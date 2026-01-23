سارة النعيمي: المدينة تسهم في تمكين مؤسسي الشركات من إجراء تقييم واضح وحوار متوازن واتخاذ قرارات واعية حول تعزيز نمو شركاتهم

"ردهة المستثمرين" توفر بيئة منظمة لاجتماعات فردية مباشرة بين الشركات الناشئة و100 مستثمر

"منصة المؤسسين" تستضيف 30 جلسة حوارية تبحث واقع بناء الشركات وتوسيعها

قيمة جوائز مسابقة "عرض الشركات الناشئة" بالتعاون مع 1 Tank تصل إلى 275,000 درهم

ضمن المناطق العشر التي يحتضنها "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026" في دورته التاسعة، تبرز "مدينة الشركات الناشئة" كمنطقة مخصصة لتسريع نمو الشركات الناشئة، وتعزيز جاهزيتها للاستثمار، وتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق العالمية؛ إلى جانب احتضانها "ردهة المستثمرين" و"منصة المؤسسين"، كما تستضيف مسابقة "عرض الشركات الناشئة" بالتعاون مع 1Tank.

وتحظى "مدينة الشركات الناشئة" بدعم من "دو للأعمال"، العلامة التجارية التابعة لشركة "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتسعى "دو" من خلال محفظة خدمات "دو للأعمال" أن تكون الشريك الداعم لتمكين رواد الأعمال، من خلال تقديم حلول اتصال و خدمات رقمية مخصصة لدعم احتياجاتهم. حيث صممت "مدينة الشركات الناشئة" ضمن توجه مشترك لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، لتكون منصة تجمع مؤسسي الشركات والمستثمرين والجهات الداعمة للمنظومة الريادية بهدف تحويل الأفكار إلى شركات قابلة للتوسع وشراكات طويلة الأمد. كما تشهد هذه المنطقة سلسلة من الجلسات الحوارية التي يناقش فيها نخبة من قادة الأعمال موضوعات ترتبط بمستقبل رأس المال وقنوات التمويل التي تساعد الشركات الناشئة على التطور والنمو.

ويعرض المشاركون في "مدينة الشركات الناشئة" منتجات وخدمات تستند إلى الابتكار، ومنها التكنولوجيا والحلول الرقمية والصناعات الإبداعية ونماذج الأعمال الناشئة، من خلال شاشات وعروض حية أمام الجمهور. كما توفر "ردهة المستثمرين"، بيئة منظمة لاجتماعات فردية مباشرة بين الشركات الناشئة و100 مستثمر، بما يفتح مساراً عملياً لاستكشاف فرص التمويل، وبناء الشراكات الاستراتيجية، والتوسع في الأسواق.

30 جلسة تناقش واقع بناء المشاريع وتوسيعها

وتمثل "منصة المؤسسين" المساحة الرئيسية في "مدينة الشركات الناشئة"؛ إذ تستضيف 30 جلسة متنوعة تتضمن حوارات وكلمات رئيسية وخطابات متخصصة تناقش واقع بناء المشاريع وتوسيعها. وتركّز الجلسات على توجهات الأسواق، واتجاهات الاستثمار، والتحديات التي تواجه مؤسسي الشركات في مسارات النمو واستقطاب المواهب وتعزيز القدرة التنافسية عالمياً، بما يعزّز دور "مدينة الشركات الناشئة" كبيئة عملية تسهم في تمكين مؤسسي الشركات ضمن المهرجان.

بيئة تمكين وحوار وقرارات واعية

وفي تعليقها على أهمية "مدينة الشركات الناشئة"، قالت سعادة سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع):"صُمّمت مدينة الشركات الناشئة لتكون مساحة حوار عملي تجمع المؤسسين بالمستثمرين والخبرات، وتدعمهم في اتخاذ قرارات أكثر وضوحًا تسهم في توجيه مسار نمو شركاتهم. ومن خلال هذا التفاعل المباشر، يتمكّن روّاد الأعمال من تقييم نماذج أعمالهم بواقعية، وفهم متطلبات الجاهزية للاستثمار، وبناء مسارات نمو أكثر توازنًا واستدامة، تعكس طموحاتهم وتنسجم مع متطلبات السوق".

