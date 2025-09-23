تكشف بيانات حصرية عن زيادة الطلب في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتصنيع – المملكة العربية السعودية تتبوأ موقع أسرع مركز تجاري نموًا في المنطقة قبيل اليوم الوطني

الرياض، المملكة العربية السعودية – مع اقتراب اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، تكشف بيانات جديدة من شركة سوفيرين بي بي جي، المزود الرائد في المنطقة لخدمات تأسيس الشركات والخدمات المؤسسية، كيف تُحدث رؤية 2030 تحولًا ملموسًا في المشهد التجاري بالمملكة. يشهد المستثمرون الدوليون اهتمامًا متزايدًا بالقطاعات الصناعية والتكنولوجية والمالية مما يسرّع من إنشاء الأعمال وتوسيعها.

ارتفاع استثمارات المستثمرين الدوليين في قطاعات النمو السعودية

أظهرت تحليلات سوفيرين بي بي جي ارتفاعًا بنسبة 19.3٪ على أساس سنوي في استفسارات الاستثمار الدولية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024

القطاع الصناعي: شهد الطلب على التراخيص الجديدة ارتفاعًا بنسبة 19.7٪ لا سيما في مجالات التصنيع المرتبطة بالبناء والكيماويات، مدعومًا بتوسع المناطق الصناعية في المملكة العربية السعودية. وقد حافظ القطاع الصناعي على وتيرة نمو مستقرة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية.

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: مثلت استفسارات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والحلول الرقمية 72.3٪ من إجمالي الاستفسارات التقنية مما يعكس استجابة اللاعبين العالميين لعطاءات الحكومة والمبادرات التمويلية. وتشمل أبرز مجالات الاهتمام:

الذكاء الاصطناعي اللغوي لتدريب البيانات وإدارة المحتوى الذكي

منصات الخدمات اللوجستية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، لربط الشركات والأفراد بمزودي النقل

الخدمات المالية: يواصل اهتمام المستثمرين بمجالات التكنولوجيا المالية، بوابات الدفع، والأمن السيبراني تسارعه، تماشيًا مع تحول المملكة نحو اقتصاد غير نقدي.

أصول المستثمرين: تشير بيانات العامين الماضيين إلى أن أبرز الأسواق المصدّرة للمستثمرين هي: الإمارات العربية المتحدة (44.1٪)، المملكة المتحدة (15.4٪)، الهند (7.0٪)، مصر (5.2٪) وباكستان (5.2٪).

الاحتفال باليوم الوطني – التطلع نحو المستقبل

قال جيمس إليوت-سكوير، المدير التجاري في شركة سوفيرين بي بي جي السعودية:

«مع احتفالنا باليوم الوطني، تُظهر هذه البيانات النتائج الملموسة لرؤية 2030 على أرض الواقع. من التوسع الإقليمي القياسي إلى تصاعد الاستثمارات الدولية، تؤكد المملكة العربية السعودية ابتكارها ومرونتها وطموحها بما يشكّل الفصل القادم من مسيرة التحول الاقتصادي للبلاد. وهذه الإنجازات ما هي إلا البداية – فخلال السنوات المقبلة ستشهد المملكة المزيد من الإصلاحات والاستثمارات والابتكار مما سيعزز مكانتها كمركز أعمال عالمي.»

تُعد سوفيرين بي بي جي المزود الرائد في المنطقة لخدمات تأسيس الشركات والخدمات المؤسسية حيث يمتلك فريقًا متخصصًا في الرياض وجدة لدعم الشركات والمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. وتوفر الشركة إرشادات متخصصة حول الامتثال وإعداد العمليات، والفرص القطاعية المحددة، لمساعدة الشركات على التوافق مع مبادرات رؤية 2030 والتكيف مع المشهد التنظيمي المتطور في المملكة.

عن شركة سوفيرين

تأسست شركة سوفيرين في جبل طارق عام 198، ومنذ ذلك الحين نمت لتصبح واحدة من أكبر مزودي خدمات الشركات والخدمات الائتمانية المستقلة على مستوى العالم. تدير الشركة حاليًا أكثر من 20,000 عميل من بينهم شركات ورواد أعمال ومستثمرون أفراد وأصحاب ثروات عالية وعائلاتهم كما تتجاوز الأصول التي تديرها 20 مليار جنيه إسترليني.

