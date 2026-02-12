أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت إنفستكورب كابيتال (المشار إليها فيما يلي بـ "الشركة" أو "ICAP")، شركة الاستثمارات البديلة التي أسستها مجموعة إنفستكورب القابضة ش.م.ب. (مقفلة) ("إنفستكورب")، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "ICAP"، عن نتائجها المالية للربع الثاني من السنة المالية 2026، والتي تغطي الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ("النصف الأول من السنة المالية 2026").

واصلت إنفستكورب كابيتال أداءها القوي خلال النصف الأول من السنة المالية 2026، لتعكس بذلك انضباطاً في الاستثمار ونمواً لافتاً في الدخل، مما يتيح لها مواصلة مسارها نحو تحقيق هدف توزيعات الأرباح للسنة المالية 2026 البالغ 8% من صافي قيمة الأصول الافتتاحية. وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 16% على أساس سنوي ليصل إلى 52 مليون دولار، فيما بقي صافي الربح مستقراً عند 27 مليون دولار. كما عززت الشركة محفظة أصولها لتصل إلى 1.96 مليار دولار، بما يؤكد قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين من خلال توظيف رأس المال والاستثمار المنضبط في الفرص الجذابة.

أبرز النتائج المالية

سجّلت إيرادات أنشطة الاكتتاب ("خدمات تمويل رأس المال") مبلغ 24 مليون دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2026.

وجاءت الإيرادات مدفوعةً إلى حدٍّ كبير بنشاط عمليات الطرح خلال العام، ما أسفر عن عائد سنوي بنسبة 10% خلال تلك الفترة.

وارتفعت إيرادات أنشطة الاستثمار في الشركات ("توظيف رأس المال") بنسبة 47% على أساس سنوي لتصل إلى 25 مليون دولار في النصف الأول من السنة المالية 2026 (مقابل 17 مليون دولار في النصف الأول من السنة المالية 2025). ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع الدخل الناتج عن المنتجات المُهيكلة، واستثمارات الائتمان العالمي، والاستثمارات في العقارات، فيما حققت الأصول الأساسية عائداً سنوياً بنسبة 7%.

وبلغ صافي الربح للفترة 27 مليون دولار، وهو ما يتماشى إلى حدٍّ كبير مع صافي الربح البالغ 28 مليون دولار والمحقق في النصف الأول من السنة المالية 2025.

كما تم الإعلان عن توزيعات أرباح مرحلية بقيمة 201 مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل 0.092 درهم للسهم الواحد.

أبرز نتائج المحفظة

ارتفعت أنشطة الاستثمار في النصف الأول من السنة المالية 2026 إلى 614 مليون دولار (مقارنةً بـ 480 مليون دولار في النصف الأول من السنة المالية 2025). وقد انعكست هذه الزيادة في توظيف رأس المال على نمو الميزانية العمومية، مما يعكس تصاعد وتيرة النشاط الاستثماري مع الحفاظ على نهج انتقائي في تخصيص رأس المال.

وبلغ إجمالي المتحصلات من عمليات التخارج والطرح في النصف الأول من السنة المالية 2026 ما مجموعه 652 مليون دولار (مقابل 543 مليون دولار في النصف الأول من السنة المالية 2025).

وعلى نحوٍ عام، حافظ النشاط الاستثماري على أدائه القوي في كل من أنشطة الاستثمار في الشركات والاكتتاب.

الأرقام الرئيسية

27 مليون دولار صافي الربح (النصف الأول من السنة المالية 2025: 28 مليون دولار)

52 مليون دولار إجمالي الدخل التشغيلي (النصف الأول من السنة المالية 2025: 45 مليون دولار)

4 مليون دولار نفقات التشغيل (النصف الأول من السنة المالية 2025: 5 ملايين دولار)

