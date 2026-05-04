شبكة الفروع تتوسع إلى 249 فرعاً مع استمرار الزخم في الكويت والسعودية

الكويت، أعلنت شركة ترولي للتجارة العامة منصة تجارة التجزئة الرائدة القائمة على مفهوم المتاجر القريبة والمدرجة في السوق الأول لدى بورصة الكويت، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، وذلك في أول إعلان للنتائج المالية للشركة عقب إدراجها الناجح في بورصة الكويت.

وتأسست "ترولي" عام 2010، وتدير اليوم شبكة تضم 249 متجراً كما في 31 مارس 2026، حيث تخدم قاعدة عملاء واسعة ومتنامية في كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.

أبرز النتائج المالية للربع الأول من 2026

• إجمالي الإيرادات: 25.9 مليون دينار كويتي، بنمو 29.3% على أساس سنوي

• الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA): 5.0 مليون دينار كويتي، بنمو 46.8% على أساس سنوي، وبهامش بلغ 19.3%

• صافي الربح: 2.4 مليون دينار كويتي، بنمو 83.4% على أساس سنوي

• صافي التدفقات النقدية من العمليات: 4.7 مليون دينار كويتي

• العائد على حقوق الملكية (ROE): 27.9%، مقارنة بـ22.2% في الربع الأول من عام 2025

• ربحية السهم: 8.9 فلس، بنمو 85.4% على أساس سنوي

• شبكة الفروع: 249 فرعاً، بنمو 30.4% على أساس سنوي، بما يشمل افتتاح 16 فرعاً جديداً خلال الربع الأول

• المبيعات عبر التجارة الإلكترونية: 1.3 مليون دينار كويتي، بنمو 5.4% على أساس سنوي

أبرز المؤشرات التشغيلية والسوقية

• نمو إيرادات التجزئة في الكويت: 19% على أساس سنوي

• إجمالي إيرادات التجزئة في السعودية: 49.8 مليون ريال سعودي، بما يعادل 4.1 مليون دينار كويتي

• نمو إيرادات التجزئة في السعودية: 67% على أساس سنوي

• نمو المبيعات لنفس الفروع: 11% على أساس سنوي

أداء قوي رغم التحديات التشغيلية

وخلال الربع الأول، عملت "ترولي" ضمن بيئة تشغيلية شهدت بعض التحديات، بما في ذلك اضطرابات مؤقتة أثرت على عدد من المواقع نتيجة التطورات الجيوسياسية الإقليمية. ورغم ذلك، حققت الشركة نمواً قوياً على مستوى الإيرادات والربحية، بما يعكس مرونة نموذجها التشغيلي، وقوة منصتها في قطاع تجارة التجزئة القائمة على مفهوم المتاجر القريبة، وجودة أرباحها.

كما أفادت الشركة بأن الأوضاع الجيوسياسية الراهنة لم يترتب عليها أي أثر جوهري على سلاسل التوريد لديها، وذلك بفضل نموذج التوزيع المركزي الذي اعتمدته منذ نحو ثلاث سنوات عبر مستودعها المركزي، الأمر الذي مكّنها من الحفاظ على مستويات كافية من المخزون وضمان استمرارية العمليات التشغيلية دون انقطاع.

نمو قوي في الإيرادات مدفوعاً بالتوسع

وسجلت "ترولي" إجمالي إيرادات بلغ 25.9 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2026، بنمو 29.3% على أساس سنوي، مدفوعاً بالأداء القوي لقطاع التجزئة، واستمرار توسع شبكة الفروع، ونمو أعمال الشركة في أسواقها الرئيسية.

وفي الكويت، نمت إيرادات التجزئة بنسبة 19% على أساس سنوي، فيما بلغ إجمالي إيرادات التجزئة في المملكة العربية السعودية 49.8 مليون ريال سعودي، بما يعادل 4.1 مليون دينار كويتي، مسجلاً نمواً بنسبة 67% على أساس سنوي. كما نمت المبيعات لنفس الفروع بنسبة 11% على أساس سنوي، بما يعكس استمرار الطلب عبر قاعدة الفروع القائمة للشركة.

