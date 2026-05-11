مسقط : في إطار التزامه المستمر بالمشاركة المجتمعية ودعم المشاريع الوطنية والمساهمة في تطوير القطاع العمراني، شارك بنك نزوى -البنك الإسلامي الأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- في فعاليات النسخة الحادية والعشرين من معرض ومؤتمر عُمان العقاري والتصميم والبناء. والذي يقام بتنظيم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وبالشراكة مع الجمعية العقارية العُمانية، في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 10 إلى 13 مايو 2026.

ويعد هذا الحدث الأكبر من نوعه في القطاع العقاري بالسلطنة؛ حيث يوفر منصة متخصصة لعرض تقنيات البناء والأنظمة الهندسية الحديثة، ويشهد مشاركة واسعة من المطورين والمستثمرين والخبراء الدوليين. وخلال المعرض، يشارك بنك نزوى بجناح خاص لاستعراض حلوله التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تتيح للزوار استكشاف خيارات تمويل شراء الأراضي والبناء والعقارات الجاهزة، إضافة إلى العروض الحصرية التي يطلقها خلال فترة المعرض بالتعاون مع المطورين العقاريين.

وفي تعليقه، قال الفاضل/ محمد الغساني نائب المدير العام - رئيس الخدمات المصرفية للأفراد من بنك نزوى: "تعكس مشاركة بنك نزوى في معرض ومؤتمر عُمان العقاري والتصميم والبناء 2026 التزامه ببناء مستقبل عمراني مستدام في سلطنة عُمان ، وترسيخ مكانته كشريك مالي موثوق للأفراد والشركات على حدٍ سواء كان ذلك من خلال تمكين الراغبين في تملك المنازل وتحقيق تطلعاتهم، أو عبر التعاون الإستراتيجي مع المطورين العقارييين. كما ويركز البنك على تقديم حلول مالية فعّالة وذات قيمة مضافة. ومن خلال حضوره التفاعلي في هذا الحدث، سيتمكن البنك من التواصل بشكل مباشر مع الزوار، وتقديم إرشادات تدعم اتخاذ قرارات مالية واعية ومدروسة".

وتقدّم حلول التمويل السكني من بنك نزوى مجموعة شاملة من خيارات التمويل المصممة لتبسيط ودعم رحلة امتلاك المنزل. وتشمل هذه الحلول شراء الأراضي، والبناء، وشراء العقارات الجاهزة للسكن، بما يوفّر للعملاء دعماً مالياً متكاملاً. وبفضل فترات السداد المرنة التي تصل إلى 25 عاماً، إلى جانب إجراءات الموافقة السريعة، يتيح البنك انتقالاً سلساً وسريعاً إلى منزل جديد، بما يساعد العائلات على تحقيق الاستقرار والراحة التي تطمح إليها.

من خلال هذه المشاركات، يعزّز بنك نزوى مكانته كشريك مالي مفضّل لدى شريحة واسعة من العملاء، ويعمّق التزامه بالمشاركة المجتمعية الفاعلة. كما يؤكد البنك دوره كمحفّز لأجندة التنمية المستدامة في البلاد، حيث يواصل دعم تطوّر قطاع البناء والمساهمة في خلق قيمة طويلة الأجل تسهم في دفع مسيرة التقدّم المستمر في سلطنة عُمان.

