شهدت شركة الأهرام للمشروبات، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وشركة صحارى مصر للتنمية الزراعية، افتتاح موسم حصاد الشعير لعام 2026 خلال فعالية ميدانية أُقيمت في مزارع شركة صحارى مصر بمنطقة شرق العوينات، وذلك ضمن برنامج زراعة الشعير المستدام الذي تنفذه الأطراف الثلاثة منذ عدة سنوات بهدف تطوير زراعة الشعير المحلي وربط البحث العلمي بالاحتياجات الصناعية.

وجاءت هذه الفعالية لمشاهدة انطلاق موسم الحصاد على أرض الواقع، والاطلاع على نتائج التعاون البحثي والتطبيقي بين المركز البحثي والقطاع الصناعي والشركاء الزراعيين، ضمن نموذج متكامل يجمع بين البحث العلمي (مركز البحوث الزراعية)، والصناعة (شركة الأهرام للمشروبات ومصنع المولت التابع لها)، والتنفيذ الزراعي على الأرض (شركة صحارى مصر)، بما يدعم توطين زراعة الشعير وتحسين جودته على أعلى مستويات الجودة العالمية بما يتوافق أيضاً مع متطلبات صناعة المولت ومشروبات الشعير.

ويمثل برنامج زراعة الشعير المستدام أحد محاور استراتيجية شركة الأهرام للمشروبات لتعميق التصنيع المحلي وبناء سلاسل إمداد أكثر مرونة، حيث تعتمد الشركة على الشعير المزروع محليًا بنسبة 100%، ضمن منظومة توريد محلية يتم من خلالها توفير أكثر من 90% من المواد الخام المستخدمة في عملياتها من السوق المصري، بما يحد من الاعتماد على الاستيراد ويدعم القيمة المضافة المحلية.

ويأتي هذا التوجه متسقًا مع أولويات الدولة المصرية في تطوير القطاع الزراعي، خاصة ما يتعلق برفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، عبر التوسع في الممارسات الزراعية الحديثة ودعم البحث العلمي والتطبيق العملي على أرض الواقع.

ويستند هذا البرنامج إلى شراكة طويلة الأمد بين شركة الأهرام للمشروبات ومركز البحوث الزراعية تمتد لأكثر من أربعين عامًا، وشهدت أول بروتوكول تعاون رسمي في عام 2014 مع مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف استنباط سلالات عالية الجودة وتقليل الاعتماد على الاستيراد . كما تم تعزيز هذا التعاون من خلال توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي في سبتمبر 2025 بين شركة الأهرام للمشروبات ومركز البحوث الزراعية وشركة صحارى مصر، بهدف تطوير أصناف شعير مخصصة لصناعة المولت تتوافق مع المتطلبات الصناعية، وتدعم الاستدامة الزراعية وتعزز الإنتاج المحلي. ويشمل هذا التعاون تنفيذ برنامج بحثي متكامل يتضمن استنباط أصناف جديدة، والحفاظ على نقاوة السلالات، وإنتاج التقاوي الأساسية، تمهيدًا لإكثارها عبر مزارع شركة صحارى مصر، بما يتيح الإحلال التدريجي للأصناف الحالية المستخدمة في صناعة المولت. كما يمتد البرنامج ليشمل تطوير برامج التهجين، وإجراء دراسات متخصصة حول البصمة المائية والكربونية، بما يضمن إنتاج أصناف عالية الجودة، ذات إنتاجية مرتفعة، وقدرة على تحمل الظروف البيئية المختلفة.

وفي هذا السياق، يركز البرنامج على تحسين كفاءة استخدام المياه في مراحل الزراعة الأولية من خلال تطبيق ممارسات الزراعة الذكية، مما أسهم في تحقيق وفورات مائية سنوية تُقدّر بنحو 530 ألف متر مكعب من المياه، بما يعزز استدامة الموارد الطبيعية ويتماشى مع توجهات الدولة المصرية لإدارة المياه بشكل أكثر كفاءة ضمن إطار رؤية مصر 2030.

ولا يقتصر برنامج زراعة الشعير المستدام على موقع واحد، إذ يتم تنفيذ زراعات الشعير ضمن نطاق أوسع على مستوى الجمهورية، بإجمالي يقارب 15 ألف فدان موزعة على عدة مناطق زراعية، وفقًا لاعتبارات المناخ وطبيعة الأراضي والشراكات الزراعية المختلفة، بينما تمثل مزارع شرق العوينات إحدى المحطات الرئيسية في هذا البرنامج خلال موسم الحصاد الحالي.

وتقوم شركة الأهرام للمشروبات من خلال مصنع المولت التابع لها بمدينة السادس من أكتوبر بتصنيع المولت من محصول الشعير المحلي وفق أعلى المواصفات الفنية، لتلبية احتياجات السوق المحلي، إضافة إلى توجيه نحو 40% من إنتاج المولت للتصدير الإقليمي، ما يعكس قدرة الزراعة والصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية عند توافر منظومة متكاملة تبدأ من الحقل وتنتهي بالمنتج النهائي.

