دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الوطنية العقارية، الذراع العقاري لشركة الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار في دولة الإمارات، عن إطلاق مشروع برج تجاري جديد من الدرجة الأولى في منطقة برشا هايتس بدبي، بقيمة تطويرية تبلغ 500 مليون درهم إماراتي.

حيث يتألف المشروع من 26 طابقاً، منها 22 طابقاً مخصص للمكاتب، ويوفر نحو 225 ألف قدم مربع من المساحات المكتبية القابلة للتأجير، المصممة لتلبية الطلب المتنامي على بيئات العمل عالية الجودة في دبي.

تم تصميم البرج من قبل شركة "NORR Architects & Engineers" المرموقة، ليقدم تصميماً حديثاً يجمع بين كفاءة المساحات المكتبية والتقنيات المتقدمة ومرافق تدعم بيئات العمل العصرية. كما سيضم المشروع أنظمة بناء متطورة وتقنيات موفرة للطاقة لتعزيز كفاءة التشغيل ودعم بيئات العمل المستدامة.

وسيضم المشروع مساحات تجزئة ومقاهي في مستوى البوديوم مع جلسات خارجية لتعزيز حيوية الواجهة الحضرية، إلى جانب مرافق صحية تشمل صالة رياضية مجهزة بالكامل، ما يعزز التجربة الترفيهية والصحية داخل المبنى.

ويقع البرج في موقع استراتيجي في برشا هايتس مع اتصال مباشر إلى شارع الشيخ زايد وقربه من مراكز الأعمال الرئيسية مثل مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام، مما يعزز ارتباطه بمنظومة الأعمال في المدينة. ومن المتوقع بدء الأعمال الإنشائية للبرج في مطلع الربع الثاني من عام 2026، على أن يكتمل إنجازه خلال الربع الأخير من عام 2028.

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: "تواصل دبي جذب الشركات العالمية ورواد الأعمال الباحثين عن مركز إقليمي ديناميكي لأعمالهم. ومع النمو المتزايد في الطلب على بيئات العمل عالية الجودة، يعكس هذا المشروع التزامنا بتطوير أصول عقارية متميزة تدعم الإنتاجية وتخلق قيمة طويلة الأجل للمستثمرين والشركات".

وأضاف "أصبحت منطقة برشا هايتس مركزاً تجارياً حيوياً، وسيساهم المشروع الجديد في تعزيز مكانة المنطقة عبر تقديم بيئة عمل حديثة تلبي تطلعات الشركات العالمية اليوم".

نبذة حول شركة الوطنية العقارية

شركة الوطنية العقارية، هي شركة تابعة لشركة الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. تساهم الوطنية العقارية بشكل أساسي في تطوير المشاريع العقارية السكنية في جميع أنحاء مدينة دبي. وتشتهر الشركة بمشاريعها السكنية الراقية والفريدة من نوعها. وهي تمتلك بعض أبرز المشاريع العقارية في دبي مثل كاسا فاميليا وكازا فلوريس وشقق إيدن في موتور سيتي وأبراج سكاي كورتس وفيلات الأندلس والعديد من الأصول الأخرى.

يتمثل هدف الشركة في إنشاء مشاريع عقارية مبتكرة توفر أعلى مستوى من المعيشة في أهم المواقع في المدين

-انتهى-

#بياناتشركات