تمتد قطع الأراضي الجديدة عبر مواقع ساحلية وجزر وأراضٍ برية ضمن أبرز محاور النمو في إمارة أبوظبي، بما يدعم تطوير مشاريع سكنية فاخرة ومجتمعات متكاملة موجّهة للعائلات.

تعكس هذه الإضافة الثقة المتزايدة بأسس الطلب المستدام في سوق أبوظبي العقاري، وتؤكد النهج المنضبط الذي تتبعه الدار لتحقيق النمو.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الدار عن إضافة مجموعة من قطع الأراضي الاستراتيجية في إمارة أبوظبي، بقيمة تطويرية إجمالية تُقدَّر بنحو 23 مليار درهم، في خطوة تعزز قوة محفظتها الاستراتيجية من الأراضي، وتوفر قاعدة لدعم نمو مستدام وطويل الأمد عبر أكثر محاور التطوير جاذبية في العاصمة.

وتتوزع هذه المواقع على مساحة إجمالية تتجاوز 2.3 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن تسهم في تطوير ما يقارب 3,000 وحدة سكنية جديدة ضمن أراضٍ تقع في جزيرة السعديات وجزيرة ياس والمناطق المحيطة بها. وبشكلٍ جماعي، توفر هذه المواقع مرونة عالية في تطوير مجموعة متنوعة من المنتجات السكنية، بما يدعم النمو السكاني طويل الأمد، ويعزز أسس الطلب السكني المستدام في إمارة أبوظبي.

وتتميّز قطع الأراضي الواقعة في جزيرة السعديات بملاءمتها لتطوير وحدات سكنية فاخرة تضم فللاً واسعة وقصوراً سكنية راقية، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وقربها من أبرز الوجهات الثقافية والترفيهية والشواطئ العالمية في الإمارة. أما قطع الأراضي في جزيرة ياس، فتوفّر فرصاً لتطوير مجتمعات سكنية واسعة النطاق ومخططة وفق مخططات رئيسية متكاملة، تركّز على أنماط الحياة العائلية، ومدعومة ببنية تحتية قائمة ومتقدمة تشمل مرافق التجزئة والترفيه وأنماط الحياة المتكاملة.

وفي هذه المناسبة، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: "يعكس التوسع في محفظتنا من الأراضي في أبوظبي ثقتنا الراسخة بمتانة الأسس طويلة الأمد للسوق، وعمق الفرص المتاحة عبر مختلف محاور النمو في العاصمة. ومن خلال البناء على وجهاتنا القائمة والتوسع في مناطق نمو جديدة، تتيح لنا هذه المواقع تطوير مجموعة متنوعة من المجتمعات السكنية عالية الجودة، بما يتماشى مع أسس الطلب المستدام. ونحن على ثقة بأن تسهم هذه المحفظة في تحقيق عوائد جذابة وطويلة الأمد لمساهمينا، إلى جانب دعم المسيرة المستمرة لإمارة أبوظبي كمركز دولي رائد للأعمال وأنماط الحياة".

وسيتم إطلاق المشاريع وطرحها في السوق وفق نهج مرحلي مدروس يتماشى مع مستويات الطلب، على أن تبدأ أولى عمليات الإطلاق اعتباراً من عام 2026. ويهدف هذا النهج المرحلي المنضبط إلى دعم معدلات استيعاب مرنة ومستقرة، وتعزيز وضوح الرؤية بشأن مسارات نمو الإيرادات والأرباح على المديين المتوسط والطويل، إلى جانب ضمان أعلى درجات المرونة في التعامل مع مختلف دورات السوق.

وتندرج هذه الإضافات ضمن استراتيجية النمو الشاملة لمجموعة الدار، والتي ترتكز على بناء محفظة أراضٍ عالية الجودة في الأسواق الرئيسية. ومع تسجيل مستويات قياسية في حجم المشاريع التطويرية قيد التنفيذ، واستمرار الزخم والاهتمام الدولي بسوق العقارات في إمارة أبوظبي، تواصل الدار تركيزها على تعزيز محفظتها من الأراضي وتفعيلها عبر تطوير مجتمعات متكاملة وعالية الجودة، بما يدعم الرؤية طويلة الأمد للإمارة ومسيرتها التنموية والاقتصادية.

وسيتم تفعيل هذه الأراضي من خلال هيكلية مشروع مشترك مع شريك راسخ، بما يعزز كفاءة توظيف رأس المال، مع احتفاظ مجموعة الدار بالمسؤولية الكاملة عن الإشراف على جميع مراحل دورة التطوير، بما يشمل التخطيط والتنفيذ والمبيعات والتسليم للمشاريع الجديدة.

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 62 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 47 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

لمزيد من المعلومات عن الدار، تفضلوا بزيارة موقعنا www.aldar.com

