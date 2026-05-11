الكويت: أعلنت "مجموعة أسيكو" نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، محققة زيادة في الايرادات التشغيلية بنبسة 23% لترتفع إلى [22 مليون] دينار كويتي، مقارنة بـ [17,93 مليون] دينار كويتي خلال الفترة ذاتها من عام 2025. وتعكس نتائج الربع الأول نمواً ملموساً رغم التقلبات الجيوسياسية خلال شهر مارس الماضي.

شهدت ظروف السوق خلال الربع الأول من عام 2026 ضغوطاً اقتصادية وجيوسياسية متزايدة، لا سيما في نهاية الربع، مع ارتفاع أسعار بعض مواد البناء نتيجة الرسوم المرتبطة بتدابير مكافحة الإغراق، إلى جانب التوترات السياسية في المنطقة وما تبعها من محدودية في إمدادات بعض المواد الخام. ورغم انعكاس هذه التحديات على أداء الربع الأول، أظهرت المجموعة مرونة في التعامل مع المتغيرات التشغيلية، وواصلت تركيزها على الكفاءة والانضباط في إدارة التكاليف، حيث انخفضت المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 13% على أساس سنوي، بما يعكس فعالية الجهود المبذولة لتحسين هيكل التكاليف ورفع قدرة المجموعة على التكيف مع ظروف السوق.

من جهةٍ أخرى، انخفضت تكاليف التمويل بنحو 50% لتصل إلى 1,64 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 3,31 مليون دينار كويتي في الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك نتيجةً لتأثير برنامج إعادة هيكلة المديونية الذي تنفذه المجموعة.

وقد بلغ صافي الربح المحقق خلال الربع الأول 174 ألف دينار كويتي ليعكس متانة الأسس التشغيلية للمجموعة وقدرتها على التكيف مع بيئة عمل تتسم بالتحديات.

وعلى صعيد المركز المالي، بلغت إجمالي الأصول نحو 242,96 مليون دينار كويتي كما في 31 مارس 2026، مقارنة بـ240,87 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2025. كما بلغ إجمالي حقوق الملكية 30,29 مليون دينار كويتي، في حين وصل إجمالي الالتزامات إلى 212,67 مليون دينار كويتي، وذلك نتيجة الجهود المستمرة التي تبذلها المجموعة لتعزيز مركزها المالي.

وفي تعليقه على النتائج المالية، قال رئيس مجلس إدارة "مجموعة أسيكو"، السيد عماد عبدالله العيسى:" "تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 استمرار المجموعة في البناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، من خلال نهج إداري وتشغيلي أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع المتغيرات الخارجة عن إرادة الشركة. فعلى الرغم من الظروف الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة وما ترتب عليها من تحديات تشغيلية وسوقية، إلى جانب المستجدات التنظيمية المرتبطة بقانون مكافحة الإغراق وتأثيرها على القطاع الصناعي لمواد البناء، واصلت المجموعة التركيز على ترسيخ الانضباط المالي، ورفع الكفاءة التشغيلية، والحد من أثر هذه التحديات قدر الإمكان، بما يدعم توجهها نحو تحقيق ربحية أكثر استدامة.وتواصل المجموعة المضي قدماً في تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، مع التركيز على تعزيز مركزها المالي، وتحسين كفاءة العمليات، وتطوير نموذج أعمال أكثر قدرة على الصمود والتكيف مع متغيرات السوق، بما يعزز قدرتها على تحقيق أداء مستدام عبر قطاعاتها الرئيسية."

وأضاف العيسى: "نواصل التركيز على تحسين كفاءة رأس المال العامل، وتعزيز الأداء التشغيلي في أنشطة التصنيع والخدمات اللوجستية والإنشاءات، إلى جانب تطوير قدراتنا التنفيذية بما يواكب احتياجات السوق. وفي الوقت ذاته، نحرص على اغتنام الفرص المجدية في الأسواق المحلية والإقليمية، بما يعزز مكانة أسيكو كشريك صناعي وإنشائي موثوق في مشاريع الإسكان والتطوير والبنية التحتية."

على الصعيد التشغيلي، واصلت المجموعة خلال الربع الأول من عام 2026 عملياتها في قطاعات التصنيع والمقاولات والإنشاءات، مستفيدة من نموذج عملها المتكامل الذي يجمع بين تصنيع مواد البناء، والخبرة الإنشائية، والتنسيق اللوجستي الداخلي ضمن منصة تشغيلية موحدة، كما استمرت المجموعة في التركيز على تحسين مستويات الإنتاجية، ورفع كفاءة الأصول، وتعزيز جودة التنفيذ بما يتماشى مع متطلبات السوق.

وفي إطار جهودها المتواصلة لتعزيز تجربة العملاء ودعم أصحاب المنازل، واصلت "أسيكو" توسيع شبكة شراكاتها مع البنوك المحلية، بانضمام كل من البنك التجاري الكويتي وبنك الكويت الدولي، لتوفير حلول تمويلية ومزايا مساندة تسهّل رحلة بناء المنزل، من مرحلة التخطيط وحتى التنفيذ والتسليم، بما يعكس التزام الشركة بتقديم تجربة أكثر تكاملاً وسلاسة لعملائها.

وأكدت "مجموعة أسيكو" أن أولويات المرحلة المقبلة هي في مواصلة التركيز على تفعيل وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتقوية الميزانية العمومية، إلى جانب التوسع المدروس في الفرص ذات الجدوى، بهدف تحقيق نموٍ مستدامٍ ومتوازن، وتعظيم القيمة طويلة الأجل للمساهمين.

-انتهى-

#بياناتشركات