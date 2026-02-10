دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت شركة دي إكس بي فعاليات حملة «حماية الصحراء 2026» في حديقة داماك هيلز بدبي، والذي يأتي بمناسبة يوم البيئة الوطني الإماراتي، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الراعية للحملة وحشد من الجمهور، حيث تضمنت الفعاليات مجموعة من ورش العمل والعروض التوعوية التي هدفت إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة الصحراوية والحفاظ على مواردها الطبيعية.

وقدّمت شركة دي إكس بي خلال الحملة عروضاً توعوية حول الطرق السليمة للتعامل مع البيئة الصحراوية وكيفية المحافظة عليها، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية في ركوب الخيل والدراجات الصحراوية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول للصحراء، ويعزز مفاهيم السلامة والاستدامة البيئية في الأنشطة البرية.

وأكد المستشار عارف العبار، رئيس شركة دي إكس بي، أن حملة حماية الصحراء تشكل منصة توعوية مجتمعية متكاملة تسهم في رفع مستوى الوعي البيئي، وتعزز من مسؤولية الأفراد تجاه البيئة الصحراوية، مشيراً إلى أن الحملة تنسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأضاف المستشار عارف العبار أن الحملة تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي تولي حماية البيئة والاستدامة أولوية قصوى ضمن مسيرة التنمية الشاملة، مؤكداً أن هذه المبادرات تعكس رؤية الدولة في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، بما يضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة.

وشددت الحملة، في توصياتها الختامية، على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي المستدام بأهمية حماية البيئة الصحراوية، وتشجيع تبنّي السلوكيات البيئية المسؤولة في مختلف الأنشطة البرية، مع التأكيد على دور المبادرات المجتمعية والعمل التطوعي في الحفاظ على نظافة الصحراء وصون مواردها الطبيعية.

كما أكدت التوصيات ضرورة ترشيد استهلاك المياه والطاقة في المناطق الصحراوية، ودعم التحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في الحد من الآثار البيئية السلبية، إلى جانب تشجيع الحلول البيئية المستدامة في القطاع الزراعي، بما في ذلك إعادة استخدام المخلفات العضوية وتحويلها إلى موارد نافعة وصديقة للبيئة تدعم جودة التربة والإنتاج الزراعي.

وتطرقت التوصيات إلى أهمية تنظيم أنشطة التخييم والأنشطة الصحراوية وفق الأطر والضوابط المعتمدة، بما يضمن السلامة العامة ويحافظ على التوازن البيئي، مع تشجيع تطوير مواقع مخصصة للتخييم المستدام داخل المزارع والعزب الخاصة، وتوفير الدعم الفني والتقني اللازم لضمان التزامها بالمعايير البيئية والصحية.

وأكدت الحملة كذلك على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، ودعم البحث والتطوير في مجال الحلول البيئية المبتكرة، بما يسهم في حماية البيئة الصحراوية وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.

وتجدر الإشارة إلى أن حملة «حماية الصحراء» انطلقت في عام 2008، وتُقام بشكل سنوي لتسليط الضوء على الأهمية البيئية للصحراء، وتشجيع المجتمع على المشاركة الفاعلة في جهود الحفاظ عليها وضمان نظافتها وخلوها من التلوث، وذلك من خلال الورش الثقافية والمحاضرات التوعوية، مع التركيز على دور الفرد في هذا الإطار، خصوصاً خلال فصل التخييم.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل على البريد الالكتروني:

pr@omnesmedia.com

-انتهى-

#بياناتشركات