المنامة، مملكة البحرين: أعلن بنك البركة الإسلامي ش.م.ب. (م) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (43) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والذي عُقد اليوم افتراضيًا عبر منصة الاجتماعات الإلكترونية (eAGM) التابعة لشركة البحرين للمقاصة، وذلك في إطار حرص البنك على سلامة المساهمين وتيسير مشاركتهم خلال الظروف الراهنة.

وخلال الاجتماع، ناقش المساهمون تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، واستمعوا إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية، وتقرير مدققي الحسابات الخارجيين، كما تم اعتماد البيانات المالية للسنة المالية 2025، بما يعكس الأداء العام للبنك خلال الفترة الماضية.

وفي هذا السياق، اطّلع المساهمون على العمليات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة، وفقًا لما ورد في الإيضاح رقم (26) من البيانات المالية، وذلك تماشيًا مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية، كما وافقوا على تخصيص مبلغ وقدره 76,091 دينار بحريني يمثل الزكاة الواجب دفعها نيابة عن المساهمين، مع تفويض الإدارة التنفيذية بإخراجها في مصارفها الشرعية.

كما وافق المساهمون على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، إلى جانب تعيين المدقق الخارجي للبنك للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

واطّلع المساهمون على تقرير حوكمة المصارف وفقًا لتعليمات مصرف البحرين المركزي، والذي تضمن نتائج تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة وسكرتير المجلس، ونتائج تقييم أداء هيئة الرقابة الشرعية، إضافة إلى تقرير نسب حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس وتقرير الحوكمة والإفصاح وفق متطلبات قانون الشركات وتعليمات مصرف البحرين المركزي.

وفي خطوة تعكس ثقة المساهمين وتوجهات البنك المستقبلية، وافق الاجتماع على انتخاب وإعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة (2026–2029) لمدة ثلاث سنوات، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي، كما تم مناقشة مواضيع عاجلة أخرى وفقًا للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

وتعليقًا على ذلك، صرح د. عادل سالم، الرئيس التنفيذي لبنك البركة الاسلامي، بالقول: "يعكس انعقاد الجمعية العامة العادية لبنك البركة الإسلامي لهذا العام التزامنا المستمر بتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، وترسيخ التواصل الفعّال مع مساهمينا في مختلف الظروف. وقد شكل الاجتماع فرصة لاستعراض أدائنا خلال العام الماضي، ومناقشة أبرز الإنجازات والتحديات، بما يدعم مسيرتنا نحو تحقيق نمو مستدام وتعزيز مكانة البنك في القطاع المصرفي الإسلامي."

وأضاف: "نواصل في بنك البركة الإسلامي العمل على تطوير أعمالنا وتعزيز كفاءة عملياتنا، مع التركيز على تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي تطلعات عملائنا. كما نحرص على الاستفادة من التحول الرقمي لتعزيز تجربة المتعاملين ودعم استمرارية الأعمال، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة لكافة أصحاب المصلحة."

هذا ويؤكد انعقاد الجمعية العامة العادية بهذا الشكل الافتراضي حرص بنك البركة الإسلامي على تبني الحلول الرقمية وتعزيز مرونة التواصل مع المساهمين في مختلف الظروف، بما يواكب أفضل الممارسات ويضمن استمرارية الأعمال بكفاءة ويعزز من كفاءة العمليات المؤسسية.

