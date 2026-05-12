أبرز المؤشرات المالية لشركة ديار حتى مارس 2026:

بلغ إجمالي الإيرادات 447.1 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 3.2% مقارنة بـ 433.4 مليون درهم إماراتي في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 12.1% ، ليصل إلى 8,151.5 مليون درهم إماراتي في 31 مارس 2026، مقارنة بـ 7,269.2 مليون درهم إماراتي في 31 مارس 2025.

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة ديار للتطوير ش.م.ع (“ديار”)، وهي شركة عقارية متكاملة وأحد أبرز المطورين في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، مظهرةً نموًا ملحوظًا ومرونة استراتيجية في بيئة اقتصادية ديناميكية.

و قد سجّلت الشركة زيادة بنسبة 3.2% في الإيرادات حتى مارس 2026، حيث بلغت 447.1 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 433.4 مليون درهم إماراتي في نفس الفترة من العام الماضي. وقد تحقق هذا النمو على الرغم من التراجع في قطاع الضيافة، الذي تم تعويضه من خلال الأداء القوي في مجالات إدارة الممتلكات والمرافق.

كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 23.3% لتصل إلى 147.7 مليون درهم إماراتي حتى مارس 2026، مقارنة بـ 119.8 مليون درهم إماراتي في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس قدرة الشركة على المحافظة على الزخم وسط تقلبات السوق. كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 12.1%، حيث بلغت 8,151.5 مليون درهم إماراتي اعتبارًا من 31 مارس 2026، مما يعكس كفاءة الإدارة الاستراتيجية للأصول.

و تعليقاً على النتائج المالية، صرّح سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار: تعكس نتائج هذا الربع الزخم الإيجابي لأعمالنا وبداية مثمرة لعام 2026؛ حيث شهدت مؤشراتنا المالية تقدماً ملحوظاً بفضل رؤيتنا الاستراتيجية والتزامنا الراسخ بتحقيق قيمة مستدامة لشركائنا.

إن هذا النجاح هو تجسيد لقوة ومكانة دولة الإمارات وإمارة دبي، التي واجهت التحديات الجيوسياسية من موقع ريادي، مستندةً إلى هوامش مالية قوية، وسلاسل توريد مرنة، وطلب استهلاكي نشط.

وما يميز هذه البيئة هو وضوح الرؤية القيادية ومنظومة السياسات الاستباقية التي تعزز الاستقرار والثقة في النظام الاقتصادي، مما يمنحنا القدرة على تحويل التحديات إلى فرص للنمو المستدام.

وفي ظل الأسس المتينة لسوق العقارات في دبي، والمدعومة بارتفاع مستويات الطلب والظروف الاقتصادية المواتية، نواصل استثمار الفرص الناشئة بكفاءة عالية، مع الالتزام بالحفاظ على الربحية عبر إطلاق مشاريع نوعية تلبي التطلعات المتغيرة لعملائنا.

كما تؤكد إنجازاتنا الأخيرة في تسليم المشاريع مدى كفاءتنا التشغيلية والتزامنا بأعلى معايير الجودة، في حين يضمن لنا حجم المشاريع قيد التنفيذ تلبية الطلب المتزايد، مما يضعنا في جاهزية تامة لمواصلة مسيرة النمو والتميّز في المستقبل.

حققت شركة ديار إنجازاً استثنائياً خلال الربع الأول بتسليم 1425 وحدة سكنية موزعة على ثلاثة مشاريع حيوية في دبي؛ شملت برج "ريغاليا" السكني الفاخر في الخليج التجاري، و "جنات" المرحلة الختامية من مشروع "ميدتاون" – بالإضافة إلى "تاليا" في منطقة الفرجان. ويجسد هذا الإنجاز التزام الشركة الراسخ بتطوير البيئة العمرانية بما يتماشى مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040.

وفي سياق متصل، يحافظ سوق التطوير العقاراي في دولة الإمارات على استقراره، مدعوماً بسياسات مالية ناجعة وتدفقات مستمرة لرؤوس الأموال العالمية. وفي ظل هذه البيئة الاقتصادية المرنة، تمضي ديارقدماً في ترسيخ مكانتها الريادية عبر نهج منضبط في إدارة ميزانيتها العمومية وكفاءة في التنفيذ الاستراتيجي، مما يؤكد التزامها المطلق بالنمو المستدام.

عن ديار

ديار، وهي شركة مساهمة عامة، واحدة من أبرز الشركات العقارية المتكاملة في دبي. تسعى ديار، مدعومةً بخبرة تفوق العقدين، إلى تطوير مشاريع سكنية وتجارية وفي قطاع الضيافة تعكس احتياجات السوق وتعزز من جودة الحياة. تأسست الشركة عام 2001، وتمكنت من تحقيق إنجازات مميزة، لاسيما بعد الاكتتاب العام الأولي الذي تم في عام 2007، مما عزز مكانتها كأحد أكبر المطورين.

وتستند الشركة على ست وحدات أعمال مترابطة، تشكل منصة موحدة مبنية على فهم شامل لاحتياجات العملاء. وتواصل توسيع محفظتها العقارية من خلال مشاريع استراتيجية، مع طموح متزايد يدفعها نحو الابتكار والتجدّد.

للتواصل الإعلامي:

إيناس مسايدي

مديرة العلاقات العامة والتواصل

inassm@deyaar.ae

-انتهى-

#بياناتشركات