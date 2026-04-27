دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن "مساكن دبي ريت" (سوق دبي المالي: DUBAIRESI)، صندوق الاستثمار العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يُدرّ دخلاً منتظماً ("الصندوق") ويعد واحداً من أكبر مُلّاك ومشغّلي الأصول السكنية في دبي، وتديره شركة "دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري" ("مدير الصندوق")، عن تسجيل أداء تشغيلي قوي خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026 ("الربع الأول 2026")، مدعومًا بنمو مستدام في الإيجارات، ومعدلات إشغال مرتفعة، وطلب متواصل عبر مختلف مكونات محفظته السكنية.

أداء المحفظة:

ارتفعت الإيرادات بنسبة 8.4% على أساس سنوي، مدعومةً بنشاط تأجيري مستقر واستمرار الطلب عبر الفئات السكنية الأساسية.

نما متوسط الإيرادات لكل مساحة قابلة للتأجير والمؤجرة بنسبة 7.4% على أساس سنوي بما يعكس استمرار نمو الإيجارات وقدرة الصندوق على تعظيم القيمة عبر محفظته.

بلغت القيمة الإجمالية للأصول نحو 23.8 مليار درهم كما في 31 مارس 2026، متضمّنةً إضافة 56 فيلا ضمن مشروع "غاردن فيو فيلاز"، ما يؤكد حجم المحفظة وجودتها وتنوّعها.

حافظ الصندوق على متوسط معدل إشغال بلغ 98.9% على مستوى المحفظة خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 1.0 % على أساس سنوي، بما يعكس قوة الطلب الأساسي على مجمّعاته السكنية.

بلغ معدل الاحتفاظ بالمستأجرين على مستوى المحفظة خلال الربع الأول 2026 نسبة 98.0%، في مؤشر على استقرار قاعدة المستأجرين واستمرارية الأداء التشغيلي.

نظرة مستقبلية للسوق:

حافظ سوق العقارات السكنية في دبي على متانته خلال الربع الأول من عام 2026 رغم الظروف الاستثنائية على المستوى الإقليمي، مع استمرار نشاط التأجير بما يعكس قوة الطلب من شاغلي الوحدات وتوازناً أكبر في مشهد السوق. وارتفع المؤشر العام للإيجارات بنسبة 4.1% على أساس سنوي، في حين سجل مؤشرا إيجارات الشقق والفلل ارتفاعاً بنسبة 4.1% و0.7% على التوالي. كما سجلت دبي 170,000 عقد إيجار سكني بقيمة 15.1 مليار درهم خلال الربع، شملت 60,545 عقداً جديداً، إلى جانب نمو عقود التجديد بنسبة 3.2% على أساس سنوي. كذلك حافظ نشاط المبيعات على قوته، مع ارتفاع مؤشر ريدين (REIDIN) للمبيعات بنسبة 9.0%، مدفوعاً بنمو مبيعات الفلل بنسبة 12.5% والشقق بنسبة 8.5%، فيما بلغت قيمة التصرفات السكنية 134.8 مليار درهم عبر 44,378 صفقة، بزيادة سنوية بلغت 19.0% من حيث القيمة و4.2% من حيث عدد الصفقات، بما يؤكد متانة سوق العقارات السكنية في دبي واستمرار عمق الطلب فيها.

وفي ضوء هذه المعطيات، يتمتع "مساكن دبي ريت" بمقومات قوية تدعم قدرته على تحقيق دخل مستقر، مستفيداً من حجم محفظته وتنوّعها، والتي تشمل مجمعات سكنية فاخرة ومتكاملة واقتصادية بالإضافة إلى مجمّعات سكنية للشركات. كما يواصل الصندوق تركيزه المستمر على جودة الأصول والصيانة والمرافق وتجربة المقيمين، بما يدعم استقرار معدلات الإشغال والإيرادات عبر مختلف الدورات السوقية. كما يعمل الصندوق على تحسين أداء محفظته، وتعزيز معدلات الاحتفاظ بالمستأجرين، ورفع الكفاءة التشغيلية في مجمعاته السكنية.

ومع إضافة "غاردن فيو فيلاز"، يواصل "مساكن دبي ريت" تنفيذ محفظة النمو الملتزم بها. كما يتوقع الصندوق إضافة 220 وحدة سكنية ضمن مشروع "قرية جبل علي "، الذي لا يزال يسير وفق الجدول الزمني المستهدف للتسليم في الربع الثاني من عام 2026. ومن المنتظر أن تسهم الإضافات الجديدة في "غاردن فيو فيلاز" و" قرية جبل علي" مجتمعةً في تحقيق إيرادات إضافية تتراوح بين 70 و80 مليون درهم عند وصولها إلى مرحلة الاستقرار التشغيلي. كذلك يواصل الصندوق تقييم فرص إضافية معززة للقيمة ضمن محفظة مشاريع "دبي القابضة" و"دبي القابضة لإدارة الأصول"، بما يشمل مشروع "لانتانا هيلز" في "مجمع دبي للعلوم"، ووحدات سكنية جديدة في "دبي وورف"، إلى جانب مشروع "ذا إيكرز" في منطقة "دبي لاند"، بما يعزز وضوح مسار نموه على المدى المتوسط.

نبذة عن "مساكن دبي ريت":

يعد "مساكن دبي ريت" (سوق دبي المالي: DUBAIRESI) صندوق استثمار عقاري مغلق ومدر للدخل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويعد أكبر صندوق استثمار عقاري (من حيث إجمالي قيمة الأصول) مدرجاً في دول مجلس التعاون، والأول من نوعه متخصص في قطاع إدارة وتأجير الأصول السكنية. وتتولى إدارة الصندوق شركة "دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري".

ومن خلال محفظته السكنية، يرسخ الصندوق المعايير المرجعية لسوق العقارات السكنية في دبي، إذ يُعد من أكبر مالكي ومشغّلي العقارات السكنية في دولة الإمارات. وتضم محفظته 21 مجمعاً متكاملاً ونابضاً بالحياة تشمل ما يزيد على 35,700 وحدة سكنية تخدم أكثر من 140 ألف مقيم، وتمتد عبر أربعة قطاعات رئيسية هي: المجمعات السكنية الفاخرة والمجمعات السكنية المتكاملة والمجمعات السكنية الاقتصادية والمجمّعات السكنية للشركات.

لمعرفة المزيد عن "مساكن دبي ريت"، يرجى زيارة: https://dubairesidential.ae/ar/investor-relations/overview

