الحدث يجمع جهات عدّة وهدفه اتّساق أحدث تقنيات العصر مع رؤية 2030 تماشياً مع خطط توطين الابتكار

"أيام الابتكار 2026" يستعرض محفظة أكوا باور المتنامية من تطبيقات الابتكار والمشاريع التجريبية والتطبيقات الصناعية الشاملة

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت اليوم شركة أكوا باور، وهي أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحول الطاقة، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، عن تنظيم النسخة الرابعة من منتدى "أيام الابتكار" خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 28 يناير 2026 في "الكراج" (الرياض) برعاية وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية.

يجري تنظيم المنتدى هذا العام بالتعاون مع وزارة الطاقة ومدينة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية و"الكراج"، حيث يجمع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة والمبتكرين والباحثين والأكاديميين من المملكة العربية السعودية وجميع أنحاء العالم. وقد صُمّم برنامج المنتدى الذي يستمرّ ثلاثة أيام ليكون منصّة ابتكار رائدة لتسريع نشر تقنيات الطاقة والمياه والتقنيات الرقمية من الجيل التالي، وتحفيز الشراكات المؤثرة، ودعم طموح المملكة لتصبح ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الابتكار العالمي.

وقد صرّح ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، قائلاً: "تطوّر منتدى "أيام الابتكار" بسرعة ليصبح منصّة مؤثرة تجمع بين التقنيات الفعلية والشركاء الحقيقيين والمشاريع الواقعية. فهو ليس منتدىً نظرياً، بل يعتبر مساحة نختبر فيها الأفكار عملياً، ونوسّع نطاق الحلول الرائدة، ونربط المبتكرين بالمنظومة الصناعية والسياسية المتكاملة واللازمة للانتقال من المشاريع التجريبية إلى تحقيق الجدوى ونشر الحلول وتوسيعها. وبالنسبة لنا في أكوا باور، الابتكار ليس وظيفة منفصلة، بل هو الطريقة التي نصمّم بها ونحرك الاستثمارات ونشغّل الأصول التي توفر طاقة ومياه بأسعار تنافسية وأقل انبعاثات لشركائنا في جميع الأسواق التي نعمل فيها."

وتحت شعار "الابتكار من أجل التأثير"، تركّز نسخة هذا العام على الابتكار القائم على الحلول، والذي يُترجم مباشرةً إلى فوائد اقتصادية وبيئية وتنظيمية قابلة للقياس. ويُسلّط برنامج المنتدى الضوء على نتائج البحث والتطوير التطبيقية، والعروض التوضيحية المفصلة، والتقنيات المطوّرة عبر التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه المتقدّمة، وتخزين الطاقة، وتكامل الأنظمة، والتحسين الرقمي.

يتضمّن برنامج المنتدى كلمات رئيسية قيّمة وجلسات نقاش فنّية معمّقة وعروضاً حية للتقنيات، إضافةً إلى جلسات تواصل مُخصّصة لمختلف فئات أصحاب المصلحة. وسوف تتناول مسارات مُخصّصة تحدّيات استراتيجية مثل تسريع تنافسية الهيدروجين الأخضر، وتعزيز تنافسية وأثر تحلية المياه، وتوسيع نطاق تخزين الطاقة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لتحسين أنظمة الطاقة والمياه المعقّدة. كما سيستكشف المشاركون نماذج جديدة لتوطين التقنيات وتطوير الملكيّة الفكرية المشتركة وتطوير سلاسل التوريد الصناعية في المملكة.

ويجمع منتدى "أيام الابتكار" طيفاً واسعاً من الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، بما فيها الجامعات ومعاهد البحوث التي تُساهم في القدرات البحثية والمواهب في مجالات العلوم والتقنيات والهندسة والرياضيات، والتي بدورها تُساهم في تطوير حالات استخدام تطبيقية وملكيّة فكرية مشتركة تتماشى مع الأولويات الوطنية. وتُقدّم الجهات الحكومية المعنيّة التوجيهات السياسية لتُساهم في تحقيق رؤية 2030 وتُعزّز الشرعية المؤسسية والشفافية، بينما تُقدّم جهات التمويل والاستثمار برامج رأس المال والابتكار، ما يُتيح فرصاً مُوجّهة للتنفيذ وشراكات مُثمرة.

عن شركة أكوا باور:

أكوا باور (رمز تداول: 2082)، هي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وهي أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، وأول شركة تعمل في إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أنها رائدة في مجال تحول الطاقة العالمي. ويعمل لدى الشركة التي تم تسجيلها وتأسيسها في عام 2004 في الرياض، في المملكة العربية السعودية، أكثر من 4,000 موظف، وتمارس أعمالها في الوقت الحالي في 15 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة مشروعاتها 110 مشروعاً قيد التشغيل، أو في مرحلة من مراحل التطوير أو الإنشاء، بقيمة استثمارية تبلغ 431.25 مليار ريال سعودي (115 مليار دولار أمريكي)، وبقدرة على توليد 93 جيجاواط من الطاقة، بالإضافة إلى إنتاج وإدارة 9.2 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتم تسليمها، بكميات كبيرة، لتلبية الاحتياجات الضرورية لمرافق الدولة والصناعات على المدى الطويل، كما توفر المياه والكهرباء لجهات خارجية بموجب عقود شراء ونماذج شراكة بين القطاعين العام والخاص.