ووسعت الشركة شبكة فروعها لتصل إلى 249 فرعاً كما في 31 مارس 2026، بنمو 30.4% على أساس سنوي وبزيادة قدرها 58 فرعاً مقارنة بالربع الأول من عام 2025، مع افتتاح 16 فرعاً جديداً خلال الربع الأول من عام 2026.

إيرادات التأجير ورسوم المعالجة

ارتفعت إيرادات التأجير إلى 2.1 مليون دينار كويتي، بنمو 107.6% على أساس سنوي. ويشمل ذلك نحو 1.0 مليون دينار كويتي من مبالغ رسوم المعالجة، مقارنة بنحو 0.31 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2025.

وتمثل رسوم المعالجة دفعات مقدمة مرتبطة باتفاقيات التأجير من الباطن، وهي عنصر متكرر ضمن أعمال الشركة، إلا أن توقيتها وحجمها قد يختلفان بحسب تجديد العقود وإبرام عقود جديدة.

نمو الربحية وتحسن الهوامش

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) إلى 5.0 مليون دينار كويتي، بنمو 46.8% على أساس سنوي، مع تحسن الهامش إلى 19.3%. كما بلغ صافي الربح 2.4 مليون دينار كويتي، بنمو 83.4% على أساس سنوي، مدعوماً بقوة الرافعة التشغيلية، وتحسن مزيج الإيرادات، والانضباط في إدارة التكاليف.

وبلغت ربحية السهم 8.9 فلس، مقارنة بنحو 4.8 فلس في الربع الأول من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 85.4% على أساس سنوي. كما بلغ العائد على حقوق الملكية 27.9%، مقارنة بـ22.2% في الربع الأول من عام 2025.

زخم ما بعد الإدراج

وتأتي هذه النتائج عقب إدراج الشركة في بورصة الكويت خلال شهر مارس 2026، حيث تم طرح نحو 35% من رأسمالها من خلال طرح خاص ثانوي بقيمة إجمالية بلغت 59.5 مليون دينار كويتي، وشهد طلباً فاق حجم الطرح بـ15.2 مرة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 904.4 مليون دينار كويتي.

وبهذه المناسبة، قال السيد فيصل يعقوب بودي، رئيس مجلس إدارة شركة ترولي: "تعكس نتائج الربع الأول استمرار تركيز الشركة على تحقيق التوازن بين النمو والانضباط التشغيلي. وبعد إدراجنا مؤخراً في السوق الأول لدى بورصة الكويت، نواصل التزامنا بتعزيز الشفافية، وترسيخ ممارسات الحوكمة، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا."

من جانبه، قال السيد محمد يعقوب بودي، الرئيس التنفيذي للمجموعة ونائب رئيس مجلس الإدارة لدى شركة ترولي: "نواصل البناء على الأسس التشغيلية التي دعمت نمو ترولي على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، مع التركيز على تقديم تجربة عملاء متسقة عبر شبكتنا. وتبقى أولوياتنا متمحورة حول التنفيذ المنضبط وتعزيز حضورنا في الأسواق التي نعمل بها."

الموسمية والبيئة التنظيمية

وأشارت "ترولي" إلى أن أداءها يتسم بطابع موسمي، إذ يُعد الربع الأول تاريخياً الأقل من حيث مستويات المبيعات، نتيجة انخفاض الطلب خلال شهر رمضان المبارك، في حين يسجل الربع الرابع عادة أعلى مستويات النشاط البيعي خلال العام.

وفيما يتعلق بالبيئة التنظيمية، أكدت الشركة قدرتها على التكيّف بكفاءة مع التغيرات التنظيمية والتشريعية المرتبطة بمشروبات الطاقة ومنتجات التدخين، مشيرة إلى أن التشريعات الصادرة خلال الربع الأول من عام 2026 لم يترتب عليها أي أثر سلبي جوهري على مبيعات الشركة أو أدائها التشغيلي.

النظرة المستقبلية

وتبقى "ترولي" في موقع قوي لمواصلة النمو، مدعومة بتوسع شبكة فروعها، وقوة التدفقات النقدية، وانضباط تخصيص رأس المال، وحضورها المتنامي في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية. وخلال المرحلة المقبلة، ستواصل الشركة التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتطوير تجربة العملاء، واستكشاف فرص النمو التي تتماشى مع استراتيجيتها طويلة الأمد.

