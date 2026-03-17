أعلنت طيران الجزيرة اليوم عن مواصلتها ربط الكويت بالعالم، وتشغيلها خطاً جديداً بين الكويت ومطار العين الدولي اعتباراً من يوم 18 مارس وذلك بالتنسيق مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت ومطار العين والجهات المعنية، حيث ستقوم بتشغيل هذا الخط برحلات يومية عبر مطار القيصومة في حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية.

ونظراً لقرب مدينة العين إثنين من أهم مراكز الطيران العالمية وهي كل من دبي وأبوظبي، حيث سيتمكن المسافرون من التنقل بسهولة منها إلى العديد من الوجهات الدولية الأخرى.

وهذا الخط الجوي هو الأول بين الكويت والإمارات منذ تعليق العمليات في مطار الكويت الدولي، ويعكس جهود طيران الجزيرة في الحفاظ على روابط السفر الحيوية خلال هذه الفترة.

كما يساهم هذا الخط في توسيع شبكة وجهات الشركة في ظل الظروف الإقليمية الحالية، ودعم حركة السفر من وإلى الكويت. وسيتم نقل المسافرين بأمان بالحافلات بين الكويت ومطار القيصومة قبل الصعود إلى الرحلات المتجهة إلى مطار العين الدولي، بينما سيصل المسافرون القادمون من العين إلى مطار القيصومة قبل مواصلة رحلتهم براً إلى الكويت.

وقال براثان باسوپاثي، الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة: "كوننا الناقل الوحيد الذي يواصل عملياته من الكويت في الوقت الراهن، سعيدون أن نبدأ بتسيير الرحلات بين الكويت والعين في قلب الإمارات عبر مطار القيصومة، إذ يفتح هذا الخط بوابة للمسافرين للوصول إلى وجهات دولية عبر دبي وأبوظبي القريبة، والتي تعدان من أكبر مراكز السفر في العالم. وستساهم هذه الرحلات في لم شمل العائلات والأحبّة، إضافة إلى دعم السفر للأعمال والرحلات الضرورية. نعرب في طيران الجزيرة عن امتناننا للتعاون الوثيق من الجهات المعنية والشركاء في الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، الذين ساهموا في جعل هذه العمليات ممكنة."

تشغّل طيران الجزيرة حالياً رحلات إلى الإسكندرية وأسيوط والقاهرة والأقصر في مصر، إضافة إلى عمّان وكولومبو وإسطنبول، مع خطط لإضافة وجهات جديدة وزيادة عدد الرحلات تدريجياً، بما في ذلك إلى الهند.

ويمكن للمسافرين حجز رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني لطيران الجزيرة jazeeraairways.com أو من خلال تطبيق طيران الجزيرة للهواتف الذكية.

