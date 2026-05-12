ساهم الطلب القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة وبنغلاديش في تعزيز القدرة على تجاوز التحديات، مدعوماً بكفاءة التنفيذ التشغيلي والانضباط في إدارة العمليات

أبرز المؤشرات المالية للمجموعة

إيرادات المجموعة: انخفضت بشكل طفيف بنسبة 2.0% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق إلى 760.7 مليون درهم في الربع الأول من عام 2026، بسبب الاضطرابات الناجمة عن النزاعات الإقليمية المستمرة.

هامش الربح الإجمالي: حافظ هامش الربح الإجمالي على استقراره عند مستوى 39.4% خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنسبة 39.7% خلال الفترة ذاتها من عام 2025 مدعوماً بارتفاع المبيعات في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحسن مزيج المنتجات.

الربح قبل الضريبة: انخفض بنسبة 17.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 53.0 مليون درهم في الربع الأول من عام 2026، بعد أن كان 64.5 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025.

أداء الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 6.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 127.3 مليون درهم في الربع الأول من عام 2026 مقارنة بـ 135.5 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025.

الصحة المالية: ارتفع صافي الدين بنسبة 8.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 1.56 مليار درهم في مارس 2026، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى توزيعات الأرباح السنوية البالغة 99.4 مليون درهم في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.53 ضعفاً، مقارنةً بـ 2.40 ضعفاً في ديسمبر 2025.

رأس الخيمة، دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة (المدرجة في بورصة أبوظبي تحت الرمز RAKCEC)، إحدى أكبر شركات حلول السيراميك المستخدم في نمط الحياة، عن تحقيق نتائج مالية مرنة للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026.

أبرز النتائج المالية (الربع الأول من عام 2026)

حققت شركة سيراميك رأس الخيمة أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2026، مدعوماً بالطلب القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة وبنغلاديش.

وقد نجحت الشركة في تلبية طلب السوق على الرغم من التوترات الجيوسياسية الإقليمية المستمرة، واضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية.

بصفتها شركة تصنيع محلية، استفادت شركة سيراميك رأس الخيمة من مرونتها التشغيلية وقدرتها على التكيف السريع مع ظروف السوق المتغيرة.

ومن خلال إعادة صياغة استراتيجية التوريد الخاصة بها مع التركيز بشكل أكبر على المواد الخام المحلية، استطاعت الشركة الحفاظ على استمرارية الإمدادات لعملائها وشركائها عبر مختلف أسواقها، إلى جانب الحد بفعّالية من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والتعامل بكفاءة مع تقلبات السوق.

ساهمت الإدارة الاستباقية والتنفيذ التشغيلي المنضبط في ضمان استمرارية العمليات والحفاظ على توافر المنتجات بصورة مستقرة، إلى جانب تقديم خدمات موثوقة عبر الأسواق الرئيسية، ما أسهم في تعزيز ثقة العملاء. وخلال هذه الفترة، رسّخت شركة سيراميك رأس الخيمة مكانتها كشريك موثوق في القطاع، من خلال التزامها المتواصل بالوفاء بتعهداتها والمحافظة على كفاءة عملياتها رغم التحديات والمتغيرات التي شهدتها بيئة الأعمال.

سجّلت شركة سيراميك رأس الخيمة إجمالي إيرادات بلغ 760.7 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ776.5 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2025، ما يمثل تراجعاً طفيفاً بنسبة 2%.

في الربع الأول من عام 2026، حافظ هامش الربح الإجمالي على استقراره عند مستوى 39.4% خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنسبة 39.7% خلال الفترة ذاتها من عام 2025.



كما انخفض الربح قبل الضريبة بنسبة 17.9% في الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 53 مليون درهم، مقارنة

بـ 64.5 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025، فيما تراجع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 21.8% ليبلغ 38.2 مليون درهم مقابل 48.9 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وفي الربع الأول من عام 2026، انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 6.1% لتصل إلى 127.3 مليون درهم مقارنة

بـ 135.6 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2025.

وفيما يتعلق بالمركز المالي، بلغ صافي الدين 1.56 مليار درهم، بزيادة8.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ويعزى ذلك بصورة رئيسية إلى توزيعات الأرباح السنوية البالغة 99.4 مليون درهم في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من عام 2026. كما ارتفع معدل صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 2.53 ضعفاً مقارنة بـ 2.40 مرة في ديسمبر 2025.

أبرز أداء القطاعات

قطاع البلاط: سجّل قطاع البلاط تراجعاً في الإيرادات بنسبة 3.9% خلال الربع الأول من عام 2026 لتصل إلى 431.2 مليون درهم، متأثراً باستمرار النزاعات الإقليمية التي انعكست على أداء جميع الأسواق، باستثناء سوق بنغلاديش. وفي المقابل، واصلت الشركة استثماراتها في ابتكار المنتجات وتطوير تقنيات التصنيع، بما أسهم في تعزيز تنوع محفظة المنتجات وتحسين الكفاءة التشغيلية .

