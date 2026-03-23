واصل "بريجستون" (Bridgestone) هذا العام دعمها للفرق البارزة في "بطولة العالم لسباقات التحمل" (EWC) التي ينظمها الاتحاد الدولي للدراجات النارية (FIM)، وذلك من خلال تزويدها بإطاراتها المميزة الخاصة بالدراجات النارية "باتلاكس" (BATTLAX)، وذلك استمراراً لتعاونها مع هذه السلسلة من السباقات والذي بدأ في العام 2017. وتعزز الشركة هذا الموسم وجودها في سلسلة سباقات التحمل الرائدة عالمياً من خلال دورها كمورد إطارات لسبعة فرق، مقارنة بخمسة فرق في العام 2025.

ويأتي ذلك بعد موسم مميز حصد فيه فريق "يامالوب يارت ياماها" (Yamalube YART Yamaha EWC) الرسمي لسباقات التحمل، الذي يحظى بدعم "بريجستون"، لقب البطولة للمرة السادسة مزوداً بإطارات "باتلاكس"، بعد ختام مثير في سباق التحمل "بول دور" (Bol d’Or)، ما يشكّل المرة الخامسة على التوالي التي يفوز بها فريق مدعوم من شركة "بريجستون" بلقب بطولة العالم لسباقات التحمل. وخلال العام الماضي، هيمنت الفرق المدعومة من "بريجستون" على ترتيب البطولة، حيث احتلت خمسة من المراكز الستة الأولى بشكل عام.

وقال نيكو ثوي، مدير قسم الدراجات النارية لدى "بريجستون أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا": "تعد بطولة العالم لسباقات التحمل للدراجات النارية الميدان الأمثل لاختبار أداء الإطارات ومتانتها ومدى ابتكارها. وأثبت موسم العام الماضي من هذه البطولة مرة أخرى قوّة إطاراتنا وكفاءتها في ظل أصعب ظروف السباق. وبعد هذا النجاح الذي حققناه، نفخر بتقديم خبراتنا وإطاراتنا عالية الأداء لسبعة فرق خلال موسم 2026".

وتم تصميم إطارات "بريجستون باتلاكس" الخاصة بالسباقات باستخدام مواد وتقنيات تطوير متقدمة، حيث أتاح ذلك أقصى قدر من التماسك والأداء المتسق والمتانة الاستثنائية طوال مسافات السباق الكاملة، وهو أمر ضروري لسباقات التحمل التي تمتد لـ 24 ساعة. وهي مصممة كذلك للأداء في مختلف الظروف الجوية وظروف الحلبات، مما يمنح المتسابقين الثقة اللازمة لتقديم أقصى جهد في كل مرحلة من مراحل السباق.

دعم سبعة من أبرز فرق "بطولة العالم لسباقات التحمل للدراجات النارية"

وخلال موسم سباقات العام 2026، ستزوّد "بريجستون" بإطاراتها المميزة الفرق السبعة الآتية:

فريق AutoRace Ube Racing : يضم الفريق لموسم سباقات العام 2026 كلاً من ناوميتشي أوراموتو، الذي حل ثالثاً في الترتيب العام في فئة JSB1000 الموسم الماضي، إلى جانب دراجي مصنع "بي إم دبليو موتوراد موتورسبورت" (BMW Motorrad Motorsport) سيلفان جينتولي وهانس سومر .

اقترب فريق "بي إم دبليو موتوراد العالمي لسباقات التحمل" كثيراً من الفوز بلقب البطولة الموسم الماضي. وتم تغيير تشكيلة فريق دراجة "بي أم دبليو أم 1000 آر آر" رقم 37 مرة واحدة للعام 2026، حيث ينضم مايكل فان دير مارك إلى المخضرم في "بي إم دبليو" ماركوس رايتربيرغر وستيفن أوديندال، مع مشاركة هانس سومر كدراج رابع فريق F.C.C. TSR Honda France : أصبح هذا الفريق أول فريق ياباني يفوز بـ "بطولة العالم لسباقات التحمل للدراجات النارية" في موسم 2017-2018. وخلال موسم عام 2026، سيتقاسم آلان تيشير وكورينتين بيرولاري وجون ماكفي قيادة دراجة #5 Honda CBR 1000 RR-R . وسيكون الدراج الأسكتلندي ماكفي هو الإضافة الأحدث للفريق .

