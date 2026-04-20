مسقط : مواصلاً دعم الحراك الابتكاري التنموي في السلطنة، اختتم صحار الإسلامي رعايته لـ"الجواز الذكي لمستكشف الورد 2026"، الذي تنظمه شركة إيلف لريادة الأعمال والابتكار المستدام، تزامنًا مع موسم الورد السنوي في الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية. ويُعد الجواز منصة إرشادية وتفاعلية تُمكّن الزوار من استكشاف مواقع الفعاليات والمزارع والأسواق والمشاريع المحلية، مع فرص للفوز بجوائز ومكافآت. وتتكامل هذه الرعاية مع نهج صحار الإسلامي في دعم المبادرات الابتكارية التي تسخّر التقنيات الحديثة لخدمة الأصالة الثقافية والبيئية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الوطنية، لاسيما القاعدة الاقتصادية والسياحية والمجتمعية المحلية.

ويُعد الجواز منصة متكاملة تجمع بين النسختين الرقمية والورقية، مقدّمًا تجربة تفاعلية قائمة على نظام الأختام الرقمية (QR) مُعبّرة عن مسارات استكشافية منظمة، ومدعومة بتجربة تفاعلية رقمية (Gamification) تعزز تفاعل الزوار.كما تشجع هذه التجربة زيادة مدة إقامة الزائر، وترسيخ مكانة الجبل الأخضر كنموذج للسياحة الذكية المستدامة، مدعومًا بمنظومة تقنية متقدمة تشمل الخرائط التفاعلية، وأنظمة التتبع والتحليل اللحظي، ولوحات التحكم المخصصة، فضلًا عن حوافز جذابة مثل الأوسمة الرقمية، والخصومات، والسحوبات، مُثريًا التجربة السياحية. ويمتد أثر المشروع ليشمل دعم السياحة الزراعية عبر ربط الزوار بسلسلة القيمة للورد العُماني، إلى جانب تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال تحفيز الطلب على المنتجات والخدمات المرتبطة بالموسم، بما في ذلك المزارع وورش التقطير والمنشآت السياحية.

وفي هذا الصدد أعرب فهد الزدجالي، رئيس صحار الإسلامي، قائلاً: " تجسّد رعايتنا لهذا الجواز الرقمي إيماننا بكفاءة المبادرات الوطنية والشراكات المؤسسية التي تثري التجارب المحلية متشعبة الأثر. ويعد هذا الجواز الموسمي أداة تسويقية ورابط تقني لمنظومة السياحة والثقافة والاقتصاد، خاصة في المواسم التي تشهد استثنائية إقليمية مثل موسم الورد في الجبل الأخضر، والذي يشهد كثافة سياحية متعددة الجنسيات، محققاً عوائد سوقية تُقدَّر بحوالي 210 آلاف ريال عُماني سنوياً، مؤكداً على أهميته الاقتصادية النابعة من موروث ثقافي محلي، وغنى الطبيعة العمانية. لذا، ننتهج في صحار الإسلامي مسار يوازي المنهجية الوطنية في تعزيز مكانة السلطنة الدولية، وتنويع مصادر الدخل القومي، وتمكين الصناعات المحلية وريادة الأعمال، بما يعزز القيمة المحلية المضافة، تماشياً مع مستهدفات رؤية عُمان 2040".

ويواصل صحار الإسلامي توسيع شراكاته الاستراتيجية واستثمار الفرص النوعية التي تحقق قيمة مضافة لمختلف الأطراف، انطلاقاً من التزامه الراسخ في تقوية المسارات التنموية الوطنية. حيث تمثل المبادرات الوطنية من هذا النوع منصات متكاملة تتجاوز تقديم المعلومات والمكافآت للسائحين، لتسهم في تنشيط التجارة المحلية، وتمكين الشركات ورواد الأعمال من الوصول إلى بيانات دقيقة تعزز من كفاءة أعمالهم. كما تتيح بناء قاعدة بيانات متكاملة حول نقاط الجذب السياحية، تدعم متخذي القرار عبر تقارير تحليلية ذكية تسهم في تحسين التخطيط المستقبلي، بما يعكس أبعادًا اقتصادية وسياحية وتنموية متداخلة.

ويؤكد صحار الإسلامي التزامه المستمر بدعم المشاريع التي توظّف المقومات الطبيعية والتراثية في صياغة تجارب سياحية مبتكرة، بما يعزز من الارتباط البيئي ويُرسّخ مفاهيم الاستدامة في مختلف القطاعات. وتأتي هذه الرعاية امتدادًا لدوره في تمكين المبادرات التي تجمع بين التقنية والهوية المحلية، وتسهم في تحقيق قيمة اقتصادية ومجتمعية مستدامة، إلى جانب ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كوجهة سياحية متجددة قائمة على التنوع والابتكار.

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه.

