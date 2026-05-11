أبوظبي، أعلنت شركة أجيليتي جلوبال بي إل سي ("أجيليتي") - وهي شركة مالكة ومشغلة لمجموعة متنوعة من الأعمال ومستثمر طويل الأجل والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية - اليوم، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، حيث بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) نحو 103 مليون دولار أمريكي، فيما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) نحو 185 مليون دولار أمريكي، وبلغت الإيرادات 1.4 مليار دولار أمريكي، بارتفاع نسبته 12% و7% و23% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وكما في 31 مارس 2026، بلغت القيمة الدفترية لقطاع الاستثمار لدى أجيليتي نحو 5.6 مليار دولار أمريكي ، بينما بلغ إجمالي الأصول نحو 13.2 مليار دولار أمريكي.

وقال السيد/ طارق سلطان – رئيس مجلس إدارة أجيلي جلوبال:"استكمالاً للزخم الذي حققناه خلال العام الماضي، سجلت أجيليتي بداية قوية لعام 2026 رغم البيئة التشغيلية المتقلبة والمليئة بالتحديات، وبينما شهدت بعض أعمال المجموعة تأثيرات متفاوتة خلال شهر مارس بسبب الأوضاع الاقليمية، إلا أن الأثر الإجمالي على المجموعة بقي محدوداً.

وقد حققت شركاتنا التشغيلية نمواً في الإيرادات، فيما سجلت كل من أجيليتي للمجمعات اللوجستية وترايستار نمواً في الأرباح خلال هذا الربع. أما في مينزيز للطيران، فقد جاء النمو القوي في الإيرادات مدفوعاً بشكل رئيسي بتأثير الاستحواذ على شركة G2 وتحسن العوائد، رغم التأثير الجزئي الناتج عن انتهاء عمليات الشركة في الكويت والاضطرابات التي شهدها قطاع الطيران خلال الفترة.

كما بلغت القيمة الدفترية لقطاع الاستثمار نحو 5.6 مليار دولار أمريكي كما في 31 مارس 2026، بارتفاع نسبته 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بشكل رئيسي بأداء استثمارنا في شركة DSV. وفي ريم مول، تقترب نسبة الإشغال حالياً من 90%، مدعومة باستمرار زخم التأجير وافتتاح عدد من العلامات التجارية الرئيسية.

وتواصل شركات أجيليتي إظهار قدر كبير من المرونة، ونبقى مركزين على التنفيذ والانضباط التشغيلي والتخصيص الحكيم لرأس المال في ظل بيئة اقتصادية وجيوسياسية متغيرة."

أداء الشركات التشغيلية

خدمات الطيران – مينزيز للطيران

حققت مينزيز للطيران نمواً في الإيرادات بنسبة 34% خلال الربع الأول من عام 2026 لتصل إلى 869 مليون دولار أمريكي. ويعكس هذا النمو الأثر الكامل للاستحواذ على شركة G2 بالإضافة إلى تحسن العوائد عبر مختلف العمليات.

وانخفضت الأرباح المعلنة قبل الفوائد والضرائب بنسبة 15% مقارنة بالربع الأول من عام 2025، وذلك بشكل رئيسي نتيجة التكاليف المرتبطة بانتهاء عمليات الشركة في الكويت وتأثير اضطرابات حركة الطيران خلال الربع. وفي المقابل، يستمر تنفيذ خطط دمج G2 وتحقيق الوفورات التشغيلية وفق المخطط، ومن المتوقع أن تتصاعد آثارها الإيجابية تدريجياً خلال العام بما يخفف جزئياً من تلك التأثيرات. وتبقى الإدارة واثقة من قدرة مينزيز على تحقيق نتائج تشغيلية جيدة.

الخدمات اللوجستية للوقود – ترايستار

حققت ترايستار نمواً في الإيرادات بنسبة 9% خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بالأداء القوي لقطاع الوقود. ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق مدفوعة باداء قطاع الوقود و الخدمات البحرية بالإضافة إلى تحسين إدارة المحفظة التشغيلية وتقليص الاعتماد على استئجار السفن.

وبشكل عام، واصلت الشركة إظهار مرونة تشغيلية من خلال تحقيق نمو جيد في الإيرادات وتحسن في الربحية.

العقارات الصناعية – أجيليتي للمجمعات اللوجستية

سجل الربع الأول من عام 2026 محطة مهمة لأجيليتي للمجمعات اللوجستية، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 44% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 64%، وذلك نتيجة انتقال عدد من المشاريع الجديدة إلى مرحلة التشغيل الكامل وتحقيق الإيرادات.

