خلال تقديم رؤى استراتيجية واضحة تستند إلى أكثر من 60 عامًا من الخبرة في مختلف المجالات وإتاحة قدرات الذكاء الاصطناعي التطبيقي التي طورها خبراؤها.

كما تتعاون شركة بوسطن كونسلتينغ جروب بشكل وثيق مع الرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية لقيادة التحولات الاستراتيجية واسعة النطاق، وتحقيق نتائج مُستدامة تتمثل في تعزيز الأداء وزيادة العوائد وبناء القدرات المؤسسية.

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