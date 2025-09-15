يُقام معرض إنتر أفييشن بموعده الجديد خلال الفترة الممتدة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026 في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، حيث سينعقد الحدث بموقع مشترك مع معرض سوق السفر العالمي سبوت لايت ومعرض فيبو أرابيا في المملكة العربية السعودية

يُسلط معرض إنتر أفييشن أرابيا الضوء على طموحات المملكة العربية السعودية في قطاع الطيران، حيث تستهدف المملكة استقبال 330 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2030، بدعم من استثمارات في قطاع الطيران بقيمة 100 مليار دولار أمريكي.

سيُوفر المعرض منصة مثالية لعقد شراكات جديدة وتحقيق نمو إقليمي وتطوير عالمي ملموس في قطاع الطيران.

وستستفيد شركة آر إكس أرابيا من الخبرة الدولية الواسعة التي تتمتع بها في هذا القطاع، والتي تشمل معرض كلاً من: إنتر إيربورت أوروبا ومعرض المطارات في دبي لتعزيز مكانة المنطقة العربية كمنصة مثالية للاستثمار والابتكار والتواصل عبر منظومة الطيران، تحت شعار: "قيادة التحول في قطاع الطيران لتحقيق رؤية المملكة 2030 وما بعدها".

وستدعم المنصة الثلاثية بشكل مباشر أجندة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال تعزيز الاستثمارات والشراكات وتدفقات المواهب عبر قطاعات السياحة والطيران وأسلوب الحياة، مع التأكيد على التزام شركة آر إكس الطويل الأمد تجاه المملكة من خلال منصة عالمية المستوى تربط الصناعات الحيوية لتنويع الاقتصاد السعودي.

وبهذه المناسبة قال فاسيل زيجالو المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط والأسواق الناشئة في شركة آر إكس، الجهة المنظمة للمعرض:

"سيكون معرض إنتر أفييشن أرابيا كملتقى مثالي يجمع أصحاب المصلحة الدوليين في قطاع الطيران الراغبين في المساهمة والاستفادة من أجندة التحول في المملكة تحت سقف واحد، حيث سيقدم هذا الحدث رؤى عملية ثاقبة وتواصلًا عالمي المستوى سواءً أكان الهدف تطوير البنية التحتية الذكية، أو الربط الجوي، أو حلول الشحن الرائدة، إذ نتطلع إلى الترحيب بمجتمع الطيران العالمي في الرياض عام 2026".

وسيقدم معرض إنتر أفييشن أرابيا للزوار رؤيةً شاملة لمستقبل البنية التحتية وعمليات السفر الجوي من خلال عروض المنتجات الحية والعروض التوضيحية والتقنيات المتطورة، وبذات الوقت سيحصل العارضون والمشترون في مجال الطيران على فرصة متميزة لبناء شراكات استراتيجية مع شركات السياحة الوطنية، وفتح مسارات جديدة، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل الاتصال العالمي للمملكة.

كما ستشهد الجلسات والنقاشات رفيعة المستوى المتخصصة مشاركةً واسعة من قبل جهات حكومية وجمعيات دولية وكبار المسؤولين التنفيذيين الذين يرسمون ملامح مستقبل قطاع الطيران، ومن المتوقع أن تشمل المواضيع الرئيسية كلاً من: نماذج الاستثمار بين القطاعين العام والخاص، وأتمتة المحطات الذكية، والتوائم الرقمية للمطارات، واستراتيجيات تطوير المسارات الجوية، وإنشاء قنوات اتصال الجيل القادم من المواهب في قطاع الطيران في جميع أنحاء المنطقة.

وسوف يتم تسليط الضوء أيضًا على الأطر التنظيمية، وآخر وأحدث إجراءات الطيران التي تركز على المناخ، وتبني التقنيات الجديدة التي تعمل على تحسين تجربة الركاب وسلامتهم.

وسيدعم هذا الحدث جهود المملكة لتصبح مركزًا عالميًا للطيران، بما يتماشى مع هدف المملكة العربية السعودية المتمثل في استقبال 330 مليون مسافر سنويًا، وتوسيع الاتصال بأكثر من 250 وجهة دولية، وزيادة سعة الشحن الجوي إلى 4.5 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، حيث يشهد قطاع الطيران في المملكة أحد أكثر التحولات طموحًا في جميع أنحاء العالم بدعم من استثمارات بقطاع الطيران بقيمة 100 مليار دولار أمريكي من خلال استراتيجية الطيران السعودية.

وفي ظل سعي المملكة العربية السعودية المستمر لتنويع اقتصادها، فقد تم إطلاق معرض إنتر أفييشن أرابيا لدعم رؤية المملكة في أن تصبح مركزًا عالميًا رائدًا في مجال الطيران والخدمات اللوجستية، حيث يهدف المعرض إلى توفير البنية التحتية والتواصل والابتكار اللازم لتعزيز دور الشرق الأوسط في رسم مستقبل السفر الجوي.

واختتم زيجالو حديثه قائلاً: "إن معرض إنتر أفييشن أرابيا، وسوق السفر العالمي سبوت لايت في السعودية، ومعرض فيبو أرابيا، هي فعاليات ضخمة ومهمة بحد ذاتها، ولكن عند تنظيمها معًا بنفس الوقت فإنها تُشكّل منظومة ديناميكية تعكس من خلالها التأثير العالمي المتنامي للمملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات المترابطة، حيث تم تصميم الموقع المشترك لتعزيز النقاشات بين القطاعات، وتسهيل فرص الاستثمار المؤثرة، وإلهام الجيل القادم من روّاد الطيران والسياحة".

نبذة عن إنتر أفييشن أرابيا

يحتل معرض إنتر أفييشن أرابيا مكانةً رائدةً في مبادرات الطيران الطموحة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030. يوفر معرض إنتر أفييشن أرابيا منصة مثالية لجمع أبرز خبراء الطيران العالميين مع الجهات المعنية الإقليمية تحت سقف واحد، مما يُعزز بيئة تعاونية تُسرّع الابتكار والنمو في قطاع الطيران بالمملكة. وفي إطار التزامها بدعم الرؤية التحويلية للمملكة العربية السعودية، تُسلط الفعالية الضوء على أحدث التوجهات والاستثمارات الرائدة والفرص الاستراتيجية التي من شأنها إعادة تعريف هذا القطاع. ولا يقتصر دور معرض إنتر أفييشن أرابيا على توفير منصة للحوار والشراكات الهادفة فحسب، بل يلعب أيضًا دورًا محوريًا في إبراز رؤية المملكة وقدراتها للعالم، مُمثلةً بذلك إنجازًا هامًا في مسيرة المملكة نحو أن تصبح رائدةً عالميًا في قطاع الطيران.

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية (آر إكس):

RX هي شركة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، حيث تستفيد من الخبرة الصناعية والبيانات والتكنولوجيا لبناء أعمال تجارية للأفراد والمجتمعات والمنظمات. ومن خلال تواجدها في 25 دولة عبر 42 قطاعًا صناعيًا، حيث تستضيف RX ما يقرب من 350 حدثًا سنويًا، وتلتزم RX بخلق بيئة عمل شاملة لجميع موظفينا. تعمل RX على تمكين الشركات من تحقيق الازدهار من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات والحلول الرقمية.

تعد RX جزءًا من RELX، المزود العالمي للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال.

نبذة عن مجموعة ريلكس (RX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 36 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة RELX PLC، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: London: REL؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX.

