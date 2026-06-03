​​​​​​الرياض، المملكة العربية السعودية، حصدت شركة أكوا، أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحوّل الطاقة، والأولى في مجال تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر الكبرى، بجائزتي "أفضل شركة لتحلية المياه" و"أفضل محطة لتحلية المياه" ضمن حفل جوائز المياه العالمية 2026 الذي أُقيم في مدريد، في تأكيد جديد على مكانتها الريادية عالمياً في قطاع المياه وتميزها التشغيلي في تقديم حلول مياه موثوقة ومستدامة وميسورة التكلفة على نطاق واسع.

تعد جوائز المياه العالمية، التي تنظمها مؤسسة "جلوبال ووتر إنتليجنس" (GWI)، المعيار الأبرز للتميّز في قطاع المياه العالمي منذ إطلاقها عام 2006. وتكرّم الجوائز، عبر 15 فئة مختلفة، المشاريع والشركات والأفراد الذين يسهمون في إعادة تشكيل مستقبل إدارة المياه حول العالم، بدءاً من تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، وصولاً إلى الابتكار الرقمي وحلول التمويل المستدام.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور طارق ندا، رئيس الخدمات التقنية، قطاع المياه العالمية في شركة أكوا: "إن الفوز بهذه الجوائز للمرة الثانية يُعدّ شهادةً على الجهود المشتركة التي بذلها مهندسونا ومشغلونا وشركاؤنا عبر منظومتنا المتكاملة، بدءاً من الجهات المستفيدة من المشاريع وصولاً إلى مزوّدي التقنيات والمعدات، والذين أسهموا جميعاً في بناء إحدى أبرز منصات تحلية المياه على مستوى العالم. ونحن نفخر بمساهمتنا في توفير حصة كبيرة من القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة في المملكة العربية السعودية، كما نفخر بتقدير القطاع للدور الحيوي الذي تؤديه تحلية المياه في تعزيز الأمن المائي، ودعم النمو الاقتصادي، وخدمة المجتمعات التي تعتمد على كل متر مكعب من المياه التي ننتجها في الأسواق التي نعمل فيها."

ومن جهته، قال ياسر محمود، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المياه العالمية في شركة أكوا: "إنّ حصولنا على جائزتي ’أفضل شركة لتحلية المياه‘ و’أفضل محطة لتحلية المياه‘ لهذا العام، يؤكد بشكل واضح نجاح نموذجنا القائم على خفض معدل استهلاك الطاقة، ورفع مستويات التوافر، وتطوير حلول تمويلية أكثر ذكاءً. لقد أمضينا سنوات في تطوير تقنية التناضح العكسي حتى أصبحت، إلى جانب تكلفتها التنافسية، أكثر استدامة وموثوقية، وجاهزيةً للتوسع في أسواق جديدة".

ويأتي هذا التقدير في وقت تشهد فيه محفظة أكوا للمياه نمواً متسارعاً. فقد حافظ مشروع رابغ 3 المستقل للمياه، أحد أبرز مشاريع الشركة، بطاقة إنتاجية تبلغ 600 ألف متر مكعب يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي لمياه البحر لتزويد منطقة مكة المكرمة بالمياه، على مستويات جاهزية تشغيلية تجاوزت 99% بشكل مستمر. كما نجح المشروع مؤخراً في استكمال عملية إعادة تمويل بارزة متوافقة مع إرشادات التمويل الأزرق الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، في أول تطبيق من نوعه لهذه الإرشادات ضمن محفظة الشركة.

وعبر محفظتها الأوسع التي تضم 109 أصولٍ قيد التشغيل أو الإنشاء أو في مراحل متقدمة من التطوير، تواصل أكوا دمج أحدث تقنيات تحلية المياه التي تسهم في خفض الانبعاثات والتكاليف، دعماً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وطموحات الأمن المائي في الدول الشريكة عبر الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. واليوم، تطوّر أكوا أو تمتلك أو تشغّل أصولاً لتحلية المياه في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى 6 دول آخري، إلى جانب محفظة متنامية من المشاريع قيد التطوير في أسواق متعددة. ومع استمرار تنامي الطلب على بنية تحتية مائية موثوقة ومستدامة، تواصل الشركة التزامها بتوفير إمدادات مياه شرب موثوقة وميسورة التكلفة، وتوسيع حضورها العالمي في قطاع تحلية المياه، ونقل خبراتها المثبتة إلى أسواق ومناطق جديدة حول العالم.

عن شركة أكوا:

أكوا (رمز تداول: 2082)، هي شركة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية، وتُعد أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، ومن أوائل الشركات الرائدة في مجال الهيدروجين الأخضر، إضافةً إلى كونها لاعبًا رئيسيًا في التحول العالمي لقطاع الطاقة. تأسست الشركة وسُجلت في عام 2004 بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، ويعمل لديها أكثر من 4,000 موظف، كما تتواجد حاليًا في 15 دولة عبر الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. تضم محفظة مشروعاتها عدد 109 مشروعاً إما قيد التشغيل أو في مراحل تطوير متقدمة أو تحت الإنشاء، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 455 مليار ريال سعودي (121.3 دولار أمريكي). وتمتلك الشركة قدرة إنتاجية تصل إلى 95.7 جيجاواط من الطاقة (منها 52.3 جيجاواط من مصادر الطاقة المتجددة)، إضافة إلى إدارة طاقة تحلية مياه تبلغ 9.7 مليون متر مكعب يومياً، ويتم توريد الطاقة والمياه المنتجة من أصول أكوا باور على أساس الإنتاج بالجملة لتلبية احتياجات الجهات الحكومية والمرافق العامة والقطاعات الصناعية، وذلك بموجب عقود شراء طويلة الأجل ضمن نماذج تعهد خدمات المرافق والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

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هالة محسن

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