أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – في ظل نمو المدن الصناعية والمناطق الحرة يشكل عام في إمارة أبوظبي وبالتحديد في منطقة كيزاد المعمورة A ، أعلنت مجموعة سديرة، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، عن إطلاق «مجمع أريام – كيزاد المعمورة»؛ مجمع سكني متكامل بطاقة استيعابية تبلغ 27,000 سرير، وذلك خلال مشاركتها في معرض «اصنع في الإمارات 2026»

يقع «مجمع أريام – كيزاد المعمورة» في منطقة المعمورة ضمن كيزاد A، على مقربة من ميناء خليفة ومنطقة الخدمات اللوجستية، مع ارتباط مباشر بشبكة الطرق الرابطة بين أبوظبي ودبي. ويُنفَّذ على مرحلتين حيث سيتم تطوير المرحلة الأولى بطاقة استيعابية 14 ألف سرير ومساحة إجمالية 110,200 متر مربع ومساحة بناء 137,800 متر مربع، بما يوفّر للشركات العاملة في القطاعات الصناعي واللوجستي والتجاري حلولًا سكنية على مقربة مباشرة من مواقع عملياتها.

ويتجاوز المجمع نموذج الإسكان التقليدي، إذ يضم مطابخ مركزية وقاعات طعام ومغسلة مركزية وعيادة طبية ومرافق ترفيهية وملاعب رياضية ومحلات تجارية ومسجدًا، ضمن تصميم ذكي ومستدام يشمل أنظمة القياس الذكي وكفاءة الطاقة وترشيد المياه، بما يتوافق مع معايير نظام سكن الموظفين.

وعلق عبدالعزيز أحمد باوزير، الرئيس التنفيذي لمجموعة سديرة: (الصناعة تنمو بالطاقة الإنتاجية، التي تُبنى على بالموارد البشرية. مجمع أريام – كيزاد المعمورة يأتي تلبية للنمو المتزايد على سكن الموظفين في كيزاد المعمورة ).

ويندرج المشروع ضمن مسيرة نمو مجموعة سديرة التي تدير اليوم أكثر من 165,000 سرير عبر ثلاثة عشر مجمعا سكنيا في إمارة أبوظبي.

