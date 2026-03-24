مركز التدريب الرسمي لمنافسات الهايروكس سيكون مجهزاً لتمارين القوة والتكيّف البدني والعافية واللياقة لجميع الأعمار

ويلفِت بجزيرة الريم سيتضمن 120 جهازاً لتمارين القوة والكارديو، بالإضافة إلى باقةٍ من استوديوهات التدريب والمناطق الرياضية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة:أعلنت علامة ويلفِت التابعة لمجموعة فورماتِف، أكبر مشغل لياقة بدنية في الإمارات، عن خططها لافتتاح فرعها الأول في أبوظبي – والسادس على مستوى الإمارات – خلال صيف عام 2026. ويقع الفرع الجديد في ريم مول وسيكون مركز تدريب رسمي لمنافسات الهايروكس ومجهزاً لممارسة تمارين القوة والتكيّف البدني، مع توفير تجربة عافية ولياقة فاخرة لجميع أفراد العائلة.

وتم تصميم ويلفِت بجزيرة الريم للأعضاء الطامحين بتحسين جميع جوانب الصحة والعافية، حيث سيوفر مدربين معتمدين لمنافسات الهايروكس، وبرامج متخصصة وباقات حصرية للأعضاء المشاركين في فعاليات الهايروكس. وستضم مساحة التدريب الخاصة لتمارين الهايروكس مجموعة من الأجهزة المتخصصة، بما في ذلك الزلاجات، ومعدات التزلّج الهوائي، ودراجات التمارين الثابتة الاحترافية.

كما سيتضمن النادي المتكامل باقةً من الأنشطة العائلية والدروس الخاصة للأطفال، بما في ذلك برنامج ويلفِت للفنون القتالية للصغار، والذي سيتم تنفيذه في الاستوديو الخاص بالأطفال. وتتضمن المرافق الإضافية استوديو للتمارين الجماعية، واستوديو للدراجات الثابتة مع 22 جهازاً، وغرفة للتقييم، ومناطق مخصصة للمصارعة، وغرف ساونا للرجال والسيدات ومغاطس باردة، ومرافق للاستحمام والاسترخاء والتجميل، وغرف صلاة منفصلة للرجال والسيدات.

وتعليقاً على ذلك، قال براندون روبيري، الرئيس التنفيذي لقسم الطب والصحة واللياقة البدنية في أرادَ: "يسعدنا أن نكشف عن خططنا لتدشين أول نادي ويلفِت متكامل في أبوظبي، حيث نواصل توسيع حضور العلامة التجارية في جميع أنحاء الإمارات". وأضاف بقوله: "سيوفر نادي ويلفِت بجزيرة الريم مرافق للياقة البدنية والعافية ملائمة لجميع الأعمار والمستويات، مما سيتيح للمزيد من الناس فرصة الاستفادة من نمط حياة نشط وصحي. ويعد ريم مول موقعاً مثالياً لهذا النادي المتطور، حيث نتطلع لاستقبال أول أعضائنا خلال هذا الصيف".

ومن جانبه، قال بروس فون كوفمان، مدير ريم مول: "يُعدّ انضمام ويلفت إلى ريم مول إنجازاً كبيراً في جهودنا لتعزيز هذه الوجهة وجعلها المركز المجتمعي الأول في أبوظبي من خلال تقديم تجارب وخدمات عالمية المستوى. إذ نتيح لزوارنا من خلال أول فرع لعلامة ويلفت في أبوظبي مساحةً متكاملةً للصحة واللياقة البدنية، مما يرتقي بعروضنا الحالية من الترفيه والتجزئة ويكمّلها. وتعكس هذه الشراكة التزامنا الراسخ بتنشيط مجتمع حيوي وفاعل في قلب العاصمة."

هذا، ويتضمن نادي ويلفِت بجزيرة الريم مجموعة كبيرة من التقنيات المتقدمة ومناطق التدريب المتخصصة، بما في ذلك 72 جهازاً لتمارين الكارديو، و15 جهازاً لعضلات الأرداف، و50 جهازاً للأوزان المدمجة والألواح، و11 رفاً للأوزان اليدوية، و14 مقعداً للأوزان الحرة، وعدداً من منصات إيليكو لرفع الأثقال، و6 أجهزة كابل متعددة المحطات، ومنطقة للتعافي مزودة بمعدات بتقنية هايبريس.

