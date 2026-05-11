دبي، الإمارات العربية المتحدة، شاركت ميشلان، الشركة الرائدة عالمياً في الإطارات في أسبوع سلامة الطرق 2026 ، والذي انعقد في الفترة من 3 إلى 8 مايو تحت شعار "اعبر بأمان" ، مؤكداً التزام العلامة التجارية بتعزيز سلامة الطرق. تهدف هذه المبادرة، والتي تنظمها هيئة الطرق والمواصلات (RTA) في دبي بالتنسيق مع وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى رفع مستوى الوعي حول سلوكيات العبور الآمن للطرق وتجسيد المسؤولية المشتركة بين الجميع لضمان سلامة التنقل.

وتجسيداً لشراكتها الطويلة والممتدة مع هيئة الطرق والمواصلات، تساهم ميشلان في تعزيز رسائل الحملة الخاصة بسلامة المشاة عبر تسليط الضوء على أهمية القيادة المسؤولة ودور تكنولوجيا الإطارات في ضمان رحلات أكثر أماناً لجميع مستخدمي الطريق، بدءاً من السائقين ووصولاً إلى المشاة الذين يعبرون الشوارع.

وعلى مدار أكثر من 10 سنوات، دعمت ميشلان حلول التنقل الأكثر أماناً وكفاءة في دبي من خلال مساهمتها الفعّالة في شبكات النقل العام الرئيسية، بما في ذلك أسطول الحافلات العامة و"مونوريل دبي". ويعكس هذا التعاون التزام ميشلان المستمر بالتميز في مجال التنقل، من خلال تقديم تقنيات للإطارات صُممت خصيصاً لتوفر أعلى مستويات المتانة، وكفاءة استهلاك الوقود، والأمان ضمن منظومة النقل المتكاملة في المدينة.

وبهذه المناسبة، صرح سيدريك بينوا، المدير العام ونائب رئيس قسم التسويق والمبيعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى ميشلان، قائلاً: "في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات المضي قدماً نحو تنقل أكثر ذكاءً، يجب أن تتطور سلامة الطرق بالتوازي مع الطريقة التي يتنقل بها الناس يومياً. في ميشلان نؤمن بضرورة تضافر التكنولوجيا مع الوعي؛ فبينما تصبح الإطارات أكثر تطوراً، والمركبات أكثر ذكاءً، والبنية التحتية أكثر اتصالاً، يبقى أمان الطرق معتمداً على القرارات اليومية التي يتخذها السائقون والمشاة وجميع مستخدمي الطريق. ويعد أسبوع المرور الخليجي تذكيراً مهماً بأنه عندما يواكب السلوك المسؤول التطور التكنولوجي، تصبح رحلاتنا جميعاً أكثر أماناً".

ويأتي هذا التركيز ذاته على معايير السلامة في جوهر إطار MICHELIN Primacy 5، أحدث ابتكارات الشركة من إطارات السيارات المصممة لدعم القيادة اليومية. يتميز هذا الإطار بمسافة كبح أقصر بنسبة %4 على الطرق المبللة عندما يكون جديداً مقارنة بالنوع السابق MICHELIN Primacy 4+، كما يحافظ على نفس مستوى الأداء المتميز في المكابح على الأسطح المبللة حتى مع تآكله. ويكتسب هذا الأداء أهمية بالغة خاصة بالقرب من ممرات المشاة، والتقاطعات، والمناطق المدرسية، والمجمعات السكنية، حيث تلعب سرعة استجابة المكابح دوراً حاسماً في كيفية تفاعل السائقين على الطريق.

وفي إطار هذه الحملة، يتم حثّ المشاة على استخدام مناطق العبور المخصصة، والجسور، والأنفاق، والبقاء في حالة يقظة تامة بالقرب من التقاطعات، والالتزام بإرشادات السلامة المرورية في جميع الأوقات. كما يتم تذكير السائقين وراكبي الدراجات ومستخدمي السكوتر الكهربائي بضرورة الانتباه وإعطاء الأولوية لسلامة المشاة، لا سيما في المناطق الحضرية المزدحمة. ومن خلال أسبوع المرور الخليجي 2026، تواصل ميشلان دعم حركة التنقل الأكثر أماناً في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، عبر الجمع بين نشر الوعي والتعليم وتكنولوجيا الإطارات المتطورة لجعل الرحلات اليومية أكثر أماناً للجميع.

نبذة عن ميشلان:

تسعى ميشلان إلى أن تكون شركةً رائدةً عالمياً في تصنيع المواد المركّبة والتجارب التي تُحدث فارقاً حقيقياً في حياة الناس. وبفضل ريادتها في مجال المواد المهندَسة لأكثر من 130 عاماً، تحتلّ ميشلان مكانةً فريدة تُمكّنها من الإسهام بشكل فاعل في تقدّم الإنسانية وبناء عالم أكثر استدامة. واستناداً إلى خبرتها العميقة في مجال المركّبات البوليميرية، تواصل ميشلان ابتكارها المستمر لتصنيع إطارات ومكوّنات عالية الجودة، تُلبّي احتياجات التطبيقات الحيوية في مجالات متنوعة ومتطلّبة، كالتنقّل والبناء والطيران والطاقة منخفضة الكربون والرعاية الصحية. كما يدفعها الاهتمام الكبير بمنتجاتها والمعرفة المعمّقة بعملائها إلى تقديم تجارب استثنائية، تتراوح بين حلول ذكية مبنية على البيانات والذكاء الاصطناعي لأساطيل النقل المهنية، وتوصيات دليل ميشلان لأبرز المطاعم والفنادق المختارة بعناية فائقة. يقع مقرّها الرئيسي في كليرمون-فيران بفرنسا، وتمتدّ حضورها عبر 175 دولة، بفريق عمل يضمّ 122,600 موظف . (www.michelin.com)

-انتهى-

#بياناتشركات