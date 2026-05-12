ارتفع إجمالي قيمة البضائع المباعة ( GMV ) بنسبة 18% على أساس سنوي، مدفوعًا بتوسّع قاعدة العملاء

رُفعت التوجيهات السنوية الكاملة لصافي الدخل بمقدار 20 مليون دولار أمريكي ليبلغ 300-330 مليون دولار أمريكي، مع التأكيد على المستهدفات المتبقية: نمو إجمالي قيمة البضائع بنسبة 11-14% على أساس سنوي، ونمو الإيرادات بنسبة 14-17% على أساس سنوي، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدّلة بين 510-540 مليون دولار أمريكي، والتدفق النقدي الحر بين 370-400 مليون دولار أمريكي

تتوقع الشركة الشروع في برنامج إعادة شراء الأسهم المعتمد حديثاً في الأيام القليلة عقب الإعلان عن النتائج

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة طلبات هولدينغ بي إل سي (المشار إليها فيما يلي باسم «طلبات» أو «الشركة»)، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت والتوصيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن عن نتائج مالية قوية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026. وقد جاءت النتائج متقدمة على التوجيهات المالية للعام الكامل عبر المؤشرات الرئيسية، مع استمرار زخم النمو وتسجيل هوامش ربحية متينة وتحقيق تدفقات نقدية حرة قوية. وخلال هذا الربع، واصلت الشركة عملياتها بكفاءة عالية في ظل بيئة تشغيلية ديناميكية عبر عدد من الأسواق، محافظةً على استمرارية تشغيلية كاملة، مع إيلاء الأولوية لسلامة موظفيها وشركائها.

عكست هذه النتائج تنفيذاً منضبطاً لاستراتيجية "طلبات" التنافسية وبرنامجها الاستثماري المُعلن لعام 2026، والرامي إلى بناء "التطبيق اليومي". وتُعزز قدرة الشركة على التكيّف السريع مع المتغيرات ثقتها في رفع توجيهات صافي الدخل، مع التأكيد على توقعاتها لجميع المؤشرات الرئيسية الأخرى.

تواصل "طلبات" التمتع بمركز مالي قوي، مدعوماً بقدرتها على توليد تدفقات نقدية حرة قوية. ويوازن إطار تخصيص رأس المال لدى الشركة بين الاستثمار المنضبط في النمو وتحقيق العوائد للمساهمين، بما يشمل نسبة توزيع أرباح بلغت 90% وبرنامج إعادة شراء الأسهم المعتمد حديثاً بما يصل إلى 5% من رأس المال المُصدَر على مدى عامين. وتتوقع الشركة الشروع في عمليات إعادة شراء الأسهم في وقت قريب عقب الإعلان عن نتائج اليوم، وستُفصح عن عمليات الشراء على أساس يومي بحسب الاقتضاء.

أبرز النتائج المالية:

بلغ إجمالي قيمة البضائع المباعة 2.7 مليار دولار أمريكي، بارتفاع قدره 19% على أساس سنوي (18% على أساس سعر صرف ثابت للعملة)، مدفوعاً بالنمو القوي في حجم الطلبات بدعم من عمليات اكتساب للعملاء متينة. وكان من أبرز المحركات تحسّن العمليات خلال شهر رمضان المبارك، والموسمية الإيجابية لعيد الفطر ، وتموضع المنصة بوصفها مزوّداً موثوقاً لخدمات متعددة القطاعات في ظل التوترات الإقليمية المستمرة. وقد أسهم هذا المناخ في تنامي أنماط استهلاك "الطعام في المنزل" عبر معظم أسواقنا، مع اعتماد جهات العمل ترتيبات أكثر مرونة للعمل عن بُعد، وانتقال المدارس إلى التعلم عن بُعد في معظم أسواقنا. ارتفع إجمالي قيمة البضائع المباعة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.1 مليار دولار أمريكي، بنمو قدره 12% على أساس سنوي، لتمثل 79% من الإجمالي (مقارنة بـ 84% في العام السابق). سجلت الأسواق خارج منطقة الخليج نموًا أسرع، حيث بلغ إجمالي قيمة البضائع المباعة 563 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 52%، لتشكل 21% من الإجمالي (مقارنة بـ16% في العام السابق).

بلغت الإيرادات مليار دولار أمريكي، بارتفاع قدره 23% على أساس سنوي، ما يعكس نسبة تحويل إجمالي قيمة البضائع المباعة إلى إيرادات بمعدل 39% (مقارنة بـ 38% في العام السابق). يعكس معدل التحويل الأعلى بشكل رئيسي ارتفاع مساهمة إيرادات «طلبات مارت»، والتي عوضت بأكثر من الانخفاض في معدلات العمولة (التي تراجعت نتيجة ارتفاع حصة قطاع البقالة والتجزئة من إجمالي قيمة البضائع المباعة) والزيادة في الحوافز الرامية إلى الاحتفاظ بالعملاء متوسطي وعالي القيمة.

الاستثمار في "التطبيق اليومي" يسير وفق الخطة إلى حد بعيد

أعلنت الشركة في وقت سابق من هذا العام عن خطة استثمارية منضبطة لعام 2026، خصصت بموجبها 120 مليون دولار أمريكي للاستثمار في ثلاثة محاور:

أولاً، توسيع نطاق القطاع الرأسي المتكامل للبقالة ("طلبات مارت") من خلال زيادة كثافة المتاجر لتعزيز ميزة السرعة وبناء القدرة الاستيعابية للنمو المستقبلي، إلى جانب توسيع البنية التحتية لسلسلة الإمداد لتحسين تشكيلة المنتجات وتوافرها،والتوافر، وتعزيز القدرة الشرائية لتسريع وتيرة تبني العملاء للخدمة.