وخلال محطات البرنامج، كان مصنع المولت التابع لشركة الأهرام للمشروبات بمدينة السادس من أكتوبر والذي تم إنشاؤه عام 2005 ويُعد الأول والوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إحدى نقاط الربط الرئيسية بين الزراعة والاحتياجات الصناعية، حيث يقوم بتصنيع المولت بأنواعه وفق أحدث النظم والتقنيات. ويحمل المصنع عدة شهادات دولية معتمدة في مجالات الجودة وسلامة الغذاء والإدارة البيئية والصحة والسلامة المهنية، من بينها FSSC 22000 Ver.6 وISO 9001:2015 وISO 14001:2015 وISO 45001:2018، إلى جانب إدراجه ضمن القائمة البيضاء لهيئة سلامة الغذاء، بما يعكس التزام الشركة بمعايير الجودة والامتثال.ولا يقتصر دور المصنع على الإنتاج فقط، بل يمتد إلى دعم منظومة متكاملة للاستدامة من خلال إعادة تدوير مخلفات المولت (مثل تفلة الشعير) لاستخدامها في صناعة الأعلاف.

وقال نيكولاي ملادينوف، العضو المنتدب لشركة الأهرام للمشروبات: "سعيد وفخور بتواجدي اليوم في قلب الأرض الزراعية لمشاهدة افتتاح موسم حصاد الشعير لعام 2026، وبالنسبة لنا، توطين سلاسل الإمداد ليس مجرد توجه تشغيلي، بل هو اختيار استراتيجي يعكس ثقتنا في قدرات مصر وإمكاناتها المستقبلية فى الإكتفاء الذاتى . اليوم، نعتمد على الشعير المحلي بنسبة 100%، وأكثر من 90% من موادنا الخام يتم توفيرها من السوق المصري، لأننا نؤمن أن القيمة الحقيقية تبدأ من الزراعة وتنتهي بمنتج قادر على المنافسة بمعايير عالمية. حيث نحرص على تقديم مشروبات شعير طبيعية 100% هذا التوجه ليس قرارًا تشغيليًا فقط، بل التزام يعكس ثقتنا في مصر وسعينا لبناء سلاسل إمداد محلية أكثر مرونة واستدامة، قادرة على دعم الصناعة الوطنية وتحقيق أثر قابل للقياس."

وأضاف: "ما يميز برنامج زراعة الشعير المستدام هو أنه نموذج واضح للتكامل بين البحث العلمي والصناعة والتنفيذ على الأرض من خلال شراكتنا الممتدة مع مركز البحوث الزراعية وشركة صحارى مصر. كما نركز على نتائج ملموسة، من بينها تحقيق وفورات مائية سنوية تُقدّر بنحو 530 ألف متر مكعب عبر تحسين ممارسات الزراعة وإدارة الموارد. ونرى أن هذه التجربة تتسق بوضوح مع أولويات الدولة ورؤية مصر 2030، خاصة مع الهدف المعلن لرفع نسبة الأراضي التي تستفيد من ممارسات موفرة للمياه إلى 100% بحلول 2030، وهو ما يجعل الاستثمار في الزراعة الذكية وكفاءة المياه جزءًا أساسيًا من مستقبل الاستدامة في مصر.”

من جانبه، أكد ممثل مركز البحوث الزراعية الدكتور ماهر المغربي وكيل مركز البحوث الزراعية ونائب وزير الزراعة لشئون المشروعات أن الشراكة بين مركز البحوث الزراعية وشركتي "الأهرام للمشروبات" و"صحاري مصر" تمثل نموذجاً لربط العلم بالصناعة لتحقيق الأمن الغذائي وتوطين إنتاج "شعير المولت" محلياً. وتهدف هذه الرؤية المستقبلية إلى استنباط أصناف زراعية عالية الجودة ومقاومة للتغيرات المناخية، بما يضمن استقرار الصناعة الوطنية ومواجهة تحديات سلاسل الإمداد العالمية

فيما قال المهندس محمد عبد اللاه رئيس مجلس الإدارة لشركة صحارى مصر: "من دواعى سرورى تشريف قيادات شركه الأهرام للمشروبات وعلماء مركز البحوث الزراعيه مزارع شركة صحارى مصر لافتتاح موسم حصاد ٢٠٢٦. وهو ما يعكس مدى تطابق الرؤيه وتوحد الأهداف للوصول إلى الشراكه المستدامه المدعومه بالبحث العلمى وخاصة ان هذه الزياره تاتى امتداداً لزيارات سابقه تشرفت بها مزارعنا بشرق العوينات على مدار أعوام مديده سابقة لتؤكد ان الاستدامة القائمة والمستمرة خلال الأعوام القادمة قائمة على أسس راسخه من الثقه وتبادل الخبرات للوصول لافضل النتائج"

ويأتي هذا التعاون في إطار دعم الدولة المصرية للاستثمار الزراعي وتشجيع المنتج المحلي، وتعزيز دور الشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تطوير الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، بما يسهم في بناء نموذج تنموي مستدام قائم على توطين سلاسل القيمة ودعم الصناعة الوطنية.