ولا تزال المملكة العربية السعودية تمثل المحرك الرئيسي للنمو والاستثمار، حيث تقترب معدلات الإشغال في المرافق الحالية من الامتلاء الكامل، مع توقع تسليم نحو 82,000 متر مربع من المساحات الجديدة في جدة خلال عام 2026.

كما أن المشروع المشترك الذي تم الإعلان عنه مؤخراً مع روشن بقيمة 2.5 مليار ريال سعودي من المتوقع أن يبدأ أعمال التطوير خلال النصف الثاني من العام، ولم يتم احتسابه ضمن أرقام المشاريع الحالية.

قطاع الاستثمار

كما في 31 مارس 2026، بلغت القيمة الدفترية لمحفظة استثمارات أجيليتي نحو 5.6 مليار دولار أمريكي، وهي ترتكز بشكل رئيسي على استثمار الشركة فيDSV، إلى جانب ريم مول كأحد أهم الأصول الاستثمارية للمجموعة.

- DSV A/S تمتلك أجيليتي نحو 19.3 مليون سهم فيDSV، بما يمثل حصة تبلغ 8.2%. وبلغت القيمة الدفترية الإجمالية لهذا الاستثمار نحو 4.5 مليار دولار أمريكي كما في 31 مارس 2026. ومن منظور أجيليتي، تؤكد نتائج DSV قوة الأسس الاستثمارية للشركة، وقدرتها على تنفيذ عمليات الدمج الكبرى، وتعزيز حصتها السوقية، وترسيخ مكانتها كمنصة عالمية رائدة في سلاسل الإمداد ضمن بيئة تجارية عالمية متزايدة التعقيد والتقلب.

ريم مول - واصل ريم مول تحقيق أداء مرن خلال الربع الأول من عام 2026، مع تسجيل نمو مزدوج الرقم في كل من أعداد الزوار ومبيعات المستأجرين مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما تقترب نسبة الإشغال حالياً من 90%، مدعومة بزخم قوي في التأجير وافتتاحات مرتقبة لعدد من العلامات التجارية الرئيسية. وشهد المركز تراجعاً محدوداً ومؤقتاً في حركة الزوار خلال أوائل شهر مارس، إلا أن النشاط عاد للتحسن خلال بقية الفترة.

الميزانية العمومية والمركز المالي

كما في 31 مارس 2026، بلغ إجمالي أصول أجيليتي نحو 13.2 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت حقوق المساهمين نحو 5.7 مليار دولار أمريكي. وبلغ صافي الدين، باستثناء التزامات الإيجار، نحو 3.8 مليار دولار أمريكي، بما يحافظ على المرونة المالية اللازمة لدعم خطط النمو المستقبلية. كما واصلت الشركة الحفاظ على تدفقات نقدية تشغيلية جيدة، بالتوازي مع استمرارها في الاستثمار لتوسعة منصاتها التشغيلية.

تأثير التطورات الإقليمية

تواصل المجموعة التركيز على التنفيذ المنضبط في ظل بيئة اقتصادية وجيوسياسية متزايدة التعقيد. وتوفر محفظة أجيليتي العالمية، الممتدة عبر قطاعات وجغرافيات ونماذج أعمال متنوعة، مستوى جيداً من المرونة التشغيلية والقدرة على التكيف، إلى جانب تعدد مصادر خلق القيمة على المدى الطويل.

نبذة حول أجيليتي

أجيليتي هي مشغل ومستثمر طويل الأجل للعديد من الشركات العالمية والإقليمية. وتشمل محفظتها من الأصول الدولية القيمة أكبر شركة لخدمات الطيران في العالم (مينزيز للطيران)؛ شركة لوجستية عالمية للوقود (ترايستار)؛ شركة رائدة في تطوير وتشغيل المجمعات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (أجيليتي للمجمعات اللوجستية)؛ وغيرها من الشركات في مجال الخدمات اللوجستية الرقمية، والتجارة الإلكترونية، وخدمات المواقع النائية، والخدمات اللوجستية للقطاع العام. وهي تمتلك حصة غير مسيطرة في شركة دي أس في (DSV)، أكبر وكيل شحن في العالم؛ وريم مول، وهو مركز تجاري ضخم في أبو ظبي؛ كما تضم محفظتها شركات في قطاع العقارات التجارية وخدمات سلاسل الإمداد في دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب شركات تكنولوجية ناشئة تختص في تمكين التجارة الإلكترونية، ونقل الطاقة، وسلسلة الإمداد الرقمية، والمزيد. حضور أجيليتي العالمي يتجاوز 80 دولة في القارات الست، مع قوة عاملة تبلغ 70,000 موظفاً. وهي مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX).

