أبوظبي :- أصدر بنك أبوظبي الأول، البنك العالمي لدولة الإمارات وأحد أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم، في يوم الأرض 2026، تقرير تحديث مسارات التحول لعام 2026، حيث سلّط التقرير الضوء على إسهام أنشطة التمويل المستدام والتمويل التحوّلي لدى البنك، في تجنّب نحو 4 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال عام 2025. كما استعرض التقدم المتواصل في تنفيذ أجندة الاستدامة، وما تم إحرازه في مسار التحول نحو صافي الانبعاثات الصفري، ما يعزّز مكانة بنك أبوظبي الأول ودوره الريادي في دفع التحول العالمي نحو اقتصاد منخفض الكربون.

ويواصل البنك مواءمة استراتيجيته مع الأولويات الوطنية للعمل المناخي عبر دمج الاستدامة في صميم نموذج أعماله، وإطار إدارة المخاطر، ونهج تفاعله مع العملاء. وترتكز هذه الخطة على أربعة محاور رئيسة؛ تشمل تفاعل العملاء والمسارات القطاعية، وإدارة مخاطر المناخ وتوجيه المحافظ، وخفض الانبعاثات التشغيلية، إلى جانب حشد التمويل المستدام.

ويستعرض التقرير نهج بنك أبوظبي الأول في قياس التأثيرات المرتبطة بالمناخ والبيئة، وإدارتها والحدّ منها في عملياته ومحفظته التمويلية، كما يوضّح كيف يترجم البنك التزاماته بتحقيق صافي الانبعاثات الصفري وتحقيق أثر بيئي إيجابي، إلى إجراءات عملية قابلة للقياس.

أهمّ نقاط التقرير:

تقدّم مستمر في خفض الانبعاثات التشغيلية: خفّض بنك أبوظبي الأول كثافة الانبعاثات للنطاقين 1 و2 لكل موظف بنسبة 35% منذ عام 2019، مدفوعاً بمبادرات كفاءة الطاقة، وزيادة استخدام الكهرباء النظيفة، ودمج شهادات الطاقة النظيفة في المواقع الرئيسة. كما تم وضع خطة عمل رسمية للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات التشغيلية بحلول عام 2030.

خفّض بنك أبوظبي الأول كثافة الانبعاثات للنطاقين 1 و2 لكل موظف بنسبة 35% منذ عام 2019، مدفوعاً بمبادرات كفاءة الطاقة، وزيادة استخدام الكهرباء النظيفة، ودمج شهادات الطاقة النظيفة في المواقع الرئيسة. كما تم وضع خطة عمل رسمية للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات التشغيلية بحلول عام 2030. تقييم متقدّم لنضج التحول لتعزيز تفاعل العملاء: أطلق بنك أبوظبي الأول إطاراً مخصصاً لتقييم نضج التحول وآلية تصعيد الإجراءات، ما يتيح تفاعلاً أكثر دقة قائماً على المخاطر مع العملاء ذوي الانبعاثات المرتفعة. ومن المتوقع أن يتضاعف عدد العملاء المشمولين بهذا الإطار بين عامي 2024 و2025.

أطلق بنك أبوظبي الأول إطاراً مخصصاً لتقييم نضج التحول وآلية تصعيد الإجراءات، ما يتيح تفاعلاً أكثر دقة قائماً على المخاطر مع العملاء ذوي الانبعاثات المرتفعة. ومن المتوقع أن يتضاعف عدد العملاء المشمولين بهذا الإطار بين عامي 2024 و2025. تعزيز الزخم في خفض الانبعاثات الممولة عبر القطاعات ذات الأولوية: يواصل البنك التقدّم وفق مساراته المستهدفة لعام 2030 في ثمانية قطاعات ذات انبعاثات مرتفعة، مدعوماً بتحسن إفصاحات العملاء واتخاذ إجراءات مبكرة في مسار التحول. كما تمّت إعادة ضبط خطوط الأساس لمسارات الانبعاثات الممولة لتصبح لعام 2023 بدلاً من 2021، ما يعزّز المصداقية والمواءمة مع المحفظة الحالية، ويدعم مسار خفض الانبعاثات على المدى المتوسط.

