المشاركة ترسخ مكانة دبي كمركز رئيسي لتدفقات رؤوس الأموال إلى دول مجلس التعاون الخليجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة : اختتم سوق دبي المالي زيارته إلى هونغ كونغ على هامش قمة "إتش إس بي سي العالمية للاستثمار 2026"، التي أُقيمت خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل، وذلك في إطار جهوده لتعزيز التواصل مع المستثمرين الدوليين. وشهدت الزيارة اهتماماً ملحوظاً من المستثمرين المؤسسيين، لا سيما من آسيا، ما يعكس تنامي دور دبي في مشهد تدفقات رؤوس الأموال العالمية.

وخلال الزيارة، عقد سوق دبي المالي وشركاته المدرجة سلسلة من الاجتماعات مع مستثمرين مؤسسيين ووسطاء ومشاركين في الأسواق من مختلف الأسواق الرئيسية. وتركزت المناقشات على فرص الاستثمار في القطاعات المختلفة، وسهولة الوصول إلى السوق، ومكانة دبي ضمن المحافظ الاستثمارية الدولية.

وتؤكد هذه المشاركة متانة الروابط الاقتصادية والمالية بين دبي وهونغ كونغ، باعتبارهما مركزين ماليين عالميين يلعبان دوراً محورياً في تسهيل تدفقات رؤوس الأموال بين الشرق الأوسط وآسيا.

وجمعت القمة نخبة من كبرى شركات إدارة الأصول والمؤسسات المالية العالمية، ما وفر منصة لمناقشة تطورات الأسواق، بما في ذلك تحولات تدفقات رؤوس الأموال، والتغيرات في هيكل الأسواق، وأهمية تعزيز الترابط بين الأسواق، وهي محاور تتماشى مع أولويات سوق دبي المالي.

وفي تعليقه على الزيارة، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي:

"تظل مشاركة المستثمرين الدوليين عنصراً أساسياً في سوقنا، وتأتي مشاركتنا في منصات عالمية مثل قمة إتش إس بي سي العالمية للاستثمار دعماً لاستمرار هذا الزخم. ونشهد اليوم تركيزاً متزايداً على الأسواق التي توفر السيولة وسهولة الوصول وتنوع الفرص الاستثمارية. وتتمتع دبي بموقع متقدم في هذا السياق، ونعمل على تحويل هذا التفاعل إلى تدفقات رأسمالية مستدامة، إلى جانب دعم شركاتنا المدرجة في توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين."

وتتماشى هذه المشاركة مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أبرز المراكز المالية العالمية من خلال تعزيز سيولة الأسواق، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع الشراكات الاقتصادية عبر الممرات الدولية الرئيسية.

وخلال الربع الأول من عام 2026، بلغت القيمة الإجمالية للتداولات 61 مليار درهم، بزيادة قدرها 48% على أساس سنوي، فيما استحوذ المستثمرون الأجانب على نسبة 54% من إجمالي التداولات.

نبذة عن سوق دبي المالي

تأسّس سوق دبي المالي (DFM) كمؤسسة عامة ذات صفة اعتبارية مستقلة، وهو سوق ثانوي لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة، وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى، محلية أو غير محلية، يقبلها السوق. بدأ سوق دبي المالي عملياته في 26 مارس 2000، وبعد طرحه العام الأولي في نوفمبر 2006 من خلال عرض 1.6 مليار سهم، وهو ما يمثل نسبة 20% من رأسماله المدفوع بقيمة 8 مليارات درهم، أصبح سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة، وأدرجت أسهمه في 7 مارس 2007 برمز التداول (DFM). واعتبارًا من نفس العام، أصبح أول سوق متوافق مع الشريعة الإسلامية على مستوى العالم. وتمتلك حكومة دبي نسبة 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام، وتمثل الحكومة في هذه الحصّة شركة بورصة دبي المحدودة. www.dfm.ae

