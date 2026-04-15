الشركة الوحيدة في قطاع الصلب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تنال هذا التكريم العالمي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت مجموعة إمستيل، (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: EMSTEEL)، ("المجموعة")، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، عن حصولها على لقب "رائد الاستدامة 2026" من قبل الرابطة العالمية للصلب للعام الثالث على التوالي، لتكون بذلك الشركة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحصد هذا اللقب العالمي، والذي يعزز مكانتها الرائدة كأحد الرواد في مجال صناعة الحديد الصلب المستدام وإزالة الكربون في القطاع الصناعي على مستوى العالم.

وجاء الإعلان خلال حفل جوائز رواد الاستدامة، الذي أقيم ضمن أعمال الاجتماع العام الاستثنائي للرابطة العالمية للصلب لعام 2026 في برلين، ألمانيا، حيث تُكرم هذه الجوائز الشركات التي تلتزم بتعزيز الاستدامة في عملياتها، وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات والحلول المبتكرة في صناعة الحديد الصلب عالمياً.

ويعكس هذا الإنجاز جهود مجموعة "إمستيل" في ترسيخ الاستدامة كنهج متكامل لجميع عملياتها، وذلك من خلال مواصلة تنفيذ خططها الاستراتيجية لخفض الانبعاثات، والتوسع في استخدام التقنيات المبتكرة، وتعزيز كفاءتها التشغيلية في قطاعي الحديد والأسمنت، بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة تدعم أهدافها طويلة الأمد في هذا المجال.

وخلال عام 2025، واصلت "إمستيل" تحقيق تقدم ملموس في خفض الانبعاثات الكربونية، حيث نجحت في تقليص إجمالي الانبعاثات بنسبة 34% مقارنة بعام 2019، مع تحسن مستمر في كثافة الانبعاثات. كما سجلت أدنى مستويات لكثافة الانبعاثات منذ ذلك العام، لتصل إلى 0.637 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الصلب و0.638 طن لكل طن من الأسمنت، وهو ما يعكس قدرتها على مواصلة النمو مع تقليل الانبعاثات من خلال تحسين أدائها وتطوير كفاءة عملياتها التشغيلية.

وجاء هذا الإنجاز تتويجاً لنهج "إمستيل" في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاعتماد على الكهرباء النظيفة، وتسريع تطوير حلول التقاط الكربون والاقتصاد الدائري. فقد أصبحت الطاقة النظيفة ركيزة أساسية في عمليات المجموعة، حيث شكلت 88.7% من استهلاك الكهرباء في قطاع الحديد و28.6% في قطاع الأسمنت، مدعومة بشهادات الطاقة النظيفة، وهو ما ساهم في خفض ملموس لانبعاثات النطاق الثاني (Scope 2) وفقاً لمنهجية السوق. وفي السياق ذاته، واصلت تقنيات التقاط الكربون دورها في تقليص انبعاثات النطاق الأول (Scope 1)، إلى جانب برامج كفاءة استخدام الطاقة التي حققت أثراً إيجابياً بيئياً واقتصادياً، ضمن نهج تشغيلي متكامل يجمع بين كفاءة الأداء وتعزيز أفضل الممارسات المستدامة.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل": " إن حصولنا على لقب "رائد الاستدامة 2026" من قبل الرابطة العالمية للصلب يعكس الإنجازات النوعية التي نواصل تحقيقها في تطوير وإنتاج الحديد الصلب منخفض الانبعاثات. وبينما تظل الاستدامة الركيزة الأساسية في جميع أعمالنا، يعكس هذا الإنجاز العالمي متانة نهجنا وجهودنا المستمرة نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية طويلة الأمد في هذا المجال.

وأضاف: "خلال عام 2025، شهدنا تسارعاً في وتيرة التنفيذ، حيث قمنا بتحويل طموحاتنا إلى خطوات عملية وملموسة عبر تسريع مبادرات خفض الانبعاثات مع الحفاظ على أداء تشغيلي قوي. وفي الوقت ذاته نواصل التركيز على تقديم حلول عملية وقابلة للتطبيق على نطاق واسع تدعم التحول نحو صناعة منخفضة الكربون، وتسهم في تحقيق قيمة مضافة مستدامة."

كما واصلت مجموعة إمستيل تعزيز مكانتها في الابتكار الصناعي، عبر إطلاق أول مشروع تجريبي للسخان الكهربائي التشغيلي للغاز (ePGH) في قطاع الحديد، وتحقيق تقدماً واضحاً في تبني مبادرات الهيدروجين الأخضر، إلى جانب التوسع في حلول إعادة التدوير وتحويل المخلفات الصناعية إلى مواد منخفضة الكربون ضمن برنامج TrueGreen، بما يدعم جهود بناء منظومة صناعية أكثر استدامة ومرونة.

وعلى المستوى العالمي، تواصل إمستيل دورها الفاعل في تعزيز جهود الاستدامة، من خلال مشاركتها في التحالف العالمي لإزالة الكربون من القطاع الصناعي، الذي أطلقته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا"، وذلك بالتعاون مع شركاء دوليين لتسريع التحول نحو أنظمة صناعية أكثر استدامة، ودعم مستهدفات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

نبذة عن مجموعة إمستيل:

مجموعة إمستيل هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL)، وتعد أكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية، وأكثر من 70 سوقاً حول العالم، بمنتجات عالية الجودة، توفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة.

وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتخذ إمستيل من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتدير 14 مصنعاً متطوراً بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 3.5 مليون طن من الحديد الصلب، و4.6 مليون طن من الإسمنت سنوياً، لتكون ضمن أبرز المساهمين في إنجاز كبرى المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات.

تمتلك "القابضة" (ADQ)، وهي جهة استثمار سيادي رائدة تتميز بنشاطها وتركيزها على البنية التحتية الحيوية وسلاسل التوريد، حصة الأغلبية في مجموعة إمستيل.

