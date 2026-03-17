دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة «زويا للتطوير العقاري» إطلاق مشروعها السكني الجديد «نوف من زويا» في مجمّع دبي لاند ريزيدنس، بقيمة استثمارية تزيد عن 202 مليون درهم، وذلك في إطار توجه الشركة نحو تعزيز حضورها في سوق التطوير العقاري في دبي. ويضم المشروع مبنى سكني عصري متوسط الارتفاع يتكون من 232 وحدة سكنية مفروشة بالكامل، ضمن تصاميم حديثة تلبي الطلب المتنامي على الوحدات السكنية الراقية في الإمارة.

ومن المقرر إنجاز المشروع خلال الربع الثاني من عام 2028، حيث سيوفر عند اكتماله مجموعة متنوعة من الوحدات تشمل 169 شقة استوديو بمساحات تتراوح بين 400 و519 قدم مربع, و51 شقة من غرفة نوم واحدة بمساحات بين 619 و899 قدم مربع، إلى جانب 12 شقة من غرفتي نوم بمساحة 1123 قدم مربع. وتبدأ أسعار الوحدات في المشروع من 686 ألف درهم، مع طرح خطة سداد مرنة بنسبة40 /60، وأقساط شهرية تبدأ من 1%، ما يعزز جاذبية المشروع للمستثمرين والمشترين الباحثين عن خيارات سكنية بأسعار تنافسية في سوق دبي العقاري.

وفي هذا السياق، قال شعيب خان، الرئيس التنفيذي لشركة «زويا للتطوير العقاري»، إن مشروع « نوفي من زويا» يعكس توجه الشركة نحو تطوير مشاريع سكنية متكاملة تلبي متطلبات السوق العقاري في دبي، في ظل الطلب المتزايد على الوحدات التي تجمع بين الموقع الاستراتيجي والتصميم العملي وجودة المرافق، بما يدعم جودة الحياة ويعزز القيمة الاستثمارية على المدى الطويل.

وأضاف خان أن المشروع يوفر وحدات سكنية مفروشة بالكامل، تتميز بتصاميم عملية وأنظمة منزلية ذكية، إلى جانب مرافق خدمية وترفيهية متكاملة، بما يلبي احتياجات المشترين الباحثين عن خيارات سكنية جاهزة تجمع بين الحداثة وسهولة الاستخدام.

وتتمتع شركة «زويا للتطوير العقاري» بخبرة تمتد لأكثر من 14 عاماً في قطاع العقارات بدولة الإمارات، حيث نجحت خلال هذه الفترة في تسليم أكثر من 100 ألف وحدة سكنية، إلى جانب التزامها باستثمارات تتجاوز ملياري درهم لتطوير مجتمعات سكنية عصرية.

ويأتي إطلاق مشروع « نوفي من زويا» ضمن استراتيجية الشركة التوسعية طويلة الأمد في دبي، والتي تركز على تطوير مشاريع سكنية قائمة على جودة التصميم والكفاءة العمالية ، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة لكل من المستثمرين والسكان.

ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي في مجمّع دبي لاند ريزيدنس، أحد المجتمعات السكنية الواعدة وسريعة النمو في دبي، حيث يوفر سهولة الوصول إلى شبكة الطرق الرئيسية التي تربط المنطقة بوسط مدينة دبي ومنطقة الخليج التجاري، إضافة إلى قربه من مطاري دبي الدوليين.

كما تحظى المنطقة ببنية تحتية خدمية متكاملة تضم مدارس ومرافق صحية ومراكز تسوق ووجهات ترفيهية، ما يعزز من جاذبيتها كوجهة سكنية واستثمارية على المدى الطويل.

ومع تسارع وتيرة التطور في مجمّع دبي لاند ريزيدنس كإحدى الوجهات السكنية المتكاملة، يتمتع المشروع بموقع مؤهل لاستقطاب شريحة المهنيين الشباب والعائلات الصغيرة، إلى جانب المستثمرين الباحثين عن فرص عقارية بأسعار تنافسية ضمن بيئة حضرية متكاملة تشهد نمواً متواصلاً. ويتميز مشروع « نوفي من زويا» بتصميم معماري عصري متوسط الارتفاع، يعكس توازناً في الخطوط الهندسية وهوية بصرية أنيقة تنسجم مع الطابع العمراني للمجتمع السكني المحيط.

وتأتي جميع الوحدات السكنية مفروشة بالكامل ومزوّدة بأنظمة منازل ذكية، ما يعزز سهولة الاستخدام ويوفر خيارات جاهزة للسكن أو التأجير فور التسليم، بما يلبي تطلعات المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء.

كما تم تصميم المساحات الداخلية بألوان حياوية وتشطيبات ععلية الجودة مع نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف، بما يتيح أقصى استفادة من الإضاءة الطبيعية ويعزز كفاءة استغلال المساحات، بما يواكب الطلب المتزايد على الوحدات السكنية الجاهزة للسكن في سوق دبي العقاري.

ويضم المشروع باقة متكاملة من المرافق العصرية المصممة لتعزيز جودة الحياة ورفع جاذبية المشروع للسكان والمستثمرين، حيث تشمل مسبح لا متناهٍ، ومسبح مخصص للاسترخاء، وجاكوزي، وحدائق منسقة، وممشى للعلاج الانعكاسي، إلى جانب صالات رياضية داخلية وخارجية ومنطقة مخصصة لليوغا. كما تتضمن المرافق مناطق جلوس على السطح، وكبائن استراحة، وتراساً مزوداً بموقد نار، ومناطق مخصصة للشواء، ومنطقة ألعاب للأطفال، إضافة إلى منصة مهيأة لمشاهدة الإطلالات.

وتنسجم هذه المرافق مع توجهات السوق العقاري نحو المشاريع السكنية التي تركز على جودة الحياة من خلال توفير بيئات سكنية متكاملة، بما يعزز جاذبية المشروع للسكن والاستثمار ويدعم تحقيق عوائد طويلة الأمد.

