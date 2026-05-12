الكويت: أعلنت اليوم شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع.، وهي إحدى أكبر شركات تصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية والاستهلاكية والرعاية الصحية في منطقة الخليج، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026.

أبرز نتائج الشركة للربع الأول من عام 2026:

الإيرادات: 87.6 مليون د.ك.، شبه مستقرة (بانخفاض طفيف بنسبة 0.5%) مقارنة بأساس مرتفع في الربع الأول من عام 2025.

الأرباح قبل الضرائب: 8.9 مليون د.ك.، بارتفاع 17.0%.

8.0 مليون د.ك.، بارتفاع 15.7%. ربحية السهم: 25.57 فلس، مقارنة بـ 22.18 فلس في الربع الأول من عام 2025 (بارتفاع 15.8%).

وقال رئيس مجلس إدارة شركة ميزان القابضة السيد/ منتصر جاسم الوزان: "شهد الربع الأول من عام 2026 ظروفاً دقيقة على مستوى المنطقة والاقتصاد العالمي، انعكست آثارها على الأعمال وسلاسل الإمداد حول العالم، ومع ذلك واصلت مجموعة ميزان القابضة إثبات ما تتمتع به من مرونة وقدرة على التكيف، وهي السمات التي رسّخت مكانة المجموعة على مدى أكثر من 80 عاماً، ونتطلع إلى مواصلة تحقيق قيمة مستدامة للسادة المساهمين والشركاء والموظفين والعملاء".

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة ميزان القابضة السيد/ عمرو فرغل: " تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 انضباطاً تشغيلياً واستمرار تركيز المجموعة على رفع كفاءة الأداء عبر مختلف الأسواق، رغم المشهد التشغيلي المتغير والتحولات في سلوك المستهلك في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة. وقد بلغت الإيرادات 87.6 مليون د.ك. بانخفاض طفيف مقارنةً بأساس مرتفع خلال الربع الأول من عام 2025.

وعلى مستوى الأسواق، سجّلت المملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 33.8%، بما يعكس فعالية الخطط التشغيلية والتجارية المطبقة، ورفع كفاءة التنفيذ التشغيلي، حيث تواصل المجموعة العمل على توسيع مكانتها السوقية في هذا السوق الحيوي من خلال قدراتها التصنيعية، وإمكاناتها التسويقية، وشبكة التوزيع. كما شهد كل من الإمارات وقطر أداءً إيجابياً خلال الفترة.

وستواصل المجموعة خلال عام 2026 التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، والاستثمار في أسواق النمو الرئيسية."

نظرة على الأداء المالي حسب مجال الأعمال للربع الأول من عام 2026:

مجال الأغذية:

حقق مجال الأغذية إيرادات بقيمة 55.2 مليون د.ك.، بارتفاع بلغ 2.5%مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي. وشكل إيراد مجال الأغذية نسبة 63.1% من إجمالي إيرادات المجموعة. وتتضمن إيرادات هذا المجال كلاً من قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية والذي يمثّل نسبة 57.9% من إجمالي إيرادات المجموعة، وقطاع التجهيزات الغذائية الذي يساهم بنسبة 4.2% من إجمالي الإيرادات، وقطاع الخدمات الغذائية الذي يشكل نسبة 0.9% من إجمالي الإيرادات.

قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية : ارتفعت الإيرادات بنسبة 2.7 %.

مجال غير الأغذية:

بلغت إيرادات مجال غير الأغذية 32.4 مليون د.ك.، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 5.1% مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي. وتمثل إيرادات هذا المجال نسبة 36.9% من إجمالي إيرادات المجموعة. وتشمل إيراداته كلاً من قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران وقطاع الرعاية الصحية اللذين يشكلان معاً نسبة 35.6% من إجمالي إيرادات المجموعة، إضافة إلى قطاع الصناعات الذي يساهم بنسبة 1.4% من إجمالي الإيرادات.

قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والرعاية الصحية : انخفضت الإيرادات بنسبة 4.2%.

نظرة على أداء العمليات في الأسواق الإقليمية للربع الأول من عام 2026:

الكويت : انخفضت الإيرادات بنسبة 2.5%، وتمثل 76.4% من إجمالي إيرادات المجموعة.

عن مجموعة ميزان القابضة:

تباشر عمليات في ست دول من خلال 34 شركة تابعة لها، ويعمل فيها ما يزيد عن 6,700 موظّف.

توزّع أكثر من 34,000 صنفٍ ( SKU ) لمنتجات غذائية واستهلاكية من كبرى العلامات التجارية الإقليمية والعالمية، وهو ما يجعل شركة ميزان القابضة من كبرى الشركات من حيث عدد العلامات التجارية التي تصنعها وتوزعها وكذلك من حيث المبيعات والحصة السوقية، إضافة إلى حصة الشركة من إجمالي إنفاق المستهلك في الفئات التي تخدمها.

تمتلك مرافق تصنيع الغذاء والمشروبات والسلع الاستهلاكية على مساحة تغطي 190,000 متر مربع في الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة.

تتمتع بعلاقات قوية مع الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية.

تقوم الشركة على التكامل الرأسي بما في ذلك تصنيع المعلبات، وتزويد الوجبات، وتقديم الخدمات المساندة واللوجستية.

تضم قائمة عملاء الشركة في قطاع “خدمات الأغذية” مطاعم المأكولات السريعة العالمية، وشركات التجهيزات الغذائية للطيران، وكبرى شركات الخدمات الغذائية.

تعد شركة ميزان القابضة شركة ذات تاريخ يمتد إلى 80 عاماً، وقد تم إدراجها في بورصة الكويت خلال الربع الثاني من عام 2015. يقع المقر الرئيسي للشركة في الكويت، مع أنشطة تشغيلية مباشرة في الكويت، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والعراق، والأردن.

#بياناتشركات