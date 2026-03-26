دبي، الإمارات العربية المتحدة، أكدت شركة (آر أكس) المنظمة لمعرض المطارات ، ان نسخة المعرض للعام 2026 والمقامة بالتزامن مع ملتقى قادة المطارات العالمية ومؤتمر المرأة في الطيران في الشرق الاوسط، والتي كان من المقرر عقدها في الفترة من 12 إلى 14 مايو في مركز دبي التجاري العالمي، ستُعقد الآن في الفترة من 12-14 أكتوبر 2026، مع بقاء مكان انعقاد الحدث دون تغيير.

وقد تم اتخاذ قرار إعادة جدولة الحدث لإعطاء الأولوية لسلامة ورفاه العملاء والشركاء والزملاء، ولمنح مجتمع المطارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ، مزيداً من الثقة والمرونة للحضور.

وفي دورته الخامسة والعشرين، يستعد معرض المطارات ليكون الحدث الأبرز باعتباره المنصة الأكثر تأثيراً بين الشركات العاملة في قطاع الطيران في دول المنطقة، والمتخصصة في ابتكارات المطارات والاستدامة والربط الجوي.

يُقام المعرض تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الاعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة. وتحتفي هذه النسخة المميزة بمرور ربع قرن من دفع عجلة تطوير المطارات والمساهمة في تشكيل مستقبل القطاع في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وعلى مدى أكثر من عقدين، جمع معرض المطارات، منظومة المطارات العالمية لتعزيز التعاون في مشاريع بمليارات الدولارات وحلول الطيران من الجيل القادم. ويجسد شعار هذا العام (مستقبل ابتكار المطارات يبدأ من هنا) رسالة المعرض المتجددة في دفع العمليات الذكية والأكثر أماناً واستدامة في مطارات العالم.

وقالت مي إسماعيل، مديرة المعرض :" لقد شكّل المعرض على مدى سنوات طويلة منصة حيوية تضم مجتمع المطارات في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا وجنوب آسيا، في دبي، مما يتيح للموردين وقادة المطارات التواصل والتعاون والمساهمة في رسم ملامح النمو المستقبلي للقطاع".

وأضافت مي اسماعيل :" إن سلامة ورفاه عملائنا وشركائنا وزملائنا تظل أولويتنا القصوى، ويعكس قرار إقامة المعرض في وقت لاحق من هذا العام، التزامنا بضمان مشاركة الجميع بثقة، وإتاحة المرونة الكافية للجميع للتخطيط لمشاركتهم في هذا الحدث الصناعي المهم. ونتطلع إلى الترحيب بمجتمع المطارات مجدداً في دبي خلال شهر أكتوبر المقبل.

ويظل فريق شركة ( آر أكس) ملتزماً بدعم جميع المشاركين، وسيعمل عن كثب مع العارضين والشركاء وأصحاب المصلحة لضمان انتقال سلس إلى الموعد المجدول.

يذكر ان التسجيل مفتوح الآن لزيارة المعرض.

حول معرض المطارات

يُعد معرض المطارات المنصة الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا لابتكارات المطارات والمشتريات والتعاون. واحتفالاً بدورته الخامسة والعشرين في عام 2026، يُقام الحدث سنوياً في دبي ويجمع مشغّلي المطارات، وسلطات الطيران، وشركات الطيران، ومزوّدي التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم.

وبمشاركة أكثر من 150 عارضاً من أكثر من 20 دولة، يُمثّل معرض المطارات سوقاً رئيسياً يتيح لقادة المطارات اكتشاف الحلول الجديدة، وبناء الشراكات، واستكشاف الاستراتيجيات التي تعزز عمليات المطارات والسلامة وتجربة المسافرين. كما يستضيف الحدث المنتدى العالمي لقادة المطارات، الذي يجمع كبار قادة قطاع الطيران لمناقشة مستقبل المطارات.

حول ار كس

تعتبر ار اكس شركة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، حيث تعمل على الاستفادة من الخبرة الصناعية والبيانات والتكنولوجيا لبناء أعمال تجارية للأفراد والمجتمعات والمنظمات. وهي تستضيف ما يقرب من 350 معرض سنوي من خلال تواجدها في 25 دولة عبر 42 قطاع صناعي.

وتلتزم ار اكس بخلق بيئة عمل شاملة لجميع موظفيها، كما تعمل على تمكين الشركات من تحقيق الازدهار من خلال الاستفادة من الحلول الرقمية والرؤى المرتكزة على البيانات. وتعتبر ار كس جزءاً من شركة ريلكس، المزود العالمي للتحليلات القائمة على المعلومات ولأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارةwww.rxglobal.com

حول ريلكس

تعتبر ريلكس شركة عالمية تقدم التحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال، وهي تعمل على تقديم خدماتها للعملاء في أكثر من 180 دولة وعبر مكاتب في حوالي 40 دولة. وتوظف الشركة أكثر من 36,000 شخص، أكثر من 40% منهم في أمريكا الشمالية، في حين يتم تداول أسهم الشركة الأم ريلكس بي ال سي في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: لندن: ار أي ال - أمستردام: رين - نيويورك: ريلكس.

*ملاحظة: يمكن معرفة القيمة السوقية الحالية عبر الرابط:http://www.relx.com/investors

