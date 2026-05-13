تستعد كوفي بلانيت، الشركة الإماراتية المنشأ والمتخصصة في حلول القهوة، لتعزيز حضورها الإقليمي والدولي من خلال خطة توسع لعام 2026 تشمل إطلاق محامص جديدة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، إلى جانب مواصلة التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة ومصر وباكستان، والدخول إلى أسواق جديدة تشمل جزر السيشيل وسنغافورة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة الهادفة إلى دعم قدراتها الإنتاجية وتعزيز نموذجها التشغيلي المتكامل، في ظل تنامي الطلب على حلول القهوة المحلية عالية الجودة في قطاعات الضيافة والشركات والتجزئة وقطاع الخدمات الغذائية.

ومع تزايد توجه الشركات في المنطقة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، ساهمت قدرات كوفي بلانيت في مجال التحميص داخل دولة الإمارات في الحفاظ على استمرارية الإمدادات، والقدرة على الاستجابة السريعة لمتغيرات السوق واحتياجات العملاء.

وتتوقع الشركة تسجيل زيادة إضافية تتراوح بين 25% و30% في حجم التحميص خلال عام 2026، مدفوعة باستمرار الطلب من القطاعات الرئيسية، لا سيما الضيافة والشركات والتجزئة.

وتعكس المحامص الجديدة المخطط إطلاقها في الإمارات والسعودية توجه كوفي بلانيت نحو ترسيخ حضورها في أسواق رئيسية تشهد نمواً ملحوظاً في استهلاك القهوة، إلى جانب دعم مرونة سلاسل التوريد وتوفير حلول أقرب إلى العملاء في المنطقة.

ولا يقتصر دور كوفي بلانيت على التحميص فقط، إذ تعمل الشركة كمزوّد متكامل لحلول القهوة، من خلال إدارة أكثر من 8,000 ماكينة قهوة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، مدعومة بفريق فني ينفذ أكثر من 2,000 مكالمة خدمة شهرياً، مع الحفاظ على متوسط زمن استجابة يبلغ نحو ثلاث ساعات.

وقد ساهم هذا النموذج في تعزيز مكانة الشركة كشريك تشغيلي للأعمال، وليس مجرد مورّد للقهوة، حيث توفر منظومة متكاملة تشمل توريد القهوة، والمعدات، والدعم الفني، وتدريب الباريستا، والخدمات التشغيلية المرتبطة بتجربة القهوة.

كما تواصل الشركة الاستثمار في كوادرها البشرية وشراكاتها الإقليمية، من خلال تعزيز شبكة المحمصين والفنيين والمتخصصين في القهوة الداعمين لعملياتها في دولة الإمارات والمنطقة.

وتستند كوفي بلانيت في خططها المستقبلية إلى منشآتها واسعة النطاق في دولة الإمارات العربية المتحده، وقدراتها المتكاملة في توريد المعدات والخدمات الفنية وتدريب الباريستا، بما يدعم قدرتها على تلبية الطلب المتسارع على حلول القهوة المحلية القائمة على الجودة في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي إطار المرحلة المقبلة من توسعها في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية، سيتولى آلان جونز، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة في كوفي بلانيت، دوراً تنفيذياً موسعاً كرئيس تنفيذي للشركة، بما يضمن مواءمة أكبر بين التوجه الاستراتيجي طويل الأمد والتنفيذ اليومي لخطط النمو.

ويعكس استمرار جونز في القيادة على مستوى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية التزام العلامة بتسريع طموحاتها التوسعية في الأسواق الحالية والجديدة، وتعزيز مكانتها كمزوّد متكامل لحلول القهوة في المنطقة.

بهذا الصدد قال آلان جونز، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة في كوفي بلانيت: "تدخل كوفي بلانيت مرحلة جديدة من النمو، مدعومة بقدرات تشغيلية متكاملة تتيح لنا تلبية احتياجات العملاء على نطاق أوسع. ويشكّل التوسع في المحامص داخل الإمارات والسعودية خطوة مهمة لتعزيز الإنتاج المحلي، ورفع كفاءة سلاسل التوريد، ودعم الطلب المتزايد على حلول القهوة عالية الجودة في المنطقة.”

وأضاف: "ننظر إلى المرحلة المقبلة باعتبارها فرصة لتعزيز حضورنا في الأسواق الحالية والدخول إلى أسواق جديدة، مع الحفاظ على الأسس التي تقوم عليها كوفي بلانيت: الجودة، الاتساق، الخدمة، والشراكات طويلة الأمد".

نبذه عن كوفي بلانيت:

تأسست كوفي بلانيت في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة رائدة في مجال القهوة المتخصصة، تمتد خبرتها لأكثر من 20 عام في تقديم حلول قهوة عالية الجودة في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

ومن منشأتها الرئيسية للتحميص في جبل علي، تنتج العلامة أكثر من 450 وحدة تخزين شهرياً، وتخدم أكثر من 1,000 عميل من قطاع الأعمال، مع تقديم أكثر من 21 مليون كوب قهوة شهرياً.

وتعمل كوفي بلانيت كشريك متكامل في قطاع القهوة، حيث تقدم خدمات التحميص، وحلول العلامات الخاصة، والتوزيع، والدعم الفني، وتشغيل المقاهي. وتلتزم الشركة بمعايير الجودة والاتساق والتميز التشغيلي، مع تركيز على الإنتاج المحلي وبناء شراكات طويلة الأمد.

وينتشر حضورها الإقليمي عبر عدة قطاعات، تشمل الضيافة، والشركات، والتجزئة، ومحطات الوقود، مع توزيع في أكثر من 12 سوق دولي.

