[جدة - المملكة العربية السعودية ] - أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري 2026،مؤكدة استقرار أدائها وتقدمها عبر أسواقها وقنواتها الرئيسية.

وبلغت الإيرادات خلال الربع المذكور 737.6 مليون ريال سعودي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 8.3% مقارنة بالربع السابق، حيث يُعزى ذلك إلى ارتفاع أحجام المبيعات والطلب الموسمي الإيجابي. وفي الوقت ذاته، بلغ صافي الربح العائد للمساهمين 82.0 مليون ريال سعودي، ما يعني تحقيق زيادة قدرها 67% على أساس فصلي، مدعوماً بتحسن أداء المبيعات، وعدم وجود تأثيرات استثنائية تم تسجيلها في الفترة السابقة.

وجاء أداء الربع الأول مدعوماً بتسجيل زخم مستمر عبر قنوات النمو الرئيسية، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتموين الغذائي والتصدير، ما يعكس تركيز سدافكو على تعزيز أعمالها الأساسية وتوسيع نطاق انتشارها في الأسواق.

واحتفظت الشركة بمكانتها الريادية في فئاتها الرئيسية، بحصص سوقية بلغت 50.8% في الحليب طويل الأجل، و52.1% في معجون الطماطم، و30.7% في المثلجات.

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال باتريك ستيلهارت، الرئيس التنفيذي لشركة سدافكو: "تعكس نتائج الربع الأول من العام 2026 قوة استراتيجيتنا والانضباط في تنفيذ عملياتنا عبر مختلف جوانب الأعمال. وبناءً على الأساس المتين الذي حققناه في العام 2025، نواصل تسريع النمو في القنوات ذات الإمكانات العالية، وتعزيز ريادتنا السوقية، وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا".

- انتهى -

عن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)

سدافكو هي شركة مدرجة في السوق المالية وتنتج منذ عام 1976 منتجات ألبان وأغذية عالية الجودة تحت اسم العلامة التجارية السعودية، بعد عام من تأسيس الشركة. وتعد سدافكو واحدة من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في إنتاج معجون الطماطم والآيس كريم والحليب.

يقع مقر سدافكو في جدة، وتدير الشركة مراكز بيع وتوزيع في 24 موقعًا داخل المملكة العربية السعودية، وكذلك في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تُصدر منتجات سعودية إلى عدة دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لمزيد من المعلومات عن سدافكو، يرجى زيارة: www.sadafco.com

#بياناتشركات