يواصل البنك التقدّم وفق مساراته المستهدفة لعام 2030 في ثمانية قطاعات ذات انبعاثات مرتفعة، مدعوماً بتحسن إفصاحات العملاء واتخاذ إجراءات مبكرة في مسار التحول. كما تمّت إعادة ضبط خطوط الأساس لمسارات الانبعاثات الممولة لتصبح لعام 2023 بدلاً من 2021، ما يعزّز المصداقية والمواءمة مع المحفظة الحالية، ويدعم مسار خفض الانبعاثات على المدى المتوسط. تمويل متقدّم للتخفيف من آثار التغيّر المناخي: قام بنك أبوظبي الأول بجمع 114.4 مليار درهم في التمويل المستدام والتحوّلي خلال عام 2025 ، موجهة نحو حلول الحدّ من التغيّر المناخي مثل مشاريع الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والمباني الخضراء، والنقل المستدام، إلى جانب مبادرات التكيف مع التغيّر المناخي.

قام بنك أبوظبي الأول بجمع مليار درهم في التمويل المستدام والتحوّلي خلال عام ، موجهة نحو حلول الحدّ من التغيّر المناخي مثل مشاريع الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والمباني الخضراء، والنقل المستدام، إلى جانب مبادرات التكيف مع التغيّر المناخي. تقّدم ملحوظ نحو هدف بنك أبوظبي الأول البالغ 500 مليار درهم للتمويل المستدام والتحوّلي: سهّل البنك منذ عام 2022 تمويل مشاريع مستدامة وتحولية بقيمة 381 مليار درهم، ما يعادل 76% من هدفه لعام 2030. ويعزّز هذا الأداء دور البنك في تمويل التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، بما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات والالتزامات العالمية في مجالي المناخ والطبيعة.

سهّل البنك منذ عام 2022 تمويل مشاريع مستدامة وتحولية بقيمة 381 مليار درهم، ما يعادل 76% من هدفه لعام 2030. ويعزّز هذا الأداء دور البنك في تمويل التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، بما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات والالتزامات العالمية في مجالي المناخ والطبيعة. تعزيز الريادة في التمويل المستدام: أصدر بنك أبوظبي الأول أدوات مالية رائدة مُصنّفة ضمن فئة "التحوّل"، شملت أول سند عالمي للطاقة منخفضة الكربون، وأول سند أزرق تصدره مؤسسة مالية في دول مجلس التعاون الخليجي لدعم جهود التحوّل في قطاع الطاقة وتطوير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

أصدر بنك أبوظبي الأول أدوات مالية رائدة مُصنّفة ضمن فئة "التحوّل"، شملت أول سند عالمي للطاقة منخفضة الكربون، وأول سند أزرق تصدره مؤسسة مالية في دول مجلس التعاون الخليجي لدعم جهود التحوّل في قطاع الطاقة وتطوير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي. دمج اعتبارات الطبيعة في قرارات التمويل وإدارة المخاطر: أصدر بنك أبوظبي الأول أول إفصاح إقليمي متوافق مع إطار الإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة ( TNFD )، كما أصدر سندات زرقاء وفق مبادئ الرابطة الدولية لسوق رأس المال ( ICMA )، ووسّع نطاق إدراج مخاطر الطبيعة ضمن تقييماته للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة المؤسسات، وسياساته القطاعية، ما يعزّز ممارسات الاستدامة في القطاع المصرفي ويدعم تحقيق مستقبل إيجابي للطبيعة.

