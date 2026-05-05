أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أطلقت مجموعة سلال، الرائدة في قطاع المنتجات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية في دولة الإمارات، منصتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي "زيرو" لإدارة معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، بالشراكة مع شركة التكنولوجيا العالمية المتخصصة بالاستدامة "أوليف جايا"، وذلك خلال فعاليات معرض اصنع في الإمارات 2026.

ويشكل إطلاق منصة "زيرو" نقلة نوعية في مسيرة مجموعة سلال بتبني مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن مختلف العمليات، بما يساهم في تحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050. وبهذا التوجه، ستتمكن المجموعة من إعداد التقارير المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما يرسخ مكانة سلال المتقدمة في تصنيفات الأمن الغذائي ويكسبها ثقة أكبر لدى المستثمرين حول العالم.

وبهذه المناسبة، قال سعادة ظافر القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سلال: "نحرص في سلال على تبني ممارسات الاستدامة عبر كافة عملياتنا، انسجاماً مع أهداف دولة الإمارات المتعلقة بالمناخ والتنمية المستدامة، وتعكس شراكتنا مع أوليف جايا، في إطلاق المنصة الجديدة، أولوياتنا المشتركة لدفع وتعزيز الريادة في مجالات الحفاظ على البيئة، والمسؤولية الاجتماعية، والتميز في الحوكمة."

وأضاف: " يأتي إطلاق منصة "زيرو" استكمالاً لجهودها في دعم الأمن الغذائي في دولة الإمارات، من خلال تحقيق أثر إيجابي ومستدام يعود بالنفع على جميع أصحاب المصلحة لدينا، بما يشمل موظفينا، والمزارعين، والمجتمعات، والبيئة."

ومن جانبه قال فيفيك تريباثي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوليف جايا: "فخورين بشراكتنا مع مجموعة سلال، التي تمثل ركيزة استراتيجية في دعم التوجه نحو مستقبل أكثر استدامة. وتُجسّد تقنياتنا المطروحة عبر منصة "زيرو" نموذجًا يُحتذى به لتوظيف التحول الرقمي في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، فمن خلال تزويد المؤسسات بحلول ذكية وبيانات دقيقة نساهم في تمكين المسؤولين من اتخاذ القرارات والخطوات ذات الأثر الإيجابي والقابل للقياس. ويأتي تبنّي مجموعة سلال لهذا النهج مؤكداً على مكانتها الريادية في دعم ممارسات الاستدامة على مستوى المنطقة."

وبفضل التكنولوجيا المتطورة لأوليف جايا، التي يقوم عليها نظام المنصة، توفر "زيرو" مصدراً موحداً ودقيقاً يرفد تحليلات فورية عبر لوحات بيانات تفاعلية وأدوات لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. ومن خلال مزايا التعلم الآلي ستتمكن المنصة من التحقق من صحة البيانات واكتشاف الفجوات عند أتمتة البيانات، كما توفر امكانية تتبع الانبعاثات الكربونية، وإعداد تقارير الاستدامة الشاملة في جميع الشركات التابعة لمجموعة سلال بهدف الارتقاء بممارسات الاستدامة ضمن المجموعة.