54% من الأصول المدرّة للعائد

10% العائد المحقق من أنشطة الاكتتاب

7% العائد على الأصول الأساسية للاستثمارات في الشركات

614 مليون دولار تم استثمارها وتمويلها عبر كلا النشاطين

652 مليون دولار المتحصلات من عمليات التخارج والطرح

وفي هذا السياق، قالت سناء خاطر، الرئيسة التنفيذية لشركة إنفستكورب كابيتال: "يسعدنا الإعلان عن نتائج مالية قوية في النصف الأول من السنة المالية 2026، حيث تواصل إنفستكورب كابيتال تقديم أحد أعلى مستويات توزيع الأرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونبقى ملتزمين بالحفاظ على توزيعات أرباح تنافسية. وقد واصلت محافظنا الاستثمارية أداءها الجيد، مع ارتفاع إيرادات الاستثمار في الشركات بنسبة 47% على أساس سنوي، مما يؤكد قوة ومرونة نموذج أعمالنا وقدرتنا على توظيف محفظة مشاريعنا العالمية لخلق قيمة حقيقية للمساهمين."

من جهته، قال روهيت ناندا، المدير المالي لدى شركة إنفستكورب كابيتال: "تعكس نتائج النصف الأول من العام انضباطنا المالي وخطة نموّنا الاستراتيجية، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 1.96 مليار دولار، ووصلت الاستثمارات في الشركات إلى نسبة 68% من ميزانيتنا العمومية، مما يدل على نجاحنا في توسيع أنشطتنا الأساسية المدرة للدخل. كما يُبرهن انخفاض نفقات التشغيل بنسبة 20% على كفاءتنا التشغيلية، مع الاستمرار في الحفاظ على مستوى توزيعات الأرباح."

مراجعة الأعمال

الاستثمارات

خلال الفترة، بلغ إجمالي نشاط الطرح ضمن أنشطة الاكتتاب 513 مليون دولار، مقارنةً بـ 477 مليون دولار في العام السابق، مما يعكس استمرار تنفيذ استراتيجية التوزيع الخاصة بالشركة عبر فئات الأصول، بما في ذلك الملكية الخاصة، والائتمان العالمي، والعقارات. ويؤكد هذا الارتفاع على أساس سنوي استدامة تدفق الصفقات وفعالية قدرات التوزيع، بما يدعم إعادة تدوير رأس المال والإدارة المنضبطة للميزانية العمومية. بلغ إجمالي المتحصلات من عمليات التخارج ضمن أنشطة الاستثمار في الشركات 139 مليون دولار، تم تحقيقها عبر الملكية الخاصة، واستراتيجيات الائتمان، والعقارات، ورأس المال الاستراتيجي، والمنتجات المهيكلة. ويعكس نشاط التخارج خلال الربع قدرة الشركة على تسييل استثماراتها بما يتماشى مع استراتيجية تدوير رأس المال، مع الحفاظ على الانكشاف تجاه فرص طويلة الأجل الجاذبة.

وبوجه عام، ظلّت مستويات النشاط قوية عبر كلٍّ من أنشطة الاكتتاب والاستثمار في الشركات. وتبرز أحجام التوظيف والتخارج خلال الربع قوة محفظة الفرص العالمية للشركة، وتوازن بناء المحافظ الاستثمارية، إلى جانب استمرار التركيز على إدارة السيولة وكفاءة استخدام رأس المال.

أبرز نتائج الأداء

سجّلت أنشطة الاكتتاب عائداً سنوياً بلغ 10%، في حين حققت محفظة أصول الاستثمار في الشركات عائداً سنوياً إجمالياً قدره 7% على الأصول الأساسية. كما واصلت محفظة الأصول المدرّة للدخل أداءها الإيجابي، محققةً عائداً نقدياً ثابتاً بنسبة 8%.

مراجعة النتائج المالية

بيان الدخل

سجّلت إنفستكورب كابيتال دخلاً تشغيلياً إجمالياً بلغ 52 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من السنة المالية 2026، مقارنةً بـ 45 مليون دولار في الفترة نفسها من السنة المالية 2025. واستقرت إيرادات أنشطة الاكتتاب عند 24 مليون دولار، أي أقل بمليون دولار عن الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة، محققةً عائداً سنوياً بنسبة 10%. وفي المقابل، ارتفعت إيرادات أنشطة الاستثمار في الشركات بنسبة 47% لتصل إلى 25 مليون دولار، مقارنةً بـ 17 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من السنة المالية الماضية، في حين انخفضت النفقات التشغيلية إلى 4 ملايين دولار.