قطاع الأدوات الصحية: ارتفعت الإيرادات بنسبة 1.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتبلغ 107.4 مليون درهم، بدعم رئيسي من نمو المبيعات في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة وأوروبا وأمريكا. كما يُتوقع أن يُسهم طرح منتجات الأدوات الصحية لعلامة » كلودي « التجارية في تعزيز الحضور المتميز للمجموعة ضمن هذا القطاع.

قطاع الأدوات الصحية: ارتفعت الإيرادات بنسبة 1.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتبلغ 107.4 مليون درهم، بدعم رئيسي من نمو المبيعات في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة وأوروبا وأمريكا. كما يُتوقع أن يُسهم طرح منتجات الأدوات الصحية لعلامة » كلودي « التجارية في تعزيز الحضور المتميز للمجموعة ضمن هذا القطاع.

ونحن ملتزمون بمواصلة تنفيذ خططنا الرامية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية لعلامة » كلودي « ، إلى جانب المضي قُدماً في استراتيجية ترشيد التكاليف، بما يشمل نقل مرافق الإنتاج الرئيسية من الاتحاد الأوروبي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

كلودي : حقق القطاع نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 10.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتصل إلى 123.1 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعاً بشكل رئيسي في ارتفاع المبيعات في جميع الأسواق باستثناء آسيا. ونحن ملتزمون بمواصلة تنفيذ خططنا الرامية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية لعلامة كلودي ، إلى جانب المضي قُدماً في استراتيجية ترشيد التكاليف، بما يشمل نقل مرافق الإنتاج الرئيسية من الاتحاد الأوروبي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. قطاع أدوات المائدة: تراجعت إيرادات قطاع أدوات المائدة بنسبة 8.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 78.7 مليون درهم، نتيجة تأثير القيود المفروضة على الصادرات وارتفاع تكاليف الشحن الناجمة عن النزاعات الإقليمية المستمرة. وقد في الوقت ذاته، شهد الربع تقدماً في عملية دمج شركة » كوك بلاي « ، الأمر الذي دعم جهود الارتقاء بجودة المنتجات وتعزيز النمو المرتكز على التصميم.

أبرز مؤشرات أداء سوق البلاط والأدوات الصحية

واصل سوق دولة الإمارات العربية المتحدة إظهار مستويات قوية من المرونة خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 0.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 211.5 مليون درهم، مدعومةً بنشاط قوي في قطاعي العقارات والإنشاءات. وأسهم النمو في الأعمال المرتبطة بالمشاريع في دعم الإيرادات والأرباح، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على بلاط البورسلين كبير الحجم. كما يُتوقع أن تسهم اضطرابات الاستيراد الناجمة عن التوترات الإقليمية في زيادة الحصة السوقية للشركة خلال الفترة المقبلة.

في المملكة العربية السعودية، تراجعت الإيرادات بنسبة 8.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق في الربع الأول من عام 2026 لتصل إلى 63.1 مليون درهم، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التحول الاستراتيجي من التركيز على حجم المبيعات (السيراميك) إلى التركيز على جودة المبيعات (البورسلين الحجري المصنوع بتقنية عالية) الأعلى قيمة. وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات، سجلت هوامش الربح الإجمالية تحسناً ملحوظاً بدعم من تحسين مزيج المنتجات وتعزيز إدارة المشاريع. كما يُتوقع أن تسهم اضطرابات الاستيراد الناتجة عن التوترات الإقليمية في زيادة الحصة السوقية. كما أننا نحرز تقدماً مطرداً في مشروع بلاط » غرينفيلد « في ينبع، والمتوقع اكتماله بحلول الربع الأول من عام 2027، لدعم طاقتنا الإنتاجية على المدى الطويل وتحسين قدرتنا التنافسية من حيث التكلفة.

في أوروبا، سجّلت الإيرادات نمواً بنسبة 1.3% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 78.1 مليون درهم، مدعومةً بارتفاع قيمة العملات المحلية، وذلك رغم استمرار ضعف الطلب الأساسي في الأسواق الرئيسية. وفي الوقت ذاته، تسببت النزاعات الإقليمية المتواصلة في تعطّل الإمدادات القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن الشركة نجحت في الحفاظ على مستويات الخدمة من خلال الاعتماد على مخزوناتها الاحتياطية .

في الهند، تراجعت الإيرادات بنسبة 8.5% (2.6% بالعملة المحلية) مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتبلغ 79.4 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2026، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى توقف مؤقت في الإنتاج نتيجة نقص إمدادات الغاز على مستوى القطاع في منطقة موربي. ورغم هذا التوقف، تمكنت عمليات الشركة في الهند من الحفاظ على مستويات الخدمة وتلبية الطلب المتنامي في السوق بالاعتماد على مخزوناتها الاحتياطية. كما تواصل الشركة تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الربحية وتسريع وتيرة التوسع في السوق الهندية .

