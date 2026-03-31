المدينة المنورة | تستعرض شركة صفا سوفت منصة "يسر" (YUSUR.COM)، وهي منصة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل حجز العمرة، وذلك خلال مشاركتها في منتدى العمرة والزيارة 2026 في المدينة المنورة، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو توسيع خدماتها لتشمل حلولاً رقمية موجهة للمستخدم النهائي، إلى جانب بنيتها التحتية التشغيلية في القطاع.

وتُعد منصة "يسر" من أوائل المنصات الرقمية من هذا النوع في سوق العمرة، حيث تتيح للمستخدمين البحث والمقارنة وحجز باقات العمرة عبر الإنترنت ضمن تجربة متكاملة، مع التركيز على سهولة الاستخدام وتعزيز تنافسية الأسعار وشفافية الخيارات المتاحة.

ويأتي استعراض المنصة خلال أيام المنتدى، الذي يُقام في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات خلال الفترة من 30 مارس إلى 1 أبريل، ويجمع نخبة من الجهات الحكومية والمشغلين والمستثمرين ومزودي الحلول التقنية، في إطار دعم تطوير قطاع العمرة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال حسام العسلي، الرئيس التنفيذي لشركة صفا سوفت: "تمثل منصة 'يسر' مرحلة متقدمة في مسيرة الشركة، حيث نعمل على دمج خبراتنا في البنية التحتية مع تقديم تجربة رقمية مباشرة للمستخدم. تركيزنا ينصب على تطوير حلول مترابطة تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المعتمر."

وتندرج منصة "يسر" ضمن منظومة صفا سوفت التقنية المتكاملة، والتي تجمع بين قدرات الحجز الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية التي توفرها الشركة على مستوى الأعمال والجهات الحكومية، بما يشمل أنظمة التأشيرات، والامتثال التنظيمي، وإدارة العمليات التشغيلية.

وقد تم طرح المنصة مؤخراً على المستوى الدولي خلال معرض ITB في برلين، أحد أبرز الفعاليات العالمية في قطاع السفر والسياحة، فيما يمثل عرضها في المدينة المنورة أول تقديم مباشر لها أمام شركات العمرة والجهات التنظيمية داخل المملكة.

ويشير مختصون في القطاع إلى أن خدمات العمرة شهدت تحولات متسارعة خلال السنوات الأخيرة، مع تزايد الاعتماد على الحلول الرقمية لتحسين تجربة المستخدم وتعزيز كفاءة العمليات، في ظل ارتفاع الطلب وتوسع الأسواق المستهدفة.

وخلال مشاركتها في المنتدى، تستعرض صفا سوفت أيضاً مجموعة من الحلول الداعمة التي تشكل البنية التشغيلية لمنظومة العمرة، وتشمل:

نظام "صفا فيزا" لإدارة التأشيرات ومعالجة البيانات بشكل آمن ومنظم

منصة "برافو" لربط شركات العمرة بمقدمي الخدمات ومتابعة العمليات التشغيلية والالتزام باللوائح

نظام "OTA" لإنشاء منصات حجز رقمية مخصصة لشركات السفر خلال وقت قياسي

وتهدف هذه الحلول إلى ربط مختلف مراحل رحلة المعتمر، بدءاً من البحث والحجز، مروراً بإجراءات التأشيرة، وصولاً إلى إدارة الخدمات على أرض الواقع، ضمن إطار رقمي متكامل.

وتعمل صفا سوفت، التي تأسست عام 2009، في أكثر من 32 دولة، وتقدم حلولاً تقنية لجهات حكومية وشركات سياحية ومشغلين في قطاع السفر، وقد ساهمت منصاتها في خدمة أكثر من 15 مليون مسافر، ودعم أكثر من 5,500 شركة، وتشغيل ما يزيد عن 200 محرك حجز عالمياً.

ومن المتوقع أن تعقد الشركة خلال أيام المنتدى سلسلة من اللقاءات مع شركاء ومشغلين وجهات حكومية، لبحث فرص التعاون وتوسيع نطاق تطبيق حلولها التقنية في الأسواق الإقليمية والدولية، في ظل توجه متزايد نحو نماذج أكثر تكاملاً واعتماداً على التقنية في قطاع العمرة.