ثانياً، تعزيز خدمة "طلبات برو" كمحرك متعدد القطاعات لرفع مستويات التفاعل، بالاستناد إلى ميزة التوصيل المجاني الأساسية، وإضافة مزايا حصرية تشمل خصومات عبر قطاعي الطعام والبقالة، وضمان الالتزام بمواعيد التوصيل، ودعم العملاء ذوي الأولوية، وخصومات المطاعم، وخدمات شركاء المحتوى الرقمي وخدمات النقل التشاركي.

وأخيراً، تطوير عروض جديدة في قطاع التجزئة وخدمات إضافية للعملاء لتلبية احتياجاتهم اليومية.

وخلال الربع، واصلت الشركة تنفيذ برنامجها الاستثماري، حيث أنفقت ما يقارب 25 مليون دولار أمريكي ضمن المصروفات التشغيلية والرأسمالية ومصاريف الإيجار في مجالات التركيز المذكورة أعلاه. كما جاءت الاستثمارات المخطط لها في مجالي التسويق والتسعير أقل من المتوقع، نتيجة قوة الطلب واعتدال البيئة التنافسية.

وتعليقاً على النتائج، قال تون خايسلز ، الرئيس التنفيذي لشركة "طلبات": "حققنا بداية قوية لهذا العام، حيث جاءت نتائجنا أعلى من التوقعات، مدعومة بالتنفيذ المنضبط وقوة نموذجنا متعدد القطاعات.

"خلال الربع، عمل فريقنا في بيئة ديناميكية تسودها حالة من عدم اليقين المتصاعد، مع الحفاظ على تركيزنا على أولوياتنا الأساسية، وهي ضمان استمرارية الخدمة مع إعطاء الأولوية لسلامة موظفينا وسائقي التوصيل وشركائنا. وهنا تتجلى قوة نموذجنا التشغيلي والتزام فرق العمل.

"وتبقى استراتيجيتنا واضحة وثابتة، ونحن ملتزمون بالكامل بالمضي قدماً في خطتنا الاستثمارية التي أعلنا عنها في وقت سابق من هذا العام. ونحن واثقون من قدرتنا على أن نكون التطبيق الذي يعتمد عليه المستهلكون يومياً، وفي الوقت ذاته تحقيق نمو مستدام وعوائد مجزية للمساهمين."

نبذة عن طلبات

تقدم طلبات، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لعملائها تجربة متميزة وسهلة لطلب الطعام، ومنتجات البقالة، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية من مجموعة متنوعة من المطاعم ومتاجر التجزئة. تأسست طلبات في الكويت عام 2004، ونجحت منذ ذلك الحين في التوسع لتشمل الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، مصر، البحرين، سلطنة عُمان، الأردن، العراق، حيث تخدم أكثر من 7.5 مليون عميل نشط حتى ديسمبر 2025. ويقع مقر الشركة الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وقد أكملت بنجاح طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي في ديسمبر 2024. وتعتبر «طلبات» إحدى الشركات التابعة لمجموعة «ديلفري هيرو اس إي»، ما يمنحها ميزة استراتيجية للاستفادة من الخبرات العالمية لشركتها الأم وتعزيز مكانتها في السوق ودفع عجلة الابتكار في قطاع الطلب عبر الإنترنت والتوصيل. كما تركز الشركة على توسيع عروض منتجاتها وزيادة حصتها السوقية في الأسواق التي تعمل بها. وتعتمد طلبات على شبكة قوية تضم منصة تضم آلاف الشركاء وسائقي التوصيل، ما يمكّنها من تعزيز ريادتها في سوق الطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تربط بين العملاء والشركاء وسائقي التوصيل من خلال منصتها التكنولوجية المتقدمة.

تنويه بشأن البيانات الاستشرافية

يحتوي هذا الإعلان على بعض البيانات الاستشرافية المتعلقة بالشركة، والتي يمكن تمييزها بسهولة لكونها تتجاوز الحقائق التاريخية أو الحالية.

غالباً ما تتضمن البيانات الاستشرافية كلمات مثل «يتوقع»، «يستهدف»، «يتنبأ»، «يقدر»، «يعتزم»، «يخطط»، «سوف»، «يهدف»، «يعتقد»، «قد»، «يمكن»، «ينبغي»، «من المتوقع»، «يحتمل»، أو غيرها من العبارات المشابهة، أو صيغ النفي لهذه الكلمات. تنطوي هذه البيانات الاستشرافية على مخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوك، وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية، أو الأداء، أو الإنجازات بشكل جوهري عن تلك المشار إليها أو المستنتجة من هذه البيانات الاستشرافية. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن دقة أو مصداقية هذه البيانات الاستشرافية، وتخلي صراحةً مسؤوليتها عن أي التزام بتحديث أي من هذه البيانات الاستشرافية، ما لم يكن ذلك مطلوباً بموجب القوانين واللوائح المعمول بها.

لا يُشكل هذا الإعلان أو أي مما ورد فيه عرضاً مالياً أو دعوة أو تحفيزاً للاستحواذ على أوراق مالية أو بيعها في أي مكان أو منطقة.