في بنغلاديش، سجّلت الإيرادات نمواً بنسبة 18.8% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل

إلى 51.9 مليون درهم، مدعومةً بالطلب المحلي القوي في أعقاب التحسن الأخير في الاستقرار السياسي. ورغم استمرار الضغوط على هوامش الربح نتيجة المنافسة السعرية وارتفاع التكاليف، فقد أطلقت الإدارة مبادرات محددة تستهدف استعادة الحصة السوقية وتحسين مستويات الربحية.

في الشرق الأوسط، انخفضت الإيرادات بنسبة 28.5% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتصل

إلى 23 مليون درهم، متأثرة بانخفاض الطلب في أسواق الخليج نتيجة استمرار النزاعات الإقليمية. وفي المقابل، من المتوقع أن تُسهم اضطرابات الاستيراد الناجمة عن التوترات الإقليمية في دعم مكاسب الحصة السوقية خلال الفترة المقبلة.

وفي معرض تعليقه على الأداء، قال عبد الله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة:" على الرغم من التحديات التي شهدها الربع الأول، الذي اتّسم بحالة من عدم اليقين الاقتصادي الكلّي والتوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل التوريد، تمكّنت شركة سيراميك رأس الخيمة من تحقيق نتائج قوية، وذلك بفضل تنوع عملياتها وقوة حضورها الإقليمي. كما ساهمت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الإدارة، إلى جانب تحسين كفاءة سلاسل التوريد، في ضمان توافر المنتجات والحفاظ على مستويات خدمة موثوقة عبر مختلف الأسواق.



واصل الطلب تسجيل مستويات قوية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مدعوماً بالنشاط المستمر في قطاع الإنشاءات وارتفاع مساهمات المشاريع. وبصفتها شركة تصنيع محلية، تواصل عمليات شركة سيراميك رأس الخيمة في دولة الإمارات الاستفادة من المبادرات الوطنية، بما في ذلك مبادرة «اصنع في الإمارات»، إلى جانب البيئة الصناعية المتقدمة التي تدعم نمو القطاع. كما نواصل، في الشركة،



تركيزنا على تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، والتي تشمل دمج علامة »كوك بلاي« التجارية وتعزيز القيمة المضافة لعملياتنا في أسواق أوروبا والهند وبنغلاديش. وعلى الرغم من استمرار تقلبات الأسواق، فإن الشركة تتمتع بمكانة قوية تؤهلها لتجاوز التحديات قصيرة الأجل ومواصلة تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد لجميع الأطراف ذات العلاقة."

أبرز المؤشرات الاستراتيجية

التصنيع والعمليات:

نقوم بتحديث منشأة الأدوات الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تبني تقنيات موفرة للطاقة، وتوسيع نطاق المنتجات،

وتنفيذ مبادرات للحد من انبعاثات الكربون بما يتماشى مع أهدافنا المتعلقة بالاستدامة.

الاستدامة:

مواصلة إحراز التقدم في تنفيذ خارطة طريق الاستدامة للفترة 2024-2030، مع التركيز على التصنيع الدائري، وكفاءة استخدام الموارد، وخفض الانبعاثات، إلى جانب نشر تقرير الاستدامة لعام 2025 خلال الربع الأول من عام 2026 .

تعزيز جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات والمشاركة المجتمعية من خلال رعاية مهرجان رأس الخيمة للفنون، والمشاركة كذلك في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة .

تعزيز جهود الاستدامة ومشاركة الأطراف ذات العلاقة من خلال المشاركة في ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة بنسختها لعام 2026،

والتي نُظّمت تحت رعاية صاحب السمو حاكم رأس الخيمة

نبذة عن شركة سيراميك رأس الخيمة

تُعتبر سيراميك رأس الخيمة من أبرز العلامات التجارية العالمية في مجال السيراميك، حيث تتخصص في إنتاج بلاط الجدران والأرضيات المصنوعة من السيراميك والبورسلين، بالإضافة إلى أدوات المائدة، والأدوات الصحية، وصنابير المياه. تتميز الشركة بقدرتها الإنتاجية الضخمة التي تصل إلى 118مليون متر مربع من البلاط، و5.7 مليون قطعة من الأدوات الصحية، و36 مليون قطعة من أدوات المائدة المصنوعة من البورسلين، و2.6 مليون قطعة من صنابير المياه سنوياً، بفضل مصانعها المتقدمة المنتشرة في 23 موقعاً داخل الإمارات العربية المتحدة والهند وبنغلاديش وأوروبا. تأسست شركة سيراميك رأس الخيمة عام 1989 ويقع مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تغطي خدمات الشركة أكثر من 150 دولة حول العالم عبر شبكة تشغيلية واسعة تشمل أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا. شركة سيراميك رأس الخيمة مدرجة في بورصة أبوظبي للأوراق المالية وتحقق كمجموعة سنوياً إيرادات تتجاوز المليار دولار أمريكي. تعرف على المزيد حول سيراميك رأس الخيمة

عبر الموقع الإلكتروني: https://www.rakceramics.com