وسيوفر النادي تجربة عضوية من المستوى الرفيع، وذلك بفضل مطعم "هنغري وولفز" الحائز على العديد من الجوائز، وتقنية تقييم وتتبع وظائف الجسم بالذكاء الاصطناعي من شوسابي، ومحطات المياه المفلترة وخدمات المناشف وتجفيف ملابس السباحة ومواقف السيارات المجانية. وبفضل موقعه المميز في ريم مول، سيكون النادي قريباً من العروض التجارية والترفيهية الفاخرة، بما في ذلك فوكس سينما وسنو أبوظبي.

وستكون عضويات المؤسسين متوفرة بأعداد محدودة خلال الفترة التي تسبق افتتاح نادي ويلفِت بجزيرة الريم، وسيستفيد أوائل المسجّلين من باقة أسعار مخفضة وحصرية ستنطبق على كامل فترة العضوية.

ومنذ إطلاق موقعها الأول في عام 2021، رسخت علامة ويلفِت سمعتها باعتبارها أحد أبرز رواد اللياقة البدنية في الإمارات، حيث حصلت العلامة التجارية الرائدة على ستة جوائز خلال أحدث نسخة من حفل توزيع جوائز سجلّ محترفي التمارين الرياضية (REP)، بما في ذلك جائزة "أفضل نادي للعام".

وتستمر شبكة أندية ويلفِت الضخمة في النمو بوتيرة سريعة، حيث تقدّم خدماتها حالياً لأكثر من 20,000 عضواً في جميع أنحاء الإمارات. وتنتشر فروع علامة اللياقة الرائدة في كلّ من قرية جميرا الدائرية، وميدان، والمارينا، وسبورت سوسايتي بمردف في دبي، بالإضافة إلى فرعٍ بمجتمع الجادة في الشارقة.

جديرٌ بالذكر أن علامة ويلفِت تعد جزءًا من مجموعة فورماتِف، أكبر مشغل نوادي لياقة بدنية والأكثر تطوّراً على مستوى الإمارات، والتي أطلقتها أرادَ في نوفمبر 2025. وبالإضافة إلى ويلفِت، تضم المجموعة كلّاً من علامات فِت أن جلام، وذا بلاتفورم ستوديوز، وفيتكود، تحت سقفٍ واحدٍ متخصص. ومعاً، تشكل هذه العلامات منظومةً متكاملة تنمو على وتيرة متسارعة وتضم 40,000 عضواً و20 نادياً عالي الأداء، مع طموح للوصول إلى 100,000 عضو عبر 40 موقعاً بحلول عام 2027.

نبذة عن ويلفِت

تأسست علامة ويلفِت في عام 2021، وهي شركة رائدة في مجال اللياقة البدنية مع خمسة مراكز لياقة متكاملة في قرية جميرا الدائرية وميدان والمارينا ومردف في دبي، ومجمّع مدار بالجادة في الشارقة. وتندرج علامة ويلفِت تحت مظلة مجموعة فورماتِف؛ مشغل اللياقة البدنية الأكبر والأكثر تطوراً في الإمارات والمملوك بالكامل لشركة أرادَ؛ أسرع مطوّر عقاري نمواً في دولة الإمارات.

وتفخر علامة ويلفِت بنموذجها المبتكر الذي يرتكز على الأعضاء، والذي يطمح إلى تعزيز النشاط البدني ضمن المجتمعات التي تخدمها. وتقوم علامة اللياقة البدنية الرائدة بذلك عبر توفير مراكز اللياقة البدنية عالية الأداء والتي تقدّم حزم عضوياتٍ مرنة تتضمن دروس التمارين الجماعية لجميع الفئات العمرية ومختلف المستويات.

وقد تم تجهيز جميع مراكز اللياقة البدنية التي تديرها علامة ويلفِت بباقةٍ من تقنيات اللياقة البدنية الأكثر تطوّراً في السوق، وذلك من أجل توفير نظام متقدّم لتتبع النشاط وتقييم الأداء.

نبذة عن أرادَ

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ويحظون بحياةٍ أكثر صحة وسعادة.

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاعات التعليم والصحة واللياقة والعافية والضيافة.

وقد أطلق المطوّر العقاري المبتكر حتى الآن أحد عشر مشروعاً متكاملاً في دولة الإمارات، كما وسعت الشركة نشاطها على المستوى الدولي في الأسواق البريطانية والأسترالية.

وتدير أرادَ كذلك مجموعة من العلامات التجارية والتجارب التكميلية التي تشمل نوادي اللياقة الكبرى، وعدداً من أصول تجارة التجزئة وخدمات الطعام والشراب، والمبادرات الاجتماعية، ووجهات الزوّار.

