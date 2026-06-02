مسقط، حصد الموج مسقط جائزتين مرموقتين ضمن حفل جوائز العقارات الآسيوية 2026 الذي انعقد في سنغافورة، مؤكدًا بذلك دوره المحوري في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة عالمية للحياة الراقية والاستثمار، إذ تم خلال الحفل الإعلان عن فوزه بجائزة "أفضل مشروع تطوير سكني - سلطنة عُمان" عن مشروع منازل شاطئ أزورا III، إلى جانب جائزة "الابتكار في فهم العملاء - سلطنة عُمان".

يقام حفل جوائز العقارات الآسيوية سنويًا تقديرًا للمشاريع والمطوّرين الذين يُسهمون في تشكيل مستقبل المشهد العمراني في قارة آسيا، عبر الابتكار والتميّز في التنفيذ، والأثر الملموس في السوق. استقطب الحفل العديد من المؤسسات العقارية المرموقة في المنطقة، ويتم تقييم مشاركاتها بناء على قدرتها في الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيّرة، وتحقيق القيمة على المدى البعيد، ودورها في وضع معايير جديدة للجودة والريادة.

ويُعد الفوز بالجائزتين في هذه النسخة تحديدًا ذا أهمية استثنائية للموج مسقط في ضوء المنافسة المتزايدة التي يشهدها القطاعي العقاري في أرجاء القارة الآسيوية؛ حيث استقطب الحفل مشاريع متميزة من أسواق رائدة مثل هونغ كونغ واليابان والفلبين، وبالرغم من ذلك استطاع الموج مسقط أن يتألق وسط كبار المطوّرين الإقليميين والدوليين، مؤكدًا على قدرته في المنافسة والابتكار المستمر بفضل منهجيته الراسخة في التخطيط طويل المدى، وتقديم جودة فائقة لنمط الحياة العصرية، واعتماده المدروس على مرئيات العملاء في فهم السلوك الشرائي ومتطلبات السوق.

وقد أكدت سلمى بنت علي الهاشمية، نائبة الرئيس للتسويق في الموج مسقط أن هذا الفوز ليس بغريب على الموج مسقط، حيث قالت: "يأتي هذا التكريم في جوائز العقارات الآسيوية استمرارًا للمسيرة المثمرة للموج مسقط، ودوره الريادي في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان على خارطة المنافسة الإقليمية؛ إذ يضعنا هذا الفوز إلى جانب أبرز المطوّرين في آسيا، وهو في حدّ ذاته مؤشر بالغ الأهمية. إن ما يميّزنا لا يقتصر على الجودة فحسب، بل المنهجية التي نبني عليها قراراتنا، بدءًا من فهمنا لتوقعات العملاء، ووصولاً إلى صناعة المكان الذي لا يتقادم مع الزمان، بل يبقى حاضرًا وراسخًا وقادرًا على المنافسة دائمًا. ومن خلال هذا التكريم، نؤكد للعالم أن لسلطنة عُمان مكانة حقيقية وواعدة في مستقبل التطوير العمراني، لا سيما التطوير على الواجهات المائية والمشاريع متعددة الاستخدامات".

وتعكس الجائزة الأولى "أفضل مشروع تطوير سكني - سلطنة عُمان" جودة الخيارات السكنية التي يقدّمها الموج مسقط، وقدرته المستمرة على مواكبة التطلعات المتجدّدة للسوق والمشترين من مختلف الفئات. فيما تُبرز جائزة "الابتكار في فهم تطلعات العملاء - سلطنة عُمان" نجاح المشروع في دمج المعلومات والمرئيات المستقاة من العملاء بصورة منظّمة في منظومة صنع القرار، لتشمل التطوير وإدارة المجتمع والتخطيط بعيد المدى.

يتربع الموج مسقط موقعًا استراتيجيًا على ساحل مسقط، ويمتد على مسافة تتجاوز ستة كيلومترات، واستطاع على مدى السنوات أن يصبح العنوان الأبرز والوجهة الأشهر لأسلوب الحياة الراقية والعصرية في سلطنة عُمان، إذ تنسجم فيه الخيارات السكنية مع خيارات الضيافة والتجزئة والترفيه والتجارة ضمن مخططٍ متقنٍ بديع التصميم، وضمن التزام راسخ بالجودة والريادة وخلق القيمة المستدامة، وهو ما يشهد عليه هذا التكريم وغيره من الجوائز في أبرز المحافل الإقليمية والعالمية.

هذا ويأتي الفوز الجديد ضمن جوائز العقارات الآسيوية تتويجًا لمسيرة حافلة بالإنجازات، إذ سبق أن فاز بجائزة "أفضل مخطط تطوير رئيسي - سلطنة عُمان" و"أفضل مشروع تطوير متعدد الاستخدامات - سلطنة عُمان"، مما جعل الموج مسقط اليوم نموذجًا يُحتذى به في تطوير الوجهات المتكاملة، ومساهمًا فاعلاً في مسيرة التنويع الاقتصادي وأهداف الاستثمار التي ترسمها رؤية عُمان 2040.

يُعد الموج مسقط وجهة لا مثيل لها، فقد أعاد تعريف معنى الحياة الحضرية في المنطقة وأعطاها بُعداً راقياً من خلال مجموعة مميزة من العقارات السكنية المطلة على المحيط، والفنادق التي تمزج بين الفخامة وأصالة الضيافة العمانية، بالإضافة إلى مجمعات الأعمال الأنيقة، والمساحات الخضراء ذات التصميم الرفيع الحائز على جوائز عديدة.

لقد أعطى الموج مسقط شعوراً بالألفة والانتماء لما يزيد عن 9000 ساكن من 94 جنسية يشكلون مجتمعاً متنوعاً نابضاً بالحياة في قلب عاصمة سلطنة عُمان. كما تمنح منطقة المطاعم والمحلات التجارية المفعمة بالنشاط الفرصة للسكان والزوار على حد سواء لتجربة تشكيلة واسعة من الأطباق المتنوعة في أجواء حيوية وإطلالة خلابة على المرسى.

إن للموج مسقط طابعاً حصرياً خاصاً يشجع سكانه من العائلات والأفراد على أن يعيشوا حياتهم على أكمل وجه، وأن يعملوا بشكل أفضل والاستمتاع بأجواء مفعمة بالمغامرة والتشويق، حيث يستطيع السكان والزوار الإقامة والاسترخاء في سبعة فنادق فاخرة، بما فيها فُندقَي كمبينسكي وسانت ريجيس، أو تجربة الابحار في أكبر مرسى في عُمان، أو إطلاق روح المرح عند زيارة ملعب الجولف ذو 18 حفرة والذي يحتل مكاناً مرموقاً كأحد أفضل 100 ملعب جولف في العالم.

في الموج مسقط، كل لحظة تعيشها وكل فرصة تكتشفها ستمنحك حياة ملهمة.