من جانبه، قال كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "دو": إن "دعم الجيل المقبل من رواد الأعمال عبر "مدينة الشركات الناشئة" ضمن مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026، ينسجم مع رسالة شركة "دو" ورؤيتها لتسريع التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويسعدنا من خلال محفظة خدمات "دو للأعمال" المساهمة في منصة تربط رواد الأعمال الطموحين بالموارد والشبكات والتوجيه الاستراتيجي اللازم لبناء شركات رائدة في المستقبل، بما يعزز مواصلة التزامنا بترسيخ الابتكار وإيجاد مسارات مُستدامة لنجاح الشركات الناشئة في كل أنحاء المنطقة".

برنامج حافل بموضوعات متنوعة

وتشهد "منصة المؤسسين" هذا العام سلسلة من الجلسات الحوارية التي يناقش فيها قادة أعمال ورؤساء تنفيذيون موضوعات تتعلق بمستقبل رأس المال، ونماذج التمويل البديل، التي ترتبط بقنوات تمويل المشاريع خارج نطاق المؤسسات المصرفية التقليدية. ففي ظل البيانات التي تشير إلى أن استثمارات الذكاء الاصطناعي حققت العام الماضي أكثر من نصف قيمة صفقات سوق رأس المال عالمياً والتي يبلغ مجموعها 512 مليار دولار، تستعرض لورا موديانو، رئيسة قطاع الشركات الناشئة في "أوبن إيه آي" OpenAI، أبرز التحديات والفرص في المرحلة المقبلة لهذا القطاع.

وتشارك تالة الجابري، المؤسسة والشريكة الإدارية في "وايلد في سي" تجربتها في إطلاق أول صندوق استثماري لدعم الشّركات النّاشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يقود كريستوس ماستوراس، المؤسس والشريك الإداري في "إلياد بارتنرز" Iliad Partners، في جلسة تضم متخصصين في الاستثمار لتحليل توقعات سوق رأس المال. ويشرح بارثي دورايسامي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "ألان" Alaan، كيف يمكن لمؤسسي الشركات والموظفين تحقيق سيولة قبل التخارج من الشركة الناشئة.

وتناقش "مدينة الشركات الناشئة" محاور الرعاية الصحية وجودة الحياة في جلستين؛ حيث يقدم فاديم فيدوتوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بيونق" Bioniq، جلسة "عندما يتقاطع عالمان: رياضيون يتحولون إلى مؤسسي شركات"، فيما يشارك الدكتور إحسان المرزوقي، الشريك المؤسس والمدير الإداري لشركة "غلوكير" Glucare، في جلسة بعنوان "تأسيس الشركات بشفافية: الأدوار، القوة، والثقة"، كما توفر "نفسي هيلث" Nafsi Health عيادة صحة نفسية لتقديم الاستشارات.

وخلال إحدى جلسات المنطقة، يناقش الدكتور عزام باشا، االمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "مالكسي" Maalexi، أهمية تحديث سلاسل الإمداد الغذائي. وتركز جلسة إدوارد حمود، مؤسس شركة "سويتش فودز" Switch Foods، على دور تكنولوجيا الزراعة في بناء منظومات غذائية أكثر مرونة.

عروض الشركات الناشئة

وتستضيف "مدينة الشركات الناشئة" مسابقة "عرض الشركات الناشئة" بالتعاون مع 1Tank، التي تشهد تقديم روّاد الأعمال عروضهم أمام خبراء، والحصول على تقييم مباشر، والمنافسة على جوائز تصل إلى 275,000 درهم.

كما تتيح المسابقة للمشاركين فرصة الحصول على تمويل إضافي من المستثمرين، بما يسهم في تمكين رواد الأعمال المبتكرين والمبدعين من تحويل الأفكار إلى شركات قابلة للتوسع والنمو، والمساهمة في الاقتصاد والتنمية الوطنية.

ويُقام "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026" يومي 31 يناير و1 فبراير في "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار" تحت شعار "حيث ننتمي"، ويستعد لاستقبال أكثر من 14,000 مشارك واستضافة أكثر من 300 متحدث من صُنّاع التغيير وقادة الفكر من مختلف أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات والتسجيل، يرجى زيارة الرابط: https://sharjahef.com/.

-انتهى-

#بياناتحكومية