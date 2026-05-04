الرياض، المملكة العربية السعودية، حصدت شركة "عِلم" رائدة الحلول الرقمية، جائزة الثقافة المؤسسية ضمن النسخة الخامسة من منتدى شركاء صندوق الاستثمارات العامة، وتسلّم الجائزةَ نائب الرئيس التنفيذي لقطاع رأس المال البشري لشركة "عِلم" حسام محمد ال مغثم، خلال حفل التكريم الذي أُقيم على هامش المنتدى.

يأتي هذا الفوز امتداداً لمسار متواصل من الاعتراف المؤسسي، شمل جوائز وطنية في السلامة والصحة المهنية، وتصنيفات متقدمة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكريمات دولية في إدارة رأس المال البشري، مما يرسم صورة ثقافة مؤسسية متعددة الأبعاد ومتجددة باستمرار يُضاف إليها فوز الشركة بجائزة بيئة العمل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تقديراً لحرصها على توفير بيئة عمل صحية وجاذبة تضع الموظف في قلب أولوياتها"

فعلى صعيد الأرقام، سجّلت "عِلم" مستوى ارتباط وظيفي بلغ 4.16 من 5 وفق معايير قياس دولية، وصُنّفت ضمن أعلى 10% من الشركات عالمياً في بيئة العمل استناداً إلى مقارنة شملت 791 منظمة بمشاركة ما يقارب 3 ملايين مشارك، فضلاً عن تصنيفها ضمن أفضل 5 شركات سعودية في قائمة LinkedIn السنوية للشركات الأفضل بيئةً للنمو الوظيفي لعام 2025.

وتقوم هذه الثقافة على منظومة إدارية تجمع بين معايير دولية في قياس الارتباط الوظيفي والصحة التنظيمية، وأطر داخلية لتجربة الموظف، تُدعم بأنظمة تحليل مستمرة تُتيح التدخل المبكر وتُحوّل الثقافة من قيم معلنة إلى نظام قابل للقياس والتحسين.

وينعكس هذا النهج على جودة الحلول الرقمية التي تقدمها "عِلم" إذ تمتد إسهاماتها في منظومة التحول الرقمي لتلامس حياة شرائح واسعة من المجتمع، مما يجعل بيئة العمل المتميزة الأساسَ الذي ينبثق منه التميز في كل حل رقمي تقدمه الشركة.