وبلغت تكاليف التمويل خلال هذه الفترة 21 مليون دولار أمريكي (مقابل 12 مليون دولار في 31 ديسمبر 2025)، وشملت الفوائد ورسوم الترتيب والالتزام بالتسهيل الائتماني المتجدد البالغ 800 مليون دولار. وجاء ارتفاع تكاليف التمويل مقارنةً بالفترة السابقة نتيجةً رئيسية لزيادة أسعار الفائدة وارتفاع متوسط الرصيد المستخدم من التسهيل الائتماني المتجدد. ويُصنَّف هذا التسهيل كأداة ذات معدلات فائدة عائمة بهامش 250 نقطة أساس يزيد عن سعر التمويل المضمون لليلة واحدة.

مراجعة النتائج المالية (تتمة)

الميزانية العامة

بلغ إجمالي الأصول في 31 ديسمبر 2025 نحو 1.96 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بـ 1.91 مليار دولار في 30 يونيو 2025، مسجلًا زيادة صافية قدرها 50 مليون دولار أمريكي خلال فترة الستة أشهر. ويُعزى هذا الارتفاع بصورة رئيسية إلى زيادة الأرصدة النقدية لدى إنفستكورب، بهدف تلبية متطلبات التمويل قصيرة الأمد.

انخفض مستوى التعرّض لمخاطر الاكتتاب بمقدار 7 ملايين دولار أمريكي، بما يعكس صافي نشاط الاكتتاب خلال الفترة. وفي المقابل، أسفر تمويل الاستثمارات في الشركات عن زيادة إجمالية قدرها 14 مليون دولار أمريكي، نتيجةً للاستثمارات الإضافية المنفذة.

وارتفعت قيمة الالتزامات لتبلغ 564 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2025، مقارنةً بـ 482 مليون دولار في يونيو 2025. ويرجع سبب هذا الارتفاع بصورة رئيسية إلى زيادة أرصدة التمويل الناتجة عن السحب من التسهيل الائتماني المتجدد، فضلًا عن توزيعات الأرباح المستحقة الدفع.

بلغ إجمالي حقوق الملكية 1,394 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 1,426 مليون دولار في يونيو 2025، ما يعكس انخفاضاً صافياً يُعزى بشكل رئيسي إلى توزيعات الأرباح المدفوعة خلال الفترة. وبوجه عام، حافظ هيكل الميزانية العامة على استقراره بين يونيو وديسمبر 2025.

مراجعة النتائج المالية (تتمة)

توزيعات الأرباح

أقرّ مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية عن الفترة المشار إليها، بواقع 0.092 درهم إماراتي، أو ما يعادل 0.025 دولار أمريكي للسهم الواحد، وبإجمالي قدره 54.8 مليون دولار أمريكي (مقارنةً بـ 0.094 درهم إماراتي، أو 0.026 دولار أمريكي للسهم الواحد، وبإجمالي 56.3 مليون دولار في 31 ديسمبر 2024). وتمثل هذه التوزيعات ما يعادل نصف توزيعات الأرباح المستهدفة للشركة عن العام الكامل، وتنسجم مع سياسة توزيع الأرباح المعتمدة، والتي ستظل سارية حتى نهاية يونيو 2026.

التوقعات المستقبلية

تتوقع إنفستكورب كابيتال استمرار الزخم الإيجابي في الأسواق الخاصة، مدعومةً بمشاريعها العالمية ومحفظتها الاستثمارية المتنوعة. كما تتوقع الشركة استقرار مستويات أسعار الفائدة، وتحقيق عوائد مستقرة من أنشطة الاستثمار في الشركات، إلى جانب نشاط ملحوظ في أنشطة الاكتتاب. وفي هذا الإطار، سيظل نهج توزيع الأرباح متوافقاً مع الأداء المالي، مع تحقيق توازن بين إعادة الاستثمار لدعم النمو طويل الأمد وتوفير توزيعات أرباح منتظمة.

