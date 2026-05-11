العبار: المرونة والانضباط وبناء المؤسسات القوية ركائز أساسية لمواكبة التحديات المتغيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة – اختتمت إعمار العقارية مشاركتها في النسخة الخامسة من معرض "اصنع في الإمارات"، النسخة الأكبر حتى الآن، مؤكدة التزامها بدعم المنظومة الصناعية في دولة الإمارات وتعزيز القيمة المحلية.

وانعقد معرض "اصنع في الإمارات" في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026، وذلك للسنة الخامسة منذ انطلاقه كمنصة وطنية محورية تجمع المصنعين والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين. وتحت شعار هذا العام "بنظهر أقوى"، واصل المعرض دوره في تسريع نمو القطاع الصناعي في الدولة، مستقطباً أكثر من 122,500 زائر، و1,000 عارض، و300 متحدث، ومساهماً في إبرام اتفاقيات شراء تجاوزت قيمتها 168 مليار درهم إماراتي على مدار نسخه السابقة.

وشهد حضور إعمار في المعرض تفاعلاً لافتاً وإقبالاً قوياً على جناحها، حيث تواصلت الشركة مع شبكة واسعة من المصنعين والموردين المحليين والمعنيين في القطاع. ومن خلال هذه اللقاءات، استكشفت إعمار فرصاً جديدة لتعزيز الشراكات ودمج المواد والخدمات المنتجة محلياً ضمن مشاريعها، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم الابتكار، وبناء اقتصاد يتسم بالمرونة والتنوع.

وقدمت إعمار خلال المعرض تجربة تفاعلية تحت شعار "بناء بالرؤية، وإنجاز بالكفاءات الإماراتية"، سلّطت من خلالها الضوء على دورها كقصة نجاح إماراتية رائدة، ومساهمتها في التنمية الوطنية عبر مجمّعاتها السكنية وقطاعات التجزئة والضيافة والسياحة. كما أبرزت التجربة أثر إعمار في دعم نمو الموردين المحليين، وتمكين الكفاءات الإماراتية، ومنظومتها المتكاملة من الوجهات، إلى جانب تأكيد التزامها بتعزيز المشتريات المحلية ودعم الشركات العاملة في دولة الإمارات.

وضمن فعاليات اليوم الافتتاحي للمعرض، شارك محمد العبار، مؤسس إعمار، في جلسة حوارية رفيعة المستوى حول الشركات العائلية ودورها كركائز للمرونة والاستمرارية، حيث استعرض الدروس المستفادة من الأحداث الاقتصادية السابقة، وأهمية بناء مؤسسات قوية قادرة على مواكبة التحديات. كما أكد دور الفكر بعيد المدى والانضباط والمرونة في استدامة النمو، مشيراً إلى أن المؤسسات ذات البنية الراسخة تكون أكثر قدرة على التكيف والانطلاق بقوة في ظل متغيرات السوق.

وتعكس مشاركة إعمار جهودها المستمرة للإسهام في الأولويات الوطنية من خلال دعم الشركات المحلية وتمكينها من المشاركة في مشاريع تطويرية كبرى. وتواصل الشركة إعطاء الأولوية للتعاون مع الشركاء المحليين في مجالات البناء والتصميم والعمليات، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الجودة، ويدعم في الوقت نفسه نمو القاعدة الصناعية في دولة الإمارات.

وتأتي هذه المشاركة امتداداً لتعاون إعمار مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن البرنامج الوطني للقيمة الوطنية المضافة، حيث تعمل الشركة على دمج اعتبارات المحتوى المحلي في استراتيجيتها للمشتريات، وتشجيع اعتماد الموردين، ودعم نمو الشركات العاملة في دولة الإمارات والكفاءات الوطنية. وقد سجلت إعمار عقوداً قاربت قيمتها 70 مليار درهم إماراتي، بما يؤكد التزامها المتواصل بتعزيز سلاسل الإمداد المحلية ودفع القيمة الاقتصادية داخل الدولة.

نبذة عن إعمار العقارية ش.م.ع:

إعمار العقارية ش.م.ع، شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وهي من الشركات العالمية الرائدة في مجال التطوير العقاري ومشاريع الحياة العصرية، وتتمتّع بحضور قويّ في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وآسيا. وتعتبر إعمار من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، ولديها رصيد من الأراضي يقارب 618 مليون قدم مربع في الإمارات العربية المتّحدة والأسواق العالمية الرئيسية.

لدى إعمار سجلّ حافل بالإنجازات في استكمال المشاريع وفقاً للمواعيد المحدّدة، وسلّمت منذ العام 2002 أكثر من 125,600 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية الرئيسية. ولدى الشركة حوالي 1.4 مليون متر مربّع من الأصول التي تولّد إيرادات مستمرّة، و41 فندقاً ومنتجعاً تضمّ قرابة 10,000غرفة (تشمل الفنادق المملوكة للشركة والفنادق التي تقوم بإدارتها). وتساهم عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوّق، والضيافة، والترفيه والتسلية، والتأجير التجاري بالإضافة إلى أنشطة إعمار في الأسواق العالمية، بنسبة تقارب 26% من إجمالي إيرادات الشركة.

ويعتبر كلّ من "برج خليفة"، المعلم العمراني العالمي، و"دبي مول"، أكثر وجهات التسوّق والترفيه زيارةً في العالم، ونافورة دبي، أكبر نافورة راقصة في العالم، من أبرز المشاريع التي قامت إعمار بتطويرها حتى اليوم.

يمكنكم متابعة إعمار على:

فيسبوك: www.facebook.com/emaardubai

إكس: www.twitter.com/emaardubai

إنستغرام: www.instagram.com/emaardubai

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل على البريد الإلكتروني: PR@emaar.ae

-انتهى-

#بياناتشركات