مسقط : انسجامًا مع التزامه بتطوير الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب من الانطلاق نحو مسارات مهنية ناجحة في القطاع المصرفي، شارك البنك الأهلي في "معرض الجامعة المهني 2026"، الذي أُقيم خلال الفترة من 13 إلى 15 أبريل 2026. وقد استقبل المعرض الطلبة والخريجين لاستكشاف مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية المتاحة. ومن خلال هذه المشاركة، قدّم البنك الأهلي رؤى قيّمة حول مسارات النمو والتطوير المهني المتنوعة المتاحة داخل البنك.

وتؤكد مشاركة البنك الأهلي في المعرض المهني، الذي حظي بإقبال واسع، التزامه باستقطاب الكفاءات المتميزة من الخريجين المؤهلين، مع توفير فرص وظيفية نوعية ومبادرات متكاملة لتطوير مهارات الشباب المقبلين على دخول سوق العمل. كما استعرض البنك بيئة عمله الديناميكية التي تضع النمو المهني المستدام في مقدمة أولوياتها، إلى جانب رؤيته الواضحة في دعم الطاقات الشابة الطموحة لتمكينها من الإسهام في رسم ملامح مستقبل القطاع المصرفي والمالي كقادة أكفاء.

من خلال مشاركته الفاعلة في المنصات الموجهة للشباب، يسعى البنك الأهلي إلى بناء تواصل فعّال مع الشباب ودعم مسيرتهم المهنية. ويؤكد البنك التزامه بدعم الابتكار والإبداع، وتنمية القدرات، وصقل المهارات، وتمكين الكفاءات الناشئة من خلال تزويدها بالأدوات والفرص اللازمة لتسريع نموها الوظيفي. ومن خلال إسهامه في دعم المنصات التي تعنى بتمكين الكفاءات الوطنية، يرسخ البنك الأهلي دوره في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

والجدير بالذكر، أن البنك الأهلي يتبنى نهج تطويري متعدد المسارات للقوى العاملة، من خلال تقديم برامج تدريب وتطوير شاملة تُمكّن الكفاءات الشابة. فقد أطلق عدة برامج تنموية للكوادر البشرية مثل "هِمم" و"IGeneration" وبرنامج خريجي الأعمال، والتي صُممت خصيصًا لتمكين الشباب من شق مساراتهم المهنية وتعزيز إسهاماتهم في القطاع المصرفي.

تُعد تنمية الكفاءات الشابة وتمكين الباحثين عن عمل محورًا أساسيًا في التزام البنك الأهلي بدعم النمو الاقتصادي الوطني. وإلى جانب إتاحة فرص التطور والتميّز المهني، يحرص البنك على تكوين بيئة عمل داعمة تُعلي من قيم التحفيز والإرشاد المهني والتعاون والتوازن بين العمل والحياة، بما يضمن حصول الكوادر الشابة على التوجيه اللازم خلال المراحل التأسيسية من مسيرتهم المهنية. كما تعكس مشاركة البنك في معرض جامعة السلطان قابوس للتوظيف التزامه الراسخ بالمساهمة في بناء قوى عاملة وطنية أكثر ديناميكية وكفاءة.