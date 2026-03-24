دبي، الإمارات العربية المتحدة: استضافت شركة «هوتباك»، المتخصصة في حلول التغليف المستدامة ومقرها دبي، دولة الإمارات، مؤخراً حفل توزيع «جوائز التميز للرؤساء التنفيذيين 2026» السنوي في دبي، وذلك تكريماً للإسهامات الاستثنائية التي قدّمها الموظفون الأفراد وفرق العمل والمشاريع عبر مختلف عمليات الشركة.

وقد أُطلقت «جوائز التميز للرؤساء التنفيذيين» بهدف اكتشاف المواهب وتسليط الضوء على فرق العمل التي أظهرت مستويات رفيعة من القيادة والابتكار والتميّز التشغيلي، وأسهمت بشكل مباشر في دعم نمو «هوتباك» وتعزيز نجاحها. كما جمع الحدث موظفين من مختلف الإدارات، في أجواء احتفالية كرّمت إنجازاتهم وعزّزت ثقافة التقدير والتميّز داخل الشركة.

وقد تم تسليم الجوائز من قبل عبد الجبار بي بي، المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة «هوتباك»، إلى جانب زين الدين بي بي، الشريك المؤسس ورئيس العمليات والمدير التنفيذي في المجموعة، وأنفار بي بي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في المجموعة والمدير التنفيذي، ومحمد جاسر، مساعد نائب الرئيس – المشاريع في «هوتباك»، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي الفرق من مختلف عمليات الشركة حول العالم.

وبهذه المناسبة ، قال عبد الجبار بي بي: "تجسد جوائز التميز للرؤساء التنفيذيين طريقتنا في الاحتفاء بالأفراد الذين يقودون نجاح "هوتباك" يومياً. إن تقدير التميّز ومكافأته يُعد جزءاً أساسياً من ثقافة الشركة، فمن خلاله نُلهم الابتكار ونشجّع الجميع على بذل جهود إضافية. ومن خلال هذه المبادرة، نواصل الاستثمار في تقدير وتمكين كوادرنا، بما يسهم في ترسيخ بيئة عمل يزدهر فيها الإبداع وتنمو فيها المواهب".

وأضاف زين الدين بي بي: "يعكس هذا النوع من الاحتفاء إيماننا الراسخ بأن تقدير كوادرنا هو أساس تعزيز قوة المؤسسة بأكملها. وما يميز هذه الجوائز هو الشغف والإبداع اللذان تضيفهما فرقنا إلى عملها. كما أن روح المشاركة التي لمسناها تعكس مدى ارتباط موظفينا العميق برسالة "هوتباك".

وقال أنور بي بي: "إن الاحتفاء بهذه الكفاءات يشكّل دافعاً لنا جميعاً لمواصلة السعي نحو التميز في كل ما نقوم به. ومن بين أكثر من ألف ترشيح، تم تكريم عشرة أفراد وثمانية فرق تقديراً لمستوياتهم العالية من التفاعل والتفاني عبر مختلف أقسام المؤسسة. وتؤكد هذه الجوائز التزام "هوتباك" الراسخ ببناء ثقافة قائمة على التقدير والعمل الجماعي والتميّز في الأداء".

وتوزّعت الجوائز على عدة فئات، شملت "بطل السلامة"، و"التميّز في الامتثال"، و"رائد الأعمال الداخلي للعام"، و"أفضل موظف"، و"أفضل قسم"، و"أفضل مصنع"، و"أفضل فرع"، و"أداء يفوق التوقعات"، و"جائزة الإبداع "، و"فريق واحد ... حلم واحد"، و"أفضل موظفة"، إلى جانب فئات أخرى. وتم تكريم الفائزين بمنحهم عملات ذهبية وتذكارات وشهادات تقديراً لجهودهم المتميزة وإسهاماتهم الاستثنائية.

نبذة عن "هوتباك":

تأسست «هوتباك» عام 1995، وتُعد اليوم إحدى الشركات الرائدة في تصنيع وتوريد منتجات تغليف الأغذية على مستوى المنطقة والعالم. وتدير الشركة عملياتها في 17 دولة تشمل دول مجلس التعاون الخليجي، والهند، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمغرب، وساحل العاج، ونيجيريا، وإسبانيا، وأستراليا.

وخلال فترة زمنية وجيزة، نجحت «هوتباك» في ترسيخ مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في قطاع التعبئة والتغليف، بفضل سمعتها في تقديم منتجات عالية الجودة، وهيكل تسعير تنافسي، ومستويات خدمة متميزة. كما تتصدر الشركة مشهد حلول التغليف المستدام، إذ توفر أكثر من 4,000 منتج متنوع تشمل الورق، والألمنيوم، والمواد القابلة للتحلل الحيوي، والبلاستيك، بما يلبي احتياجات مختلف القطاعات.

وتُعرف «هوتباك» باعتبارها وجهة متكاملة توفّر حلولاً شاملة لمختلف احتياجات التعبئة والتغليف لقطاعات الضيافة والمطاعم والمقاهي (HORECA)، وقطاع التجزئة، والقطاع الصناعي. كما تمثل الشركة عدداً من كبرى الشركات المصنّعة عالمياً، وتُطرح منتجاتها بتغليف صحي وفق أحدث المعايير، وبتصاميم عصرية وجذابة، ويتم تسويقها تحت علامتي «Hotpack» لمجموعة منتجات التعبئة والتغليف، و«Soft n Cool» لمنتجات المناديل الورقية.