بالنسبة لفريق "كاواساكي ويبيك تريكستار 2026"، يستمر رومان راموس تقديم أدائه الثابت، فيما يجلب غريغوري لو بلان الخبرة للفريق، ويحافظ كريستيان غامارينو على أدائه الهجومي، فيما يضيف إنزو دي لا فيغا المزيد من الخبرة القيمة للفريق. فريق KM99 Yamaha : المدعوم حديثاً من "بريجستون"، ويضم في تشكيلته دراجي فريق KM99 ياماها لعام 2026، بما في ذلك فلوريان مارينو، الذي يتمتع بخبرة من مشاركته في بطولات "سوبربايك" و"سوبرسبورت"؛ وراندي دي بونييه، وهو متسابق مخضرم شارك في 140 سباقاً في فئتي MotoGP و"250 سي سي" مع صعوده لأكثر من 20 مرة منصات التتويج. ويضيف هذا الثنائي الخبرة اللازمة للفريق جنباً إلى جنب مع بطل "سوبربايك" الإيطالي أليساندرو ديلبيانكو والدراج الرابع بو بندسنايدر .

أثبت هذا الفريق قدرته العالية وذلك بعد أن توج بلقب "بطولة العالم لسباقات التحمل للدراجات النارية" العام الماضي. وبالنسبة لموسم سباقات 2026، ينضم للفريق الدراج لياندرو ميركادو، حيث يرافق كلاً من كاريل هانيكا ومارفن فريتز سعياً للدفاع عن لقبهم مع دراجة السباق رقم 1. فريق Yoshimura SERT Motul : يشارك فريق "يوشيمورا سيرت موتول" في موسم سباقات 2026 بدون تغيير في تشكيلة الدراجين، التي تضم كلاً من غريغ بلاك وإتيان ماسون ودان لينفوت، الذين ساهموا في نجاحات الفريق الأخيرة، إلى جانب كوكورو أتسومي كدراج احتياطي .

"من الحلبة إلى الشارع": تحويل ابتكارات السباقات إلى أداء على الطرق

تستفيد "بريجستون" من السباقات كبيئة اختبار متنقلة بهدف تحسين تكنولوجيا إطاراتها تحت أقصى الظروف. ثم يتم تحويل هذه الابتكارات إلى إطارات المستقبل المتاحة لجميع الدراجين ضمن مفهوم "من الحلبة إلى الشارع". وتتضمن "بطولة العالم لسباقات التحمل للدراجات النارية" سباقات تستمر بين 8 و24 ساعة، وهو ما يضع ضغطاً هائلاً ومتواصلاً على الإطارات، مما يخلق ظروفاً مثالية لاختبار وتطوير تركيبات متقدمة وتقنيات تطوير وحلول تركّز على المتانة.

وساهمت الخبرة التي اكتسبتها "بريجستون" خلال هذه السباقات بشكل مباشر في تطويرها لأحدث وأكثر إطارات الدراجات النارية تقدماً. ويشمل ذلك إطار RACING BATTLAX V03 الجديد، وهو الإطار الأملس المخصص لحلبات السباق فقط، حيث يستفيد الدراجون من تماسك لا مثيل له وأوقات أسرع للفات السباق مع ميزة SPRINT spec المطورة لتحقيق أقصى أداء. ومن بين الإطارات الجديدة هذا العام أيضاً الإطار BATTLAX RACING STREET RS12، وهو إطار رياضي عالي الأداء وقانوني للطرق يمتاز بتكنولوجيا مستمدة من السباقات، ويقدم أعلى أداء تماسك على الطرق الجافة ضمن مجموعة إطارات "بريجستون" المخصصة للطرق.

وستقام "بطولة العالم لسباقات التحمل للدراجات النارية" على النحو الآتي:

18 أبريل: سباق 24 ساعة للدراجات النارية، لو مان، فرنسا

6 يونيو: سباق 8 ساعات للدراجات النارية سبا موتوز، حلبة دي سبا-فرانكورشان، بلجيكا

5 يوليو: سباق كوكا-كولا سوزوكا 8 ساعات، حلبة سوزوكا، اليابان

19 سبتمبر: سباق بول دور، حلبة بول ريكارد، فرنسا