أصدر بنك أبوظبي الأول أول إفصاح إقليمي متوافق مع إطار الإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة ( )، كما أصدر سندات زرقاء وفق مبادئ الرابطة الدولية لسوق رأس المال ( )، ووسّع نطاق إدراج مخاطر الطبيعة ضمن تقييماته للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة المؤسسات، وسياساته القطاعية، ما يعزّز ممارسات الاستدامة في القطاع المصرفي ويدعم تحقيق مستقبل إيجابي للطبيعة. ريادة في الحوار العالمي حول الطبيعة والتنوع البيولوجي: شارك بنك أبوظبي الأول كشريك مصرفي رئيسي ورسمي في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة ( IUCN ) لعام 2025، مساهماً في دفع الحوار المتعلق بتمويل المشاريع في مجالات الطبيعة والتنوع البيولوجي والمياه، وبحث الترابط بين المناخ والطبيعة، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والمستثمرين والعملاء.

شارك بنك أبوظبي الأول كشريك مصرفي رئيسي ورسمي في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة ( ) لعام 2025، مساهماً في دفع الحوار المتعلق بتمويل المشاريع في مجالات الطبيعة والتنوع البيولوجي والمياه، وبحث الترابط بين المناخ والطبيعة، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والمستثمرين والعملاء. تحقيق أثر إيجابي ملموس على الطبيعة: دعم بنك أبوظبي الأول في أبوظبي، جهود استعادة الشعاب المرجانية من خلال شراكات مع "أرشيريف"، وهيئة البيئة - أبوظبي، عبر نشر 400 بلاطة مرجانية وزراعة 800 قطعة مرجانية، ما يسهم في دعم تعافي النظم البيئية البحرية.

وفي هذا الإطار، قال شرجيل بشير، رئيس الاستدامة في بنك أبوظبي الأول: "يعكس تحديث مسارات التحول لعام 2026 مدى ترسيخ نهج التحول في مختلف جوانب أعمال بنك أبوظبي الأول، بدءاً من عملياته الداخلية، مروراً بعلاقاته مع العملاء، ووصولاً إلى قرارات تخصيص رأس المال. وانسجاماً مع طموحات دولة الإمارات في مجال المناخ، نلتزم بدعم مستقبل منخفض الكربون وصديق للبيئة من خلال خفض الانبعاثات بصورة منهجية، وتطوير آليات تفاعل منظمة مع العملاء، وتوسيع نطاق التمويل المستدام. ويتيح لنا هذا النهج قيادة تحول مسؤول، مع تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لعملائنا ومجتمعاتنا والاقتصاد ككل".

ويأتي هذا التقرير ضمن التزام بنك أبوظبي الأول المستمر بالشفافية في الإفصاحات المتعلقة بالمناخ والطبيعة، ومساعدة الشركاء وأصحاب المصلحة على تقييم التقدّم المحرز في مسيرة البنك نحو تحقيق استراتيجيته وأهدافه لعام 2030.

نبذة عن بنك أبوظبي الأول:

يمثل بنك أبوظبي الأول البوابة المالية والتجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يقع المقر الرئيسي للبنك في إمارة أبوظبي ويزاول أعماله في أكثر من 20 سوقاً حول العالم. بلغ إجمالي موجودات البنك 1.40 تريليون درهم (382 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية ديسمبر 2025، وبذلك يعدّ بنك أبوظبي الأول من أكبر المجموعات المصرفية حول العالم. يقدم البنك الخبرة المالية لعملائه من المؤسّسات والأفراد عبر ثلاث وحدات أعمال، تشمل الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، والخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والثروات ومجموعة العملاء المميزين. والبنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومصنّف على درجة Aa3/AA-/AA- من وكالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، على التوالي، مع نظرة مستقرة.

وعلى صعيد الاستدامة، حصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف "AA" في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفقاً لتصنيفات ( MSCI)، ويتبوّأ المركز الأول بين بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يصنف ضمن الفئة العليا للبنوك العالمية وفقاً لمؤشرات الاستدامة الصادرة عن مجموعة بورصة لندن (LSEG)، والمعروفة سابقاً بتصنيفات "ريفينيتيف" للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. كما حصل البنك على تصنيف ضمن أفضل فئات مخاطر الاستدامة لدى (Sustainalytics) على مستوى البنوك العالمية، مع مستوى مخاطر بيئية واجتماعية منخفض